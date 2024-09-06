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В Telegram опровергли слухи об изменении политики приватности после задержания Дурова
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Telegram опроверг информацию об изменениях в отношении приватных чатов

В Telegram опровергли слухи об изменении политики приватности после задержания Дурова

Представители Telegram заявили, что политика модерации приватных чатов не изменилась после ареста основателя мессенджера Павла Дурова в Париже. Данное заявление опубликовано на странице платформы в социальной сети X.

"Вы всегда можете отправить жалобу модераторам на сообщения из любой группы, это аналогично пересылке. Приватные чаты остаются конфиденциальными, однако вы также можете сообщать модераторам о новых входящих чатах", — опровергли слухи о изменениях политики модерации представители сервиса.

Ранее в СМИ появились предположения о том, что Telegram мог обновить политику модерации после ареста Дурова. Сообщалось, что сервис начнет контролировать приватные чаты.

Ранее Дуров сделал официальное заявление после своего задержания в аэропорту Парижа. Он выразил удивление по поводу претензий французских властей. По словам основателя Telegram, его допрашивали на протяжении четырех дней.

Фото: Freepik.com

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