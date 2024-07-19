Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.07.2024 : 88,0206
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.07.2024 : 96,0371
Российские владельцы Telegram-каналов теперь смогут получать 50% дохода от рекламы
  1. Главная
  2. Общество

Российские владельцы Telegram-каналов теперь смогут получать 50% дохода от рекламы

Многофункциональный мессенджер Telegram подключил монетизацию дял российских владельцев каналов, которые отныне смогут получать половину от рекламного дохода. Об этом информирует журналист РИА Новости.

В начале весны этого года кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями подключила возможность для владельцев Telegram-каналов заработать на них. Известно, что деньги с рекламы, которая размещается в мессенджере, способны получать каналы, имеющие более 1 тысячи подписчиков. Сообщается, что размер денежной выплаты составляет половину от всего дохода за рекламные публикации. Когда монетизация была активирована, сообщалось, что ей не смогут пользоваться в Российской Федерации, на Украине, в Израиле и некоторых других государствах.

Деньги получить можно посредством виртуальной валюты Telegram Stars, созданной для облегчения транзакций в рамках экосистемы Telegram. Кроме того, важно учесть, что приобретение рекламы и получение денежной выплаты возможны не ранее, чем через 21 день после занесения денег на баланс. Также сообщается, что пользователь мессенджера может получить свои "звезды", используя блокчейн-платформу от команды Telegram Fragmen.

Фото: Unsplash / Jay Wennington (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

Мессенджер Telegram получит новые функции

Мессенджер Telegram получит новые функции

Мессенджер Telegram планирует внедрить новую функцию, которая будет отображать дополнительные сведения о публичных аккаунтах. Об этом сообщил создатель платформы Павел Дуров на своей странице в мессенджере.

Читать полностью
NBC News: Байден оскорблен стремлением демократов вытеснить его из гонки

NBC News: Байден оскорблен стремлением демократов вытеснить его из гонки

Действующий глава США Джо Байден чувствует себя преданным из-за попыток демократов убрать его из предвыборной гонки. Об этом информирует новостной телевизионный канал США NBC News со ссылкой на источники.

Читать полностью

Общество

Психолог Мухина: вспомнив таблицу умножения, можно справиться с тревожностью

Психолог Мухина: вспомнив таблицу умножения, можно справиться с тревожностью

От тревожности можно избавиться с помощью дыхательных практик, а также посредством вспоминания таблицы умножения. Об этом NewsInfo.Ru сообщила психолог Анна Мухина.

Читать полностью
В Домодедово впервые открыли общие курилки

В Домодедово впервые открыли общие курилки

Московский аэропорт Домодедово, завершая череду нововведений в главных воздушных гаванях столицы, открыл специализированные помещения для курильщиков. Эти зоны, оснащенные необходимым оборудованием, включая емкости для окурков и комфортные поручни, расположены в непосредственной близости от выходов на посадку.

Читать полностью

Новости