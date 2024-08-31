Telegram отключил функцию 2Найти людей рядом": что случилось?

Функция "Найти людей рядом" в Telegram перестала работать. Она предназначена для быстрого обмена контактами с людьми поблизости, либо для поиска новых друзей. Однако сейчас при попытке ей воспользоваться мессенджер долго ищет аккаунты, но не выводит результат поиска.

Инцидент совпал с другими событиями, связанными с основателем платформы Павлом Дуровым. Он был задержан 24 августа в Ле-Бурже под Парижем. Его задержание вызвало широкий резонанс в обществе. Дурова во Франции подозревают в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций ОПГ. Если обвинения будут предъявлены, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Пока официальные обвинения не выдвинуты.

В среду вечером Дурова отпустили под залог в размере 5 млн евро, который он должен внести в ближайшее время. Ему запрещено покидать территорию Франции, и он обязан отмечаться в полиции дважды в неделю.

Фото: commons.wikimedia.org/Yuri Samoilov (Commons Attribution 2.0 Generic license)