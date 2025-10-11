Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:16

Павлу Дурову — 40, а вам — Doom в лонгсливе: Telegram запустил юбилейную коллекцию

К юбилею Павла Дурова Telegram запустил продажу лимитированных предметов за Stars

В честь 40-летия основателя Telegram Павла Дурова мессенджер представил эксклюзивную коллекцию лимитированных подарков для пользователей. Акция стала своеобразным цифровым событием, объединяющим поклонников бренда по всему миру.

Коллекция, посвящённая Дурову

По информации Telegram-канала "Код Дурова", в лимитированную серию вошли три предмета:

  • виртуальная фигурка Павла Дурова стоимостью 41 000 звёзд (примерно 67 000 ₽);

  • лонгслив с логотипом Telegram за 10 000 звёзд;

  • кроссовки с фирменным дизайном также за 10 000 звёзд.

Каждый предмет доступен в ограниченном количестве — всего 4,1 тыс. виртуальных фигурок и по 10 тыс. экземпляров каждого вида одежды. Таким образом, коллекция рассчитана на ограниченный круг покупателей и имеет все шансы стать предметом цифрового коллекционирования.

Как устроена система продаж

Telegram применил оригинальный подход к продаже лимитированных подарков. Для каждого пользователя установлен персональный таймер доступа, который зависит от даты регистрации в мессенджере. Чем старше аккаунт, тем раньше открывается возможность купить товары.

Такой подход создаёт элемент геймификации и поощряет самых преданных пользователей - тех, кто с Telegram с первых лет его существования.

При этом действуют ограничения:

  • на один аккаунт можно приобрести одну фигурку;

  • и по два предмета одежды каждого типа.

Покупка осуществляется за Telegram Stars - внутреннюю валюту платформы, которую можно получать и тратить внутри экосистемы мессенджера, включая Mini Apps и подарочные функции.

Что такое Telegram Stars

Система звёзд, запущенная в 2024 году, стала новым элементом монетизации Telegram. Пользователи могут покупать звёзды за реальные деньги, дарить их создателям контента, использовать для покупки товаров и цифровых активов в приложении.

Таким образом, лимитированная коллекция не просто сувенир, а часть внутренней экономики Telegram, где цифровые и физические предметы объединены в одной экосистеме.

Цифровые подарки как тренд

Telegram не впервые экспериментирует с элементами коллекционирования. Ранее платформа выпускала премиум-подписку, уникальные никнеймы на блокчейне TON, а также подарочные NFT-стикеры.

Запуск коллекции к юбилею Павла Дурова продолжает эту линию и отражает новый тренд: бренды превращаются в экосистемы, где пользователи могут выражать принадлежность не только через контент, но и через цифровые атрибуты — от виртуальных фигурок до брендированных предметов одежды.

"Коллекция рассчитана на поклонников бренда и может стать предметом коллекционирования в сообществе пользователей Telegram", — отмечает источник в Telegram-канале "Код Дурова".

Почему это важно

С точки зрения маркетинга, запуск коллекции — редкий пример эмоционального ребрендинга внутри цифрового продукта. Telegram не просто отметил день рождения своего создателя, а подчеркнул философию бренда — индивидуальность, свободу и технологичность.

Каждая деталь — от персонального таймера до использования цифровой валюты — подчеркивает идею Telegram как платформы нового поколения, где пользователь становится частью бренда, а не просто его потребителем.

Сравнение с другими инициативами

Платформа Тип продукта Особенности Цель
Telegram Виртуальная фигурка и одежда Продажа за Telegram Stars, ограниченные тиражи Лояльность пользователей
Apple Лимитированные значки и браслеты Привязаны к мероприятиям Сообщество и имидж
Epic Games Цифровые скины в Fortnite Уникальные ивенты Геймификация
Discord Подарочные Nitro-предметы Подписная система Монетизация сервиса

Как видно, Telegram стал первым мессенджером, который применил механику лимитированных цифровых коллекций, соединяя элементы игры, экономики и идентичности бренда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пропустить время открытия таймера.
    Последствие: Потеря возможности купить лимитированные предметы.
    Альтернатива: Следить за уведомлением о доступе и заранее пополнить баланс звёзд.

  • Ошибка: Использовать сторонние ресурсы для покупки.
    Последствие: Риск потери средств или блокировки аккаунта.
    Альтернатива: Покупать только через официальный Telegram Store.

  • Ошибка: Игнорировать ограничения на количество товаров.
    Последствие: Ошибка при оплате или отмена транзакции.
    Альтернатива: Проверить лимиты в описании коллекции.

А что если… Telegram превратит коллекции в постоянную функцию?

Если эксперимент с подарками окажется успешным, Telegram может запустить регулярные лимитированные серии - например, к годовщине мессенджера, праздникам или выпуску новых функций. Это создаст основу для внутреннего маркетплейса цифровых товаров, где пользователи смогут обмениваться предметами, продавать редкие экземпляры или дарить их друг другу.

Учитывая связь Telegram с блокчейном TON, не исключено, что будущие коллекции будут токенизированы — то есть каждый предмет можно будет подтвердить и передать как NFT-актив.

Исторический контекст

  1. 2013 год - запуск Telegram Павлом Дуровым.

  2. 2022 год - интеграция блокчейна TON и запуск аукционов никнеймов.

  3. 2024 год - внедрение Telegram Stars.

  4. 2025 год - выпуск юбилейной коллекции в честь 40-летия Дурова.

Три факта о коллекции Telegram

  1. Коллекция приурочена ко дню рождения Павла Дурова — 10 октября.

  2. Доступ к покупке зависит от возраста аккаунта.

  3. Все товары продаются за внутреннюю валюту Telegram Stars, а не за реальные деньги напрямую.

