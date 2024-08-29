Telegram уважает европейские законы: адвокат Павла Дурова опровергает обвинения

Французский адвокат Павла Дурова, Давид-Оливье Камински, сообщил РИА Новости, что Telegram строго придерживается европейских законодательных норм, включая регламент "О цифровых услугах".
Он также назвал нелепыми обвинения в том, что владелец платформы несет ответственность за неправомерные действия, совершаемые её пользователями.
Камински подчеркнул, что действия Telegram по модерации контента полностью соответствуют установленным отраслевым стандартам, и утверждения о том, что платформа или её руководство должны нести ответственность за нарушения, происходящие на ней, лишены смысла.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Павел Дуров покинул здание суда в Париже после того, как был освобожден из-под стражи. Парижская прокуратура 28 августа заявила, что Дурову не назначили заключение под стражу, однако ему запрещено покидать территорию Франции.
Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Это событие вызвало значительное общественное возмущение в различных странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет политической подоплеки, и заверил, что окончательное решение по делу предпринимателя будет принимать суд.
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Адвокат Камински: Дуров скоро внесёт залог в размере пяти миллионов евро
На данный момент российский программист Павел Дуров не внёс затребованный французами залог, который составляет 5 млн евро. Однако, как сообщается, в скором времени он это сделает. Об этом информировал агентство РИА Новости его адвокат.
Экс-сотрудник Бенц: госдеп через Telegram разжигает протесты в других странах
Государственный департамент Штатов пользуется системой мгновенного обмена сообщениями Telegram для мобилизации публичных выражений несогласий в государствах, где столица США надеется добиться смены правительства. Такое мнение высказал политическому обозревателю и журналисту Такеру Карлсону бывший дипломат госдепа Майк Бенц, который руководил отделом информационных технологий и международных коммуникаций.
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