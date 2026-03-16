Блокировка Telegram в России: последние новости, сбои, жалобы пользователей, причины сбоев, мнение операторов, когда полностью заблокируют

В России пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера Telegram, что породило дискуссии о начале блокировки сервиса. По данным мониторингового ресурса "Сбой.рф", в минувшее воскресенье зафиксировано около 12 тысяч обращений, тогда как днем ранее показатель составлял 6 тысяч. Сообщения поступают из различных субъектов федерации, затрагивая как мобильных операторов, так и провайдеров домашнего интернета. Профильные ведомства ранее напоминали владельцам платформ о необходимости строгого следования российскому законодательству для продолжения легальной деятельности.

Технические сбои и динамика жалоб

Пользователи отмечают значительные трудности при попытках подключения к серверам мессенджера с российских сетевых адресов. Проблемы проявляются в невозможности отправки сообщений в режиме реального времени и критическом замедлении процесса обновления чатов.

Технический эксперт и автор издания "Код Дурова" Владислав Войтенко подтверждает, что в последние сутки ситуация обострилась. Нарушения стабильной работы наблюдаются как при использовании домашнего широкополосного доступа, так и через сети мобильных операторов.

Количество жалоб, аккумулированных сервисом "Сбой.рф", демонстрирует двукратный рост за последние выходные. Статистика подтверждает, что сбои носят не локальный, а общероссийский характер, охватывая множество регионов страны одновременно.

Мнение операторов связи

Представители телекоммуникационной отрасли также фиксируют аномалии в трафике мессенджера. Специалисты указывают на неравномерность ограничений, которые зависят от конкретного провайдера и географического расположения пользователя.

Президент Ассоциации операторов связи "МАКАТЕЛ" Алексей Амелькин отметил, что жалобы стали более предметными.

"Ранее фиксировалось общее замедление работы сервиса, однако недавно начали поступать жалобы на полную недоступность настольной версии мессенджера", — сказал Алексей Амелькин.

Эксперты отрасли призывают не торопиться с окончательными выводами, так как большая часть аудитории использует средства обхода блокировок. Различия в технических параметрах фильтрации указывают на то, что работа мессенджера в разных сетях может быть ограничена по-разному в зависимости от настроек оборудования.

Регулирование и соблюдение требований

Ранее в медиапространстве циркулировали предположения о возможности введения ограничений в начале апреля. Хотя Роскомнадзор не подтвердил конкретных дат, позиция регулятора остается неизменной по отношению к популярным сервисам.

Ведомство неоднократно подчеркивало, что функционирование на российском рынке возможно лишь при выполнении всех законодательных норм. В текущих условиях соблюдение этих предписаний становится определяющим фактором для дальнейшего статуса Telegram внутри страны.

На данный момент участники рынка ожидают сбора репрезентативной статистики для анализа ситуации. Несмотря на активную техническую дискуссию, официальных распоряжений о блокировке сервиса от уполномоченных органов до настоящего времени не поступало.