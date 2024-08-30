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Telegram отчитался о выручке в $342 млн за 2023 год на фоне юридических проблем
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Финансовые результаты Telegram 2023: $342 млн выручки, убытки и влияние судебных разбирательств

Telegram отчитался о выручке в $342 млн за 2023 год на фоне юридических проблем

Financial Times сообщила о финансовых результатах Telegram за 2023 год, согласно которым выручка компании составила $342 миллиона, а убытки - $173 миллиона. Операционные расходы достигли $108 миллиона.

Павел Дуров, основатель мессенджера, упоминал в марте, что оценка его платформы перед возможным IPO составила $30 миллиардов. Однако недавние судебные разбирательства во Франции ставят под угрозу планы выходить на биржу в ближайшие годы, если рекламодатели не захотят продолжать инвестировать в продукт, который теперь ассоциируется с обвинениями в содействии незаконной деятельности.

К тому же, владельцы облигаций могут столкнуться с проблемами, если Telegram потеряет репутацию на фоне текущих обвинений Дурова. После его задержания цена еврооблигаций компании упала на 10%. По словам экспертов, ситуация вокруг Дурова может негативно сказаться на финансовых показателях Telegram. Тем не менее, сам Дуров был отпущен под залог с ограничениями, и Telegram заверила, что придерживается законов ЕС.

Фото: freepik

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