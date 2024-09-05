Дуров удивлён вопросами французских властей после задержания в Париже

Павел Дуров опубликовал заявление в Telegram после задержания во Франции. В частности, он назвал вопросы властей страны к нему "удивительными" и подчеркнул, что давно уже лично помог создать горячую линию между Telegram и Парижем для борьбы с терроризмом.
Дурова арестовали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал критику со стороны общественности во многих государствах. Предпринимателя подозревают в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в администрировании с целью провести незаконные транзакции ОПГ — ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дурова отпустили под залог в пять млн евро. Ему запретили покидать Францию, и он обязан отмечаться в полиции дважды в неделю.
Полиция допрашивала его в течение четырёх дней после прибытия в Париж.
"Мне сказали, что я могу понести ответственность за незаконное использование Telegram другими лицами, поскольку французские власти не получили ответа от Telegram. Это удивительно по ряду причин. У Telegram есть представитель в ЕС, он отвечает на запросы. Его электронный адрес публично доступен для всех в Евросоюзе. У французских властей была масса способов связаться со мной, я был частым гостем в консульстве в Дубае. И лично помог создать горячую линию для борьбы с угрозой терроризма во Франции. Ни один новатор не создаст новые инструменты, зная, что будет привлечён к личной ответственности за потенциальное злоупотребление ими", — написал Дуров.
Фото: commons.wikimedia.org/TechCrunch (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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