© flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Марина Левченко Опубликована сегодня в 13:33

Блокировка Telegram в России: последние новости, сбои, жалобы пользователей, причины сбоев, мнение операторов, когда полностью заблокируют

Мессенджер уходит в офлайн: массовые сбои в Telegram породили волну слухов о блокировке

В России пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера Telegram, что породило дискуссии о начале блокировки сервиса. По данным мониторингового ресурса "Сбой.рф", в минувшее воскресенье зафиксировано около 12 тысяч обращений, тогда как днем ранее показатель составлял 6 тысяч. Сообщения поступают из различных субъектов федерации, затрагивая как мобильных операторов, так и провайдеров домашнего интернета. Профильные ведомства ранее напоминали владельцам платформ о необходимости строгого следования российскому законодательству для продолжения легальной деятельности.

Технические сбои и динамика жалоб

Пользователи отмечают значительные трудности при попытках подключения к серверам мессенджера с российских сетевых адресов. Проблемы проявляются в невозможности отправки сообщений в режиме реального времени и критическом замедлении процесса обновления чатов.

Технический эксперт и автор издания "Код Дурова" Владислав Войтенко подтверждает, что в последние сутки ситуация обострилась. Нарушения стабильной работы наблюдаются как при использовании домашнего широкополосного доступа, так и через сети мобильных операторов.

Количество жалоб, аккумулированных сервисом "Сбой.рф", демонстрирует двукратный рост за последние выходные. Статистика подтверждает, что сбои носят не локальный, а общероссийский характер, охватывая множество регионов страны одновременно.

Мнение операторов связи

Представители телекоммуникационной отрасли также фиксируют аномалии в трафике мессенджера. Специалисты указывают на неравномерность ограничений, которые зависят от конкретного провайдера и географического расположения пользователя.

Президент Ассоциации операторов связи "МАКАТЕЛ" Алексей Амелькин отметил, что жалобы стали более предметными.

"Ранее фиксировалось общее замедление работы сервиса, однако недавно начали поступать жалобы на полную недоступность настольной версии мессенджера", — сказал Алексей Амелькин.

Эксперты отрасли призывают не торопиться с окончательными выводами, так как большая часть аудитории использует средства обхода блокировок. Различия в технических параметрах фильтрации указывают на то, что работа мессенджера в разных сетях может быть ограничена по-разному в зависимости от настроек оборудования.

Регулирование и соблюдение требований

Ранее в медиапространстве циркулировали предположения о возможности введения ограничений в начале апреля. Хотя Роскомнадзор не подтвердил конкретных дат, позиция регулятора остается неизменной по отношению к популярным сервисам.

Ведомство неоднократно подчеркивало, что функционирование на российском рынке возможно лишь при выполнении всех законодательных норм. В текущих условиях соблюдение этих предписаний становится определяющим фактором для дальнейшего статуса Telegram внутри страны.

На данный момент участники рынка ожидают сбора репрезентативной статистики для анализа ситуации. Несмотря на активную техническую дискуссию, официальных распоряжений о блокировке сервиса от уполномоченных органов до настоящего времени не поступало.

Автор Марина Левченко
Марина Левченко — ИТ-эксперт, инженер (НГТУ). Специалист по кибербезопасности, облачным решениям и ИИ. 10+ лет опыта в цифровой трансформации бизнеса.
Редактор Алексей Корнилов
Алексей Корнилов — ИТ-эксперт, инженер (ЛЭТИ). Специалист по цифровой трансформации, кибербезопасности и Big Data. Экс-сотрудник SAP. Опыт в ИТ — 14+ лет.

Читайте также

Мост через Урал трещит по швам: вмешательство Москвы положило конец затяжному дорожному спору сегодня в 13:53

Жители долгое время сообщали об угрожающем состоянии городской переправы, однако дело сдвинулось с мертвой точки лишь после вмешательства высшего руководства.

Читать полностью » Мирное утро сменилось пепелищем: масштабный пожар в Тульской области уничтожил жилые постройки сегодня в 13:46

Жители деревни в Тульской области столкнулись с крупным огненным бедствием, последствия которого теперь восстанавливают профильные специалисты.

Читать полностью » Секретный борт в закрытом Платове: футболисты приземлились там, куда нельзя обычным рейсам сегодня в 13:45

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников рассказал, что команда смогла напрямую прилететь в закрытый аэропорт Платов на Red Wings благодаря разрешению, согласованному в последний момент.

Читать полностью » Бесплатный проезд с нюансами: одна ошибка при валидации лишает костромичей льготы сегодня в 13:43

Городская логистика перешла на новые рельсы, заставляя пассажиров внимательнее относиться к каждой транзакции в автобусе, чтобы не терять свои деньги.

Читать полностью » Снежный плен отступает: власти Алтайского края расставили приоритеты в битве с аномальными осадками в марте сегодня в 13:27

Март принес в регион серьезные испытания, заставив профильные службы работать в круглосуточном режиме ради сохранения транспортной доступности территорий.

Читать полностью » Контроль на границе: на границе Хакасии развернули скрытный щит от опасных инфекций сегодня в 13:21

На оживленной федеральной трассе заработал специализированный пункт досмотра, через который вынуждены проходить все машины с грузами животного происхождения.

Читать полностью » Технический гений на службе у зла: одна сим-ферма в Калининграде помогла мошенникам обойти защиту банков сегодня в 13:07
Подпольная ферма в квартире ожила: инженер из Красноярска обеспечивал мошенникам обход банковских блокировок

Инженер-связист из Красноярска попал под суд после того, как организовал дома тайную техническую базу для обслуживания преступных группировок.

Читать полностью » Брак в бетоне вышел боком: застройщик заплатит круглую сумму за испорченную машину екатеринбурженки сегодня в 13:04

Летний ливень обернулся для владельца иномарки серьезными тратами, когда с потолка паркинга начали падать капли, оставившие на кузове тяжелые следы.

Читать полностью »

Новости
СФО
Тревога на фермах — регион закрывается: что скрывается за неожиданным режимом ЧС в Новосибирской области
ДФО
Билет за двести рублей: поездки на автобусе между городами Камчатки станут дороже из-за налички
ЦФО
Цена одной опечатки в документах: пансионат проиграл спор за бюджетные выплаты в суде Тулы
Питомцы
Словарь в кошачьих ушах: пушистые компаньоны запоминают ограниченное число звуковых меток
ПФО
Налоги диктуют правила: что скрывается за обновленными коммунальными счетами в Саратовской области
Россия
Потолок трафика достигнут: в России начали принудительно тормозить интернет у самых активных абонентов
ПФО
Приставы не звонят: саратовцам рассказали, как распознать психологическую атаку и сохранить свои финансы в тайне
ПФО
Три дня вместо двух: жителям Татарстана официально добавили выходной день в честь Ураза-байрама
