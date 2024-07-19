Многофункциональный мессенджер Telegram подключил монетизацию дял российских владельцев каналов, которые отныне смогут получать половину от рекламного дохода. Об этом информирует журналист РИА Новости.
В начале весны этого года кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями подключила возможность для владельцев Telegram-каналов заработать на них. Известно, что деньги с рекламы, которая размещается в мессенджере, способны получать каналы, имеющие более 1 тысячи подписчиков. Сообщается, что размер денежной выплаты составляет половину от всего дохода за рекламные публикации. Когда монетизация была активирована, сообщалось, что ей не смогут пользоваться в Российской Федерации, на Украине, в Израиле и некоторых других государствах.
Деньги получить можно посредством виртуальной валюты Telegram Stars, созданной для облегчения транзакций в рамках экосистемы Telegram. Кроме того, важно учесть, что приобретение рекламы и получение денежной выплаты возможны не ранее, чем через 21 день после занесения денег на баланс. Также сообщается, что пользователь мессенджера может получить свои "звезды", используя блокчейн-платформу от команды Telegram Fragmen.
Фото: Unsplash / Jay Wennington (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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