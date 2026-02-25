Мессенджер в тени закона: что грозит россиянам за использование Telegram?

На данный момент ни администраторам Telegram-каналов, ни обычным пользователям мессенджера не грозит юридическая ответственность за использование платформы, поскольку в законодательстве отсутствуют соответствующие нормы. Ситуация может измениться в случае признания Telegram экстремистским, но это потребует введения специальных правовых механизмов. По словам доктора юридических наук, профессора и заслуженного адвоката России Людмилы Айвар, даже такое признание не приведет к автоматическим санкциям без новых законов. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Айвар подчеркнула, что ответственность за Telegram наступит только после принятия соответствующих норм, а пока использование мессенджера не влечет последствий для граждан. Депутаты и законодатели подтверждают отсутствие рисков в текущих условиях. Даже при статусе экстремистского ресурса потребуются конкретные механизмы для наказаний.

"Ответственность за использование Telegram может наступить только после принятия соответствующих законодательных норм. На сегодняшний день, как отмечают и депутаты, и другие законодатели, использование мессенджера не влечет никаких последствий для граждан. Пока отсутствует специальный закон, предусматривающий наказание, никаких санкций применяться не будет. Даже если Telegram признают экстремистским, для привлечения к ответственности все равно потребуются конкретные правовые механизмы, которых пока нет", — пояснила Людмила Айвар.

Если Telegram признают экстремистским, государственные структуры откажутся от его использования, но обычные граждане смогут продолжать доступ через альтернативные способы без массовых наказаний. По словам юриста, опыт аналогичных случаев подтверждает отсутствие тотального запрета для физлиц. Конкретные меры ответственности появятся лишь после изменений в законодательстве, где сейчас таких норм нет.