В Южной Корее начали расследование против Telegram по делу о дипфейках

Сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи приступили к расследованию против бесплатного мессенджера для мгновенного обмена аудио- и видео сообщениями Telegram по примеру Французской Республики. Об этом сообщает крупнейшее информационное агентство Республики Корея Рёнхап со ссылкой на полицию.
Как сообщается, точно так же, как это происходило и во Французской Республике, сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи приступили к предварительному расследованию в отношении социальной сети, созданной российским программистом Павлом Дуровым. Отмечается, что подозрения заключаются в содействии преступным действиям, а точнее, в распространении фейковых видео и некоторых других деяниях.
Кроме того, в правоохранительном органе акцентировали внимание на том, что расследование вызывает некоторые сложности, поскольку платформа не даёт полиции таких сведений, как, например, информация об учётных записях.
Фото: Flickr / Korea.net (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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