Улыбка, заметка и NFT — Telegram обновился так, что пора пересобирать привычки
Компания Telegram представила одно из самых масштабных обновлений года, сосредоточившись на взаимодействии пользователей, персонализации и инструментах для разработчиков. Новая версия мессенджера добавила комментарии и реакции в звонках, заметки к контактам, предложение дня рождения, а также новые цветовые схемы и темы профиля. Кроме того, платформа получила переработанный дизайн для iOS и обновлённые возможности для ботов и подарков.
Общая концепция обновления
Telegram постепенно превращается из привычного мессенджера в гибкую экосистему общения, творчества и микросервисов. Разработчики продолжают развивать Premium-функции, улучшать взаимодействие в сообществах и интегрировать элементы социальной сети. Новое обновление стало логическим продолжением летнего релиза, когда появились музыкальные закрепы, инструмент для создания стикеров и коллекционные подарки.
Комментарии и реакции в звонках
Главная новинка касается групповых звонков и видеочатов. Теперь участники могут отправлять комментарии и реакции прямо в интерфейсе звонка - для этого достаточно нажать кнопку "Сообщение" и выбрать эмодзи без текста.
Функция работает в группах с числом участников до 1000 человек и делает общение во время звонков более живым. Реакции помогают быстро подтвердить сказанное, задать вопрос или поддержать собеседника, не перебивая его.
Эта функция особенно полезна для онлайн-конференций, игровых стримов и учебных звонков, где требуется мгновенная, но ненавязчивая обратная связь.
Заметки и предложения дней рождений
Теперь Telegram позволяет оставлять личные заметки к контактам. Это небольшие напоминания или уточнения, видимые только владельцу аккаунта. Они отображаются в профиле контакта под разделом "О себе".
Добавить заметку можно через путь: Профиль → Добавить в контакты → Изменить.
В том же окне появилась новая опция — "предложить добавить день рождения". Пользователь может предложить другу указать дату, чтобы не забывать поздравлять его через Telegram.
Эти функции делают мессенджер ближе к CRM-системам — полезно для предпринимателей, преподавателей и всех, кто использует Telegram для рабочих контактов.
Персонализация и оформление профиля
Раздел "Настройки" теперь позволяет менять внешний вид профиля: выбирать цветовую схему, фон, узор или обложку, в том числе из коллекции подарков. Эта функция доступна только подписчикам Telegram Premium.
Premium-пользователи могут сочетать цвета, создавать визуально уникальный стиль и подбирать оформление под настроение — от минимализма до ярких тем с динамическими градиентами.
Новый дизайн под iOS 26
Telegram адаптировал интерфейс под новую концепцию Liquid Glass ("жидкое стекло"), дебютировавшую в iOS 26. Элементы интерфейса — панель навигации, клавиатура, список стикеров — теперь получили полупрозрачность, мягкое свечение и эффект преломления света при прокрутке.
Эта визуальная деталь делает интерфейс ближе к премиум-уровню и усиливает ощущение глубины — особенно на устройствах с OLED-дисплеями.
Новые возможности для ботов
Telegram расширил инструменты для разработчиков:
-
Боты теперь могут разделять чат на темы, как это делают большие группы.
-
Добавлена функция постепенной отправки сообщений - бот может показывать ответ частями, не дожидаясь полной генерации (например, при работе с ИИ).
Эти обновления упрощают разработку интерактивных мини-приложений — от чат-ботов-помощников до генераторов контента.
Подарки: коллекции, подписи и блокчейн
Telegram переработал интерфейс отправки и улучшения подарков. Все доступные подарки теперь собраны в одном списке, а коллекционные экземпляры можно купить по динамической цене — она уменьшается со временем.
Новые функции:
-
Появился таймер, показывающий, когда подарок станет дешевле.
-
Можно добавить подпись или сообщение от отправителя.
-
За звёзды Telegram пользователи могут удалить подпись или перенести подарок в блокчейн, чтобы гарантировать его сохранность.
Таким образом, Telegram превращает подарки в цифровые коллекционные активы - шаг в сторону интеграции с децентрализованными технологиями.
Платформа для обратной связи
Пользователи теперь могут оставлять предложения и сообщать об ошибках через новое официальное мини-приложение Telegram. Это создаёт прозрачный канал связи между командой разработчиков и сообществом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: не обновить приложение после релиза.
Последствие: отсутствие доступа к новым функциям и нестабильность интерфейса.
Альтернатива: включить автообновление в App Store или Google Play.
-
Ошибка: использовать боты без обновлённого API.
Последствие: сбои при работе с новыми функциями тем или реакций.
Альтернатива: обновить бота через BotFather и проверить версию Telegram API.
-
Ошибка: игнорировать настройки конфиденциальности при добавлении заметок.
Последствие: случайное раскрытие личной информации.
Альтернатива: помнить, что заметки видны только владельцу и не синхронизируются с контактами.
А что если…
…реакции будут использоваться в больших звонках?
Telegram ограничил функцию тысячей участников, чтобы избежать спама и перегрузки интерфейса. В будущем это ограничение могут расширить при оптимизации серверной нагрузки.
…заметки использовать в рабочих чатах?
Это удобно для менеджеров и HR-специалистов — можно хранить краткие сведения о коллегах или клиентах прямо в мессенджере.
…подарки станут NFT?
Пока Telegram лишь переносит их в блокчейн для безопасности. Однако это открывает путь к созданию цифровых сувениров с реальной ценностью.
Таблица "Плюсы и минусы" обновления
|Плюсы
|Минусы
|Расширенные функции общения (реакции, комментарии)
|Некоторые возможности — только для Premium
|Новые инструменты персонализации
|Возможна перегрузка визуальных эффектов
|Обновлённый дизайн Liquid Glass
|Доступен только на iOS 26
|Улучшенные подарки и блокчейн-защита
|Не всем понятна ценность коллекционных функций
|Новая платформа обратной связи
|Пока в тестовом режиме
FAQ
1. Для кого доступны реакции в звонках?
Для групп и видеочатов с количеством участников до 1000 человек.
2. Видят ли другие пользователи мои заметки к контактам?
Нет, заметки полностью приватны и видны только вам.
3. Как предложить контактам указать день рождения?
Через их профиль в меню "Изменить" → "Добавить день рождения".
4. Можно ли использовать новые темы без Premium?
Базовые цвета доступны всем, расширенные темы и фоны — только Premium-подписчикам.
5. Что значит хранение подарков в блокчейне?
Это способ зафиксировать цифровое владение подарком и предотвратить его удаление или подделку.
Мифы и правда
-
Миф: комментарии в звонках заменят обычный чат.
Правда: это отдельный элемент интерфейса, не влияющий на сообщения в группе.
-
Миф: заметки видны всем контактам.
Правда: они строго личные и не синхронизируются.
-
Миф: подарки на блокчейне можно продать.
Правда: Telegram пока не предусматривает торговую площадку, это функция хранения.
Три интересных факта
-
Эффект Liquid Glass разрабатывался совместно с дизайнерами Apple, чтобы Telegram выглядел "родным" на iOS 26.
-
Возможность оставлять заметки к контактам — идея, предложенная пользователями Premium-версии.
-
Telegram стал первым крупным мессенджером, внедрившим коллекционные цифровые подарки на блокчейне.
Исторический контекст
-
Весной 2023 Telegram запустил систему "звёзд" для покупок внутри приложения.
-
В 2024 появились Premium-подарки и мини-приложения для сторонних разработчиков.
-
В 2025 мессенджер делает акцент на взаимодействии в реальном времени — от видеочатов до динамичных реакций.
