Турецкие СМИ назвали цель задержания Дурова во Франции

Главная цель задержания российского предпринимателя и программиста Павла Дурова во Французской Республике — это утаивание текущей ситуации в Газе. Такое мнение высказали в издании Турции Sabah.
В прошедшие выходные средства массовой информации Франции информировали о том, что бывшего гендиректора "ВКонтакте", а также создателя облачного мобильного и настольного приложения для обмена мгновенными сообщениями Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже, который расположен в 12 км к северо-востоку от Парижа. Как сообщается, это случилось в тот момент, когда Дуров выходил из летательного аппарата, который, как говорят, прилетел из государства в восточной части Закавказья, на побережье Каспийского моря — Азербайджана. По данным средств массовой информации Франции, российский предприниматель, у которого присутствует французское гражданство, был зафиксирован в реестре людей, который находятся в розыске в данном государстве.
В статье турецкого издания сказано, что произошедшее с Павлом Дуровым — это не просто нарушение законов Французской Республики, как это пытаются выставить для общественности. В материале говорится, что обвинения против программиста носят намного глобальнее характер. Кроме того, автор добавил, что за Французской Республикой последуют и другие государства. В статье это аргументировали тем, что в подобных странах хотят, чтобы перестали работать антисионистские каналы новостей, которые система мгновенного обмена сообщениями Telegram не цензурирует. В Sabah дополнили, что во Франции не желают, чтобы общественность была осведомлена о том, что пишут палестинские аккаунты в Газе и на Западном берегу.
Фото: Flickr / TechCrunch (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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