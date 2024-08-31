Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
В Telegram отказала функция
  1. Главная
  2. Общество

Telegram отключил функцию 2Найти людей рядом": что случилось?

В Telegram отказала функция "Найти людей рядом"

Функция "Найти людей рядом" в Telegram перестала работать. Она предназначена для быстрого обмена контактами с людьми поблизости, либо для поиска новых друзей. Однако сейчас при попытке ей воспользоваться мессенджер долго ищет аккаунты, но не выводит результат поиска.

Инцидент совпал с другими событиями, связанными с основателем платформы Павлом Дуровым. Он был задержан 24 августа в Ле-Бурже под Парижем. Его задержание вызвало широкий резонанс в обществе. Дурова во Франции подозревают в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций ОПГ. Если обвинения будут предъявлены, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Пока официальные обвинения не выдвинуты.

В среду вечером Дурова отпустили под залог в размере 5 млн евро, который он должен внести в ближайшее время. Ему запрещено покидать территорию Франции, и он обязан отмечаться в полиции дважды в неделю.

Фото: commons.wikimedia.org/Yuri Samoilov (Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Лавров назвал преступными методы наказания палестинцев за теракт ХАМАС

Лавров назвал преступными методы наказания палестинцев за теракт ХАМАС

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Мостам на Восток" осудил методы коллективного наказания палестинцев после теракта 2023 года. Он назвал их преступными и отметил, что Москва осуждает действия ХАМАС.

Читать полностью
Политолог Топорнин связал охлаждение между Москвой и Белградом с давлением ЕС

Политолог Топорнин связал охлаждение между Москвой и Белградом с давлением ЕС

Охлаждение взаимоотношений между РФ и Сербией связано с политическим давлением ЕС на Белград, считает Николай Топорнин, доцент МГИМО. В разговоре с "Лентой.ру" он пояснил, что Сербия как кандидат в ЕС сталкивается с противоречием между официальной позицией и развитием контактов с Москвой.

Читать полностью

Общество

Юрий Лоза раскритиковал

Юрий Лоза раскритиковал "Новую волну" за выбор победителей: спеть им не дали

Певец Юрий Лоза нашёл ещё одно доказательство правоты своего подозрения, узнав, кто стал победителем конкурса "Новая волна" в Сочи.

Читать полностью
Ксения Собчак оценила новый образ Анджелины Джоли:

Ксения Собчак оценила новый образ Анджелины Джоли: "Немного моль"

Ксении Собчак не понравилось, как выглядит звезда Голливуда Анджелина Джоли с новым цветом волос.

Читать полностью

Новости