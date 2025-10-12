Улыбка, заметка и NFT — Telegram обновился так, что пора пересобирать привычки

Компания Telegram представила одно из самых масштабных обновлений года, сосредоточившись на взаимодействии пользователей, персонализации и инструментах для разработчиков. Новая версия мессенджера добавила комментарии и реакции в звонках, заметки к контактам, предложение дня рождения, а также новые цветовые схемы и темы профиля. Кроме того, платформа получила переработанный дизайн для iOS и обновлённые возможности для ботов и подарков.

Общая концепция обновления

Telegram постепенно превращается из привычного мессенджера в гибкую экосистему общения, творчества и микросервисов. Разработчики продолжают развивать Premium-функции, улучшать взаимодействие в сообществах и интегрировать элементы социальной сети. Новое обновление стало логическим продолжением летнего релиза, когда появились музыкальные закрепы, инструмент для создания стикеров и коллекционные подарки.

Комментарии и реакции в звонках

Главная новинка касается групповых звонков и видеочатов. Теперь участники могут отправлять комментарии и реакции прямо в интерфейсе звонка - для этого достаточно нажать кнопку "Сообщение" и выбрать эмодзи без текста.

Функция работает в группах с числом участников до 1000 человек и делает общение во время звонков более живым. Реакции помогают быстро подтвердить сказанное, задать вопрос или поддержать собеседника, не перебивая его.

Эта функция особенно полезна для онлайн-конференций, игровых стримов и учебных звонков, где требуется мгновенная, но ненавязчивая обратная связь.

Заметки и предложения дней рождений

Теперь Telegram позволяет оставлять личные заметки к контактам. Это небольшие напоминания или уточнения, видимые только владельцу аккаунта. Они отображаются в профиле контакта под разделом "О себе".

Добавить заметку можно через путь: Профиль → Добавить в контакты → Изменить.

В том же окне появилась новая опция — "предложить добавить день рождения". Пользователь может предложить другу указать дату, чтобы не забывать поздравлять его через Telegram.

Эти функции делают мессенджер ближе к CRM-системам — полезно для предпринимателей, преподавателей и всех, кто использует Telegram для рабочих контактов.

Персонализация и оформление профиля

Раздел "Настройки" теперь позволяет менять внешний вид профиля: выбирать цветовую схему, фон, узор или обложку, в том числе из коллекции подарков. Эта функция доступна только подписчикам Telegram Premium.

Premium-пользователи могут сочетать цвета, создавать визуально уникальный стиль и подбирать оформление под настроение — от минимализма до ярких тем с динамическими градиентами.

Новый дизайн под iOS 26

Telegram адаптировал интерфейс под новую концепцию Liquid Glass ("жидкое стекло"), дебютировавшую в iOS 26. Элементы интерфейса — панель навигации, клавиатура, список стикеров — теперь получили полупрозрачность, мягкое свечение и эффект преломления света при прокрутке.

Эта визуальная деталь делает интерфейс ближе к премиум-уровню и усиливает ощущение глубины — особенно на устройствах с OLED-дисплеями.

Новые возможности для ботов

Telegram расширил инструменты для разработчиков:

Боты теперь могут разделять чат на темы , как это делают большие группы.

Добавлена функция постепенной отправки сообщений - бот может показывать ответ частями, не дожидаясь полной генерации (например, при работе с ИИ).

Эти обновления упрощают разработку интерактивных мини-приложений — от чат-ботов-помощников до генераторов контента.

Подарки: коллекции, подписи и блокчейн

Telegram переработал интерфейс отправки и улучшения подарков. Все доступные подарки теперь собраны в одном списке, а коллекционные экземпляры можно купить по динамической цене — она уменьшается со временем.

Новые функции:

Появился таймер , показывающий, когда подарок станет дешевле.

Можно добавить подпись или сообщение от отправителя .

За звёзды Telegram пользователи могут удалить подпись или перенести подарок в блокчейн, чтобы гарантировать его сохранность.

Таким образом, Telegram превращает подарки в цифровые коллекционные активы - шаг в сторону интеграции с децентрализованными технологиями.

Платформа для обратной связи

Пользователи теперь могут оставлять предложения и сообщать об ошибках через новое официальное мини-приложение Telegram. Это создаёт прозрачный канал связи между командой разработчиков и сообществом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не обновить приложение после релиза.

Последствие: отсутствие доступа к новым функциям и нестабильность интерфейса.

Альтернатива: включить автообновление в App Store или Google Play. Ошибка: использовать боты без обновлённого API.

Последствие: сбои при работе с новыми функциями тем или реакций.

Альтернатива: обновить бота через BotFather и проверить версию Telegram API. Ошибка: игнорировать настройки конфиденциальности при добавлении заметок.

Последствие: случайное раскрытие личной информации.

Альтернатива: помнить, что заметки видны только владельцу и не синхронизируются с контактами.

А что если…

…реакции будут использоваться в больших звонках?

Telegram ограничил функцию тысячей участников, чтобы избежать спама и перегрузки интерфейса. В будущем это ограничение могут расширить при оптимизации серверной нагрузки.

…заметки использовать в рабочих чатах?

Это удобно для менеджеров и HR-специалистов — можно хранить краткие сведения о коллегах или клиентах прямо в мессенджере.

…подарки станут NFT?

Пока Telegram лишь переносит их в блокчейн для безопасности. Однако это открывает путь к созданию цифровых сувениров с реальной ценностью.

Таблица "Плюсы и минусы" обновления

Плюсы Минусы Расширенные функции общения (реакции, комментарии) Некоторые возможности — только для Premium Новые инструменты персонализации Возможна перегрузка визуальных эффектов Обновлённый дизайн Liquid Glass Доступен только на iOS 26 Улучшенные подарки и блокчейн-защита Не всем понятна ценность коллекционных функций Новая платформа обратной связи Пока в тестовом режиме

FAQ

1. Для кого доступны реакции в звонках?

Для групп и видеочатов с количеством участников до 1000 человек.

2. Видят ли другие пользователи мои заметки к контактам?

Нет, заметки полностью приватны и видны только вам.

3. Как предложить контактам указать день рождения?

Через их профиль в меню "Изменить" → "Добавить день рождения".

4. Можно ли использовать новые темы без Premium?

Базовые цвета доступны всем, расширенные темы и фоны — только Premium-подписчикам.

5. Что значит хранение подарков в блокчейне?

Это способ зафиксировать цифровое владение подарком и предотвратить его удаление или подделку.

Мифы и правда

Миф: комментарии в звонках заменят обычный чат.

Правда: это отдельный элемент интерфейса, не влияющий на сообщения в группе. Миф: заметки видны всем контактам.

Правда: они строго личные и не синхронизируются. Миф: подарки на блокчейне можно продать.

Правда: Telegram пока не предусматривает торговую площадку, это функция хранения.

Три интересных факта

Эффект Liquid Glass разрабатывался совместно с дизайнерами Apple, чтобы Telegram выглядел "родным" на iOS 26. Возможность оставлять заметки к контактам — идея, предложенная пользователями Premium-версии. Telegram стал первым крупным мессенджером, внедрившим коллекционные цифровые подарки на блокчейне.

Исторический контекст