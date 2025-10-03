Пока OpenAI и Google спорят, Дуров запускает свою лабораторию ИИ — и делает это не в Кремниевой долине
На пленарной сессии форума Digital Bridge в Астане сооснователь Telegram Павел Дуров анонсировал масштабную инициативу, в которой объединяются искусственный интеллект и блокчейн. Проект строится на мощностях суперкомпьютерного кластера Казахстана, работающего на чипах Nvidia.
По словам предпринимателя, в рамках инициативы будет создана лаборатория Telegram AI Lab, а ключевым партнером выступит Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.
"Я очень горд, что сегодня могу объявить об открытии ИИ-лаборатории именно в этом здании, в Alem. AI", — заявил Павел Дуров.
Суперкомпьютер мирового уровня
Казахстанский суперкомпьютерный кластер обеспечит производительность на уровне двух эксафлопсов. Это выводит систему в число лидеров мирового рейтинга вычислительных центров. По сути, Telegram получает доступ к инфраструктуре, которая позволит обучать модели нового поколения и тестировать сложнейшие сценарии работы ИИ.
Важно, что именно такие мощности позволяют одновременно развивать два направления:
-
искусственный интеллект, включая языковые и мультимодальные модели;
-
блокчейн-инфраструктуру для децентрализованных приложений и хранения данных.
Сравнение: Telegram AI Lab и другие инициативы
|Проект
|Страна
|Основные возможности
|Производительность
|Telegram AI Lab
|Казахстан
|ИИ + блокчейн, интеграция с мессенджером
|2 эксафлопса
|OpenAI
|США
|LLM, API, корпоративные решения
|~1 эксафлопс
|Huawei Ascend AI
|Китай
|Облачные сервисы и собственные чипы
|0,8-1 эксафлопс
|Yandex Data Factory
|Россия
|Аналитика и ML для бизнеса
|<0,1 эксафлопса
Как это работает: шаг за шагом
-
Создается лаборатория Telegram AI Lab на базе инфраструктуры Alem. AI.
-
Подключается суперкомпьютерный кластер с чипами Nvidia.
-
Запускается обучение моделей искусственного интеллекта, включая языковые, графовые и блокчейн-алгоритмы.
-
Интеграция технологий в экосистему Telegram: чат-боты, интеллектуальные сервисы, децентрализованные платформы.
-
Масштабирование решений на международные рынки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться только на зарубежные центры обработки данных.
Последствие: зависимость от санкций и ограничений.
Альтернатива: использование региональных кластеров в Казахстане и других странах СНГ.
-
Ошибка: недооценивать роль блокчейна.
Последствие: потеря конкурентного преимущества в сфере децентрализованных сервисов.
Альтернатива: объединение ИИ и блокчейна в единой экосистеме Telegram.
-
Ошибка: запускать проекты без оптимизации под локальную инфраструктуру.
Последствие: снижение скорости работы и перегрузка каналов связи.
Альтернатива: предварительная адаптация и тестирование, как это было сделано в 2024 году с телеком-операторами Казахстана.
А что если…
Что будет, если Telegram успешно объединит искусственный интеллект и блокчейн? В таком случае мессенджер может превратиться в универсальную цифровую платформу — не только для общения, но и для хранения данных, проведения транзакций и взаимодействия с ИИ-сервисами.
Если же проект столкнется с ограничениями или конкуренцией со стороны крупных компаний США и Китая, у Telegram останется сильный козырь — огромная пользовательская база и независимая архитектура.
Плюсы и минусы проекта
|Плюсы
|Минусы
|Доступ к мощнейшему суперкомпьютеру
|Высокая стоимость содержания инфраструктуры
|Синергия ИИ и блокчейна
|Риски регулирования и контроля
|Масштабируемость на пользователей Telegram
|Конкуренция с OpenAI, Google и Huawei
|Поддержка государства
|Зависимость от поставок чипов Nvidia
|Потенциал создания децентрализованных сервисов
|Техническая сложность интеграции
FAQ
Какую пользу получат пользователи Telegram?
Новые интеллектуальные сервисы: умные чат-боты, поиск, рекомендации, защита данных на основе блокчейна.
Почему выбрана именно Казахстанская инфраструктура?
Здесь создан современный суперкомпьютерный кластер и есть политическая поддержка цифровых инициатив.
Когда появятся первые продукты?
Ожидается, что первые сервисы Telegram AI Lab начнут работать уже в ближайшие 1-2 года.
Мифы и правда
-
Миф: ИИ и блокчейн несовместимы.
Правда: они усиливают друг друга, обеспечивая автономность и безопасность.
-
Миф: Telegram сосредоточен только на мессенджере.
Правда: компания давно развивает экосистему сервисов и инфраструктуру.
-
Миф: суперкомпьютеры доступны только США и Китаю.
Правда: Казахстан вошел в число мировых лидеров по мощности кластера.
Три интересных факта
-
Казахстанский суперкомпьютер впервые вышел на уровень 2 эксафлопсов.
-
Telegram ускорил доступ для 12 млн казахстанских пользователей благодаря улучшенной интеграции с операторами.
-
Digital Bridge собрал около 30 тыс. участников, включая президентов Казахстана и Венгрии.
Исторический контекст
-
2013: запуск Telegram.
-
2018: попытка запуска блокчейн-платформы TON.
-
2020: заморозка TON из-за регуляторов США.
-
2024: улучшение каналов связи Telegram в Казахстане.
-
2025: запуск Telegram AI Lab в Астане.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru