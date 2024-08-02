Совет Федерации одобрил законопроект о регистрации телеграм-каналов блогеров с более, чем 10 тыс. подписчиков

Совет Федерации утвердил во втором и третьем чтениях закон, обязывающий популярных блогеров в Telegram, чья аудитория превышает 10 тысяч подписчиков, предоставлять информацию о себе в специализированный реестр Роскомнадзора.
Новый закон дополняет уже существующий "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Министр цифрового развития, Максут Шадаев, разъяснил, что под действие закона подпадают и авторы каналов на популярной платформе YouTube.
Перечень конкретных данных, которые блогеры должны будут предоставлять Роскомнадзору, а также порядок этой процедуры, будут определены Правительством РФ. В тексте законопроекта речь идет о "персональных страницах" с аудиторией более 10 тысяч пользователей.
В ходе обсуждения в Госдуме депутаты уточнили, что ключевым показателем будет именно число подписчиков аккаунта, а не охват публикаций или общая аудитория блогера. Заместитель главы Роскомнадзора, Вадим Субботин, отметил, что раскрытие информации о владельцах телеграм-каналов способствует повышению их ответственности и делает информационное пространство более прозрачным.
Глава комитета по информационной политике, Александр Хинштейн, добавил, что каналы, соответствующие требованиям закона, будут отмечены специальной маркировкой в социальных сетях.
Максут Шадаев также сообщил, что рекламодатели смогут проверять, соблюдает ли тот или иной телеграм-канал законодательство и зарегистрирован ли он в Роскомнадзоре, что позволит принимать обоснованные решения о размещении рекламы.
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