Пока OpenAI и Google спорят, Дуров запускает свою лабораторию ИИ — и делает это не в Кремниевой долине

На пленарной сессии форума Digital Bridge в Астане сооснователь Telegram Павел Дуров анонсировал масштабную инициативу, в которой объединяются искусственный интеллект и блокчейн. Проект строится на мощностях суперкомпьютерного кластера Казахстана, работающего на чипах Nvidia.

По словам предпринимателя, в рамках инициативы будет создана лаборатория Telegram AI Lab, а ключевым партнером выступит Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

"Я очень горд, что сегодня могу объявить об открытии ИИ-лаборатории именно в этом здании, в Alem. AI", — заявил Павел Дуров.

Суперкомпьютер мирового уровня

Казахстанский суперкомпьютерный кластер обеспечит производительность на уровне двух эксафлопсов. Это выводит систему в число лидеров мирового рейтинга вычислительных центров. По сути, Telegram получает доступ к инфраструктуре, которая позволит обучать модели нового поколения и тестировать сложнейшие сценарии работы ИИ.

Важно, что именно такие мощности позволяют одновременно развивать два направления:

искусственный интеллект, включая языковые и мультимодальные модели;

блокчейн-инфраструктуру для децентрализованных приложений и хранения данных.

Сравнение: Telegram AI Lab и другие инициативы

Проект Страна Основные возможности Производительность Telegram AI Lab Казахстан ИИ + блокчейн, интеграция с мессенджером 2 эксафлопса OpenAI США LLM, API, корпоративные решения ~1 эксафлопс Huawei Ascend AI Китай Облачные сервисы и собственные чипы 0,8-1 эксафлопс Yandex Data Factory Россия Аналитика и ML для бизнеса <0,1 эксафлопса

Как это работает: шаг за шагом

Создается лаборатория Telegram AI Lab на базе инфраструктуры Alem. AI. Подключается суперкомпьютерный кластер с чипами Nvidia. Запускается обучение моделей искусственного интеллекта, включая языковые, графовые и блокчейн-алгоритмы. Интеграция технологий в экосистему Telegram: чат-боты, интеллектуальные сервисы, децентрализованные платформы. Масштабирование решений на международные рынки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на зарубежные центры обработки данных.

Последствие: зависимость от санкций и ограничений.

Альтернатива: использование региональных кластеров в Казахстане и других странах СНГ.

Ошибка: недооценивать роль блокчейна.

Последствие: потеря конкурентного преимущества в сфере децентрализованных сервисов.

Альтернатива: объединение ИИ и блокчейна в единой экосистеме Telegram.

Ошибка: запускать проекты без оптимизации под локальную инфраструктуру.

Последствие: снижение скорости работы и перегрузка каналов связи.

Альтернатива: предварительная адаптация и тестирование, как это было сделано в 2024 году с телеком-операторами Казахстана.

А что если…

Что будет, если Telegram успешно объединит искусственный интеллект и блокчейн? В таком случае мессенджер может превратиться в универсальную цифровую платформу — не только для общения, но и для хранения данных, проведения транзакций и взаимодействия с ИИ-сервисами.

Если же проект столкнется с ограничениями или конкуренцией со стороны крупных компаний США и Китая, у Telegram останется сильный козырь — огромная пользовательская база и независимая архитектура.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы Доступ к мощнейшему суперкомпьютеру Высокая стоимость содержания инфраструктуры Синергия ИИ и блокчейна Риски регулирования и контроля Масштабируемость на пользователей Telegram Конкуренция с OpenAI, Google и Huawei Поддержка государства Зависимость от поставок чипов Nvidia Потенциал создания децентрализованных сервисов Техническая сложность интеграции

FAQ

Какую пользу получат пользователи Telegram?

Новые интеллектуальные сервисы: умные чат-боты, поиск, рекомендации, защита данных на основе блокчейна.

Почему выбрана именно Казахстанская инфраструктура?

Здесь создан современный суперкомпьютерный кластер и есть политическая поддержка цифровых инициатив.

Когда появятся первые продукты?

Ожидается, что первые сервисы Telegram AI Lab начнут работать уже в ближайшие 1-2 года.

Мифы и правда

Миф: ИИ и блокчейн несовместимы.

Правда: они усиливают друг друга, обеспечивая автономность и безопасность.

Миф: Telegram сосредоточен только на мессенджере.

Правда: компания давно развивает экосистему сервисов и инфраструктуру.

Миф: суперкомпьютеры доступны только США и Китаю.

Правда: Казахстан вошел в число мировых лидеров по мощности кластера.

Три интересных факта

Казахстанский суперкомпьютер впервые вышел на уровень 2 эксафлопсов. Telegram ускорил доступ для 12 млн казахстанских пользователей благодаря улучшенной интеграции с операторами. Digital Bridge собрал около 30 тыс. участников, включая президентов Казахстана и Венгрии.

Исторический контекст