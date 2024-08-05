Столица и крупнейший город Украины не способен регулировать работу кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями Telegram, собственно, как и всех других социальных сетей. По этой причине возникает необходимость заблокировать данное приложение. Такое мнение высказал украинскому информационному агентству РБК-Украина глава комитета Верховной рады по вопросам информационной политики Никита Потураев.

Как сообщил украинский политолог и политик, ресурсы для того, чтобы регулировать облачное мобильное и настольное приложение для обмена мгновенными сообщениями, на данный момент отсутствуют. Он также добавил, что в будущем ничего не изменится в этом вопросе. По его мнению, ситуация никак не поменяется даже со временем по причине того, что социальная сеть не находится в их юрисдикции. Более того, абсолютно такая же ситуация у них складывается и со всеми остальными социальными сетями, сообщил он.

Когда Никите Потураеву задали вопросы, какие действия надо предпринять, при отсутствии ресурсов для управления Telegram, тот кратко ответил, что необходимо его "отключать".

Украинский политолог дополнил, что этой кроссплатформенной системой мгновенного обмена сообщениями пользуются около 80% украинцев. Однако управляющие организацией люди никак не взаимодействуют со столицей и крупнейшим городом Украины, что создаёт угрозу её нацбезопасности. Как считает Никита Потураев, сложившаяся ситуация со средствами массовой информации в интернет-пространстве образует угрозу для Киева как в виде поражения в информационном конфликте, так и в вооружённом. Если руководство Telegram откажется контактировать с Украиной, то единственный возможный вариант развития событий, который видит Никита Потураев, — это блокировка приложения.

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