Человек, использующий Telegram
Человек, использующий Telegram
© commons.wikimedia. org by lises Hernandez Pino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:16

Telegram трогать не будут: в Госдуме назвали условие, без которого блокировка невозможна

Блокировка Telegram в России не рассматривается без полноценной альтернативы — Боярский

Разговоры о возможной блокировке Telegram в России периодически возвращаются в публичную повестку, однако в ближайшей перспективе такой сценарий не рассматривается. По крайней мере до тех пор, пока не будет создана полноценная альтернатива для аудитории и авторов контента. Об этом в беседе с изданием "Ведомости" заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Позиция Госдумы по Telegram

По словам Сергея Боярского, блокировка Telegram в России на данный момент невозможна. Ключевым условием, при котором такой вопрос теоретически мог бы обсуждаться, он назвал перенос всех значимых каналов на национальный мессенджер "Мах". Пока этого не произошло, резкие ограничения доступа к платформе считаются нецелесообразными.

Депутат подчеркнул, что Telegram давно вышел за рамки обычного мессенджера. Сегодня он фактически выполняет функции полноценной социальной сети, где сосредоточено большое количество каналов с многотысячной и многомиллионной аудиторией.

Интересы аудитории и авторов

Боярский обратил внимание на то, что на платформе работают как российские, так и зарубежные ресурсы, которые, по его оценке, корректно освещают актуальную повестку. Многие из этих каналов создавались и развивались на протяжении нескольких лет, в их продвижение были вложены значительные усилия и финансовые средства.

Резкое ограничение доступа к Telegram, по мнению парламентария, нанесло бы ущерб не только авторам контента, но и пользователям, для которых платформа стала привычным и важным источником информации. Он отметил, что подобные решения должны учитывать реальные интересы аудитории.

Отсутствие полноценной альтернативы

В связи с этим депутат считает неправильным лишать граждан привычного канала получения новостей и аналитики без полноценной и сопоставимой замены. Пока национальный мессенджер не сможет предложить аналогичный по масштабу и функциональности медиапространства продукт, вопрос блокировки Telegram, по сути, остаётся закрытым.

