Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
телеграм
телеграм
© flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

У вас есть 24 часа: что делать, если Telegram начали взламывать

Эксперт Садыков: при взломе Telegram важно не закрывать активную сессию и завершить чужие входы

Когда злоумышленники получают доступ к Telegram-аккаунту, система даёт пользователю 24 часа, чтобы удалить несанкционированные сессии и восстановить контроль. После этого времени атакующий сможет закрыть все предыдущие входы, окончательно вытеснив владельца из своего профиля. Как действовать, если вы заметили взлом, рассказал создатель Telegram-клиента Фанис Садыков.

Что происходит при несанкционированном входе

Telegram устроен таким образом, что при авторизации нового устройства старые сессии остаются активными в течение суток. Этот интервал даёт шанс пользователю вернуть доступ до того, как злоумышленник сможет полностью захватить учётную запись.

"Если на одном из ваших устройств сохранилась активная сессия, войдите в неё и переходите к следующим действиям, не закрывая приложение", — пояснил разработчик Telega Фанис Садыков.

Первые действия при подозрении на взлом

  1. Проверьте SIM-карту. Убедитесь, что номер телефона всё ещё под вашим контролем. Если SIM-карта утеряна или заменена, восстановите её в салоне оператора.

  2. Используйте авторизованное устройство. Попробуйте войти в Telegram с гаджета, где вы уже были залогинены ранее. Это ускорит возврат контроля.

  3. Зайдите в раздел "Устройства". В меню Telegram есть список всех активных сеансов. Незнакомые подключения можно завершить одним касанием.

  4. Не закрывайте приложение. Пока злоумышленник не успел завершить все сессии, важно действовать быстро — каждая минута на счету.

"Telegram специально блокирует возможность удалять чужие сеансы с нового устройства на протяжении суток", — отметил эксперт.

Как укрепить защиту после восстановления доступа

После возврата учётной записи необходимо включить двухэтапную аутентификацию (облачный пароль). Эта функция добавляет дополнительный уровень безопасности и не позволяет войти в аккаунт только по коду из SMS.

Настройка находится в разделе "Конфиденциальность" → "Двухэтапная аутентификация". Telegram предложит придумать пароль и указать резервный e-mail, на который можно будет восстановить доступ при утрате пароля.

Если время упущено

Бывает, что пользователь не замечает уведомления о новом входе, и сутки истекают. В этом случае злоумышленник получает возможность завершить все сессии, включая старые.

"Если злоумышленник закрыл все сеансы после 24 часов с момента входа, попробуйте снова запросить код авторизации через SMS. Если код не приходит, заполните форму на сайте поддержки support@telegram.org и укажите номер телефона и дату последнего доступа", — добавил Садыков.

Иногда Telegram может задерживать SMS-коды, особенно при подозрении на массовые запросы. Поэтому важно подождать несколько минут и не запрашивать код слишком часто, чтобы избежать временной блокировки.

Что делать, если восстановить доступ не удалось

Если злоумышленник успел сменить настройки безопасности и заблокировать все попытки входа, остаётся радикальный, но действенный вариант — удалить аккаунт. Это позволит предотвратить обман других пользователей и защитить ваши данные.

"Если доступ восстановить не удаётся, а учётная запись используется во вред, можно удалить её на сайте my. telegram.org. После этого вы сможете создать новый аккаунт на том же номере телефона, а злоумышленник лишится переписок и медиа", — сообщил эксперт.

После удаления старой учётной записи можно создать новую — переписки будут утеряны, но риск распространения ложной информации от вашего имени исчезнет. Дополнительно рекомендуется отправить жалобу на abuse@telegram.org, чтобы Telegram заблокировал злоумышленника.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: игнорирование уведомлений о новом входе.
    Последствие: потеря аккаунта через 24 часа.
    Альтернатива: проверяйте уведомления сразу и завершайте неизвестные сеансы.

  2. Ошибка: отсутствие двухэтапной аутентификации.
    Последствие: злоумышленник легко входит по SMS-коду.
    Альтернатива: включите облачный пароль и резервную почту.

  3. Ошибка: использование одного и того же номера на разных устройствах без защиты.
    Последствие: повышенный риск кражи сессии.
    Альтернатива: настройте PIN-код на SIM-карте и избегайте публичных Wi-Fi-сетей.

А что если взлом всё же произошёл?

Если злоумышленник получил доступ к вашему аккаунту, главное — не паниковать и действовать по шагам. Telegram построен с учётом сценариев компрометации, и пока вы сохраняете хотя бы одну активную сессию, шансы вернуть управление очень высоки. Даже если доступ полностью утрачен, удаление аккаунта и жалоба в поддержку помогут свести ущерб к минимуму.

