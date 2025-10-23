Звонки в мессенджерах снова работают — но не у всех и не надолго: что происходит

21 октября 2025 года Роскомнадзор официально сообщил, что не принимал решений об отмене ограничений, действующих в отношении аудио- и видеозвонков через зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp на территории России. Заявление последовало после сообщений в СМИ и соцсетях о том, что часть пользователей снова получила возможность совершать звонки без VPN и дополнительных сетевых средств.

"Решений об отмене ограничений не принималось", — пояснили в РКН, комментируя ситуацию с возобновлением функций звонков у некоторых пользователей.

Что произошло

По данным российских СМИ, начиная с середины октября, отдельные пользователи Telegram и WhatsApp заметили, что возможность совершать голосовые и видеозвонки временно восстановилась. При этом чаще всего звонки работали, если оба абонента использовали одного и того же оператора связи.

Пока неизвестно, связано ли это с техническими сбоями, тестовыми изменениями маршрутизации трафика или частичной корректировкой фильтрации на стороне провайдеров. Официальных разъяснений по этому поводу не последовало.

Как развивалась ситуация с блокировкой

13 августа 2025 года Роскомнадзор объявил о блокировке функции звонков в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp. По словам ведомства, такое решение было принято в ответ на "многочисленные обращения граждан", обеспокоенных ростом количества мошеннических звонков, совершаемых через эти сервисы.

В Минцифры тогда заявили, что ограничение голосовых вызовов поможет снизить риск фишинговых и социальных атак, а также усложнит работу преступных схем, использующих IP-телефонию.

Почему звонки могли временно заработать

Эксперты в сфере телекоммуникаций отмечают, что возобновление работы звонков у некоторых пользователей может объясняться несколькими причинами:

• различия в маршрутизации трафика между операторами связи;

• проведение технических тестов у интернет-провайдеров;

• частичная настройка DPI-систем, применяемых для фильтрации VoIP-трафика;

• возможные изменения в инфраструктуре самих мессенджеров.

В любом случае массового снятия ограничений пока не наблюдается, и официального разрешения на восстановление звонков не было.

Сравнение: до и после блокировки

Параметр До 13 августа 2025 года После введения ограничений Аудио- и видеозвонки Работали во всех регионах Недоступны без обходных средств Передача файлов и сообщений Без ограничений Работает стабильно Использование VPN Не требовалось Может пригодиться Причина изменений Нет Борьба с мошенническими вызовами Официальный статус Свободное использование Частичное ограничение функций

Что с FaceTime

Параллельно с обсуждением темы Telegram и WhatsApp пользователи сообщили о проблемах со звонками в FaceTime. С 18 октября 2025 года некоторые владельцы устройств Apple столкнулись с невозможностью установить аудиосвязь через сервис интернет-звонков.

Пока неизвестно, носит ли это массовый характер или связано с обновлениями сетевого оборудования. Apple официальных комментариев не давала, а в Роскомнадзоре подчеркнули, что не вводили ограничений в отношении FaceTime.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагать, что временное восстановление связи означает снятие блокировки.

Последствие: попытки совершать звонки без VPN могут снова оказаться безуспешными.

Альтернатива: использовать официальные каналы связи или проверенные VoIP-сервисы, работающие в соответствии с требованиями российского законодательства.

Ошибка: считать, что блокировка затрагивает весь функционал мессенджеров.

Последствие: распространение недостоверной информации и паника в соцсетях.

Альтернатива: уточнять статус функций через официальные источники — РКН и Минцифры.

Ошибка: игнорировать требования о хранении данных на территории РФ.

Последствие: риск новых ограничений для зарубежных платформ.

Альтернатива: соблюдение норм закона о персональных данных и открытое взаимодействие с регулятором.

А что если…

А что если мессенджеры Telegram и WhatsApp согласятся адаптировать свои сервисы под российские требования — хранить часть данных на территории РФ и предоставлять сведения о пользователях по запросу ведомств? В таком случае ограничения могут быть пересмотрены, и звонки официально восстановят. Однако пока ни одна из компаний публично не заявляла о готовности идти на такие меры.

Плюсы и минусы ограничения звонков

Плюсы (по версии регулятора) Минусы (по мнению пользователей) Снижение числа мошеннических звонков Потеря удобного канала связи Повышение контроля над VoIP-трафиком Необходимость обхода блокировок Защита персональных данных Замедление интернет-сервисов Возможность локализации инфраструктуры Снижение качества коммуникации с зарубежными контактами

FAQ

Действительно ли звонки в Telegram и WhatsApp снова работают?

Официально — нет. Роскомнадзор подтвердил, что решения об отмене ограничений не принимались.

Почему у некоторых пользователей всё же проходят звонки?

Это может быть связано с особенностями маршрутизации или временными техническими изменениями у операторов.

Когда могут вернуть звонки официально?

Регулятор ранее заявлял, что функции будут восстановлены, если мессенджеры выполнят требования законодательства РФ.

Затронет ли блокировка другие сервисы, такие как Signal или FaceTime?

Роскомнадзор не объявлял об ограничениях в отношении других мессенджеров, однако отдельные сбои могут происходить по техническим причинам.

Мифы и правда

Миф: звонки в Telegram полностью разблокировали.

Правда: регулятор не снимал ограничений, частичное восстановление связано с техническими факторами.

Миф: блокировка нарушает работу чатов и пересылку файлов.

Правда: текстовые функции мессенджеров продолжают работать без перебоев.

Миф: ограничения ввели из-за политических причин.

Правда: официально — в целях борьбы с мошенничеством и защиты пользователей от фишинговых схем.

Исторический контекст

Вопрос контроля интернет-звонков поднимался в России ещё в 2018 году, когда обсуждались меры против анонимных VoIP-сервисов. После активизации телефонного мошенничества в 2023–2024 годах регулятор начал разрабатывать новые механизмы фильтрации трафика. Блокировка звонков через Telegram и WhatsApp стала первым крупным шагом в реализации этой политики.

3 интересных факта