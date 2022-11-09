Пресс-служба "Конкорда" обратила внимание на существовали единственного Telegram-канала компании

Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина напомнила о существовании официального Telegram-канала предпринимателя.

Представители Пригожина подчеркнули, что в мессенджере есть только один официальный Telegram-канал под названием "Пресс-служба Пригожина". Остальные страницы не имеют никакого отношения к бизнесмену, говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд".

Ранее о создании своего официального Telegram-канала сообщил сам предприниматель, подчеркнув, что заявления в нем будут публиковаться лично от него.