Таблица "Плюсы и минусы" способов защиты

Метод Плюсы Минусы
Двухэтапная аутентификация Высокая защита, простая настройка Необходимость помнить пароль
Контроль устройств Позволяет быстро завершить чужие сеансы Требует регулярной проверки
Удаление аккаунта Полное устранение угрозы Потеря переписок и файлов

3 интересных факта о безопасности Telegram

  1. Telegram хранит данные сессий в "облаке", поэтому можно контролировать активность с любого авторизованного устройства.

  2. Если аккаунт долго не используется, Telegram автоматически удаляет его — это предотвращает утечку данных.

  3. Код Telegram-клиентов частично открыт, что позволяет сообществу находить и исправлять уязвимости.

Мифы и правда

Миф: "Взлом Telegram невозможен".
Правда: прямой взлом серверов маловероятен, но злоумышленники часто получают доступ через SIM-замену или фишинг.

Миф: "Двухэтапная аутентификация — лишняя сложность".
Правда: это один из самых надёжных способов защиты, который спасает аккаунт даже при краже SIM-карты.

Миф: "Удаление аккаунта бесполезно — злоумышленник всё равно получит доступ".
Правда: после удаления учётной записи её данные стираются, и все переписки становятся недоступны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

вчера в 15:17
Ваши данные под угрозой? Не совсем: правда о публичных Wi-Fi, которую пора узнать

Подключаться к городскому Wi-Fi безопасно, если знать правила. Эксперты «Дом.ру» развенчали мифы о публичных сетях и рассказали, как распознать фейковую точку доступа.

Читать полностью » Бывший дизайнер Apple Джони Айв заявил о росте цифровой зависимости и необходимости вчера в 14:36
Мир утонул в экранах: создатель iPhone придумал, как нас оттуда вытащить

Джони Айв, создатель iPhone, призвал пересмотреть наши отношения с технологиями и предложил устройство, которое освободит пользователей от экранной зависимости.

Читать полностью » Депутат Андрей Свинцов заявил, что Россия рискует отстать без инвестиций в робототехнику и ИИ вчера в 13:17
Китай уже вложил 180 миллиардов, а мы пока думаем: что ждёт Россию без ИИ

Россия может догнать США и Китай, если сделает ставку на робототехнику и искусственный интеллект. Что предлагает депутат Андрей Свинцов и зачем бизнесу инвестировать в ИИ.

Читать полностью » Депутат Андрей Свинцов предсказал появление боевых роботов в армии к 2026 году — НСН вчера в 12:16
Роботы выходят на передовую: кто будет воевать вместо нас уже через год

Роботы могут появиться на передовой уже через два года. Почему эксперты называют 2026 год началом новой военной эпохи — и как Россия готовится к этому.

Читать полностью » Epic Games Store начал мобильные раздачи игр: Double Dragon Trilogy доступна бесплатно до 16 октября вчера в 11:16
Аркада из 80-х, которая стала подарком: Double Dragon теперь навсегда в вашем телефоне

Epic Games впервые запустила бесплатные раздачи игр на Android и iPhone. Первым подарком стала легендарная Double Dragon Trilogy — рассказываем, как её получить.

Читать полностью » В The Elder Scrolls VI появятся два персонажа, созданные фанатами — Bethesda и Make-A-Wish вчера в 10:17
Игроки сами войдут в TES VI: фанатские герои навсегда останутся в легенде

В новой части The Elder Scrolls появятся два персонажа, созданные фанатами в рамках благотворительного проекта. Как Bethesda превратила аукцион в историю о памяти и единстве сообщества.

Читать полностью » вчера в 9:17
Смартфоны по цене ужина, а работают, как взрослые: топ моделей до 12К

Смартфоны до 12 тысяч рублей больше не ассоциируются с компромиссами. Рассказываем, какие модели предлагают максимум функций за минимальные деньги.

Читать полностью » iQOO Z10 Lite и Oppo A5 Pro вошли в рейтинг самых прочных бюджетных смартфонов — Палач вчера в 8:16
Уронил, утопил, выжил: 5 телефонов, которые не ломаются за 12 тысяч

Пять смартфонов, которые выдерживают падения, воду и жару — и при этом стоят меньше 25 тысяч рублей. Какой выбрать для работы, походов или просто надёжности.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Ростуризм: большинство туристов совершают ошибки ещё на этапе планирования поездки
Садоводство
Корзины из ротанга и верёвки становятся трендом экологичного интерьера
Спорт и фитнес
Мини-тренировка без перерывов помогает восстановить тонус и запустить метаболизм — данные физиологов
Мир
США, Египет и Катар готовы подписать гарантии соглашения по Газе
ЦФО
В Подмосковье раньше времени выпал первый снег
Авто и мото
Белые автомобили сохраняют стоимость лучше других
Авто и мото
Водитель имеет право снимать общение с сотрудниками ГАИ
ЮФО
В Севастополе оплату проезда введут по биометрии с помощью "улыбки"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet