У вас есть 24 часа: что делать, если Telegram начали взламывать
Когда злоумышленники получают доступ к Telegram-аккаунту, система даёт пользователю 24 часа, чтобы удалить несанкционированные сессии и восстановить контроль. После этого времени атакующий сможет закрыть все предыдущие входы, окончательно вытеснив владельца из своего профиля. Как действовать, если вы заметили взлом, рассказал создатель Telegram-клиента Фанис Садыков.
Что происходит при несанкционированном входе
Telegram устроен таким образом, что при авторизации нового устройства старые сессии остаются активными в течение суток. Этот интервал даёт шанс пользователю вернуть доступ до того, как злоумышленник сможет полностью захватить учётную запись.
"Если на одном из ваших устройств сохранилась активная сессия, войдите в неё и переходите к следующим действиям, не закрывая приложение", — пояснил разработчик Telega Фанис Садыков.
Первые действия при подозрении на взлом
-
Проверьте SIM-карту. Убедитесь, что номер телефона всё ещё под вашим контролем. Если SIM-карта утеряна или заменена, восстановите её в салоне оператора.
-
Используйте авторизованное устройство. Попробуйте войти в Telegram с гаджета, где вы уже были залогинены ранее. Это ускорит возврат контроля.
-
Зайдите в раздел "Устройства". В меню Telegram есть список всех активных сеансов. Незнакомые подключения можно завершить одним касанием.
-
Не закрывайте приложение. Пока злоумышленник не успел завершить все сессии, важно действовать быстро — каждая минута на счету.
"Telegram специально блокирует возможность удалять чужие сеансы с нового устройства на протяжении суток", — отметил эксперт.
Как укрепить защиту после восстановления доступа
После возврата учётной записи необходимо включить двухэтапную аутентификацию (облачный пароль). Эта функция добавляет дополнительный уровень безопасности и не позволяет войти в аккаунт только по коду из SMS.
Настройка находится в разделе "Конфиденциальность" → "Двухэтапная аутентификация". Telegram предложит придумать пароль и указать резервный e-mail, на который можно будет восстановить доступ при утрате пароля.
Если время упущено
Бывает, что пользователь не замечает уведомления о новом входе, и сутки истекают. В этом случае злоумышленник получает возможность завершить все сессии, включая старые.
"Если злоумышленник закрыл все сеансы после 24 часов с момента входа, попробуйте снова запросить код авторизации через SMS. Если код не приходит, заполните форму на сайте поддержки support@telegram.org и укажите номер телефона и дату последнего доступа", — добавил Садыков.
Иногда Telegram может задерживать SMS-коды, особенно при подозрении на массовые запросы. Поэтому важно подождать несколько минут и не запрашивать код слишком часто, чтобы избежать временной блокировки.
Что делать, если восстановить доступ не удалось
Если злоумышленник успел сменить настройки безопасности и заблокировать все попытки входа, остаётся радикальный, но действенный вариант — удалить аккаунт. Это позволит предотвратить обман других пользователей и защитить ваши данные.
"Если доступ восстановить не удаётся, а учётная запись используется во вред, можно удалить её на сайте my. telegram.org. После этого вы сможете создать новый аккаунт на том же номере телефона, а злоумышленник лишится переписок и медиа", — сообщил эксперт.
После удаления старой учётной записи можно создать новую — переписки будут утеряны, но риск распространения ложной информации от вашего имени исчезнет. Дополнительно рекомендуется отправить жалобу на abuse@telegram.org, чтобы Telegram заблокировал злоумышленника.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорирование уведомлений о новом входе.
Последствие: потеря аккаунта через 24 часа.
Альтернатива: проверяйте уведомления сразу и завершайте неизвестные сеансы.
-
Ошибка: отсутствие двухэтапной аутентификации.
Последствие: злоумышленник легко входит по SMS-коду.
Альтернатива: включите облачный пароль и резервную почту.
-
Ошибка: использование одного и того же номера на разных устройствах без защиты.
Последствие: повышенный риск кражи сессии.
Альтернатива: настройте PIN-код на SIM-карте и избегайте публичных Wi-Fi-сетей.
А что если взлом всё же произошёл?
Если злоумышленник получил доступ к вашему аккаунту, главное — не паниковать и действовать по шагам. Telegram построен с учётом сценариев компрометации, и пока вы сохраняете хотя бы одну активную сессию, шансы вернуть управление очень высоки. Даже если доступ полностью утрачен, удаление аккаунта и жалоба в поддержку помогут свести ущерб к минимуму.
Таблица "Плюсы и минусы" способов защиты
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Двухэтапная аутентификация
|Высокая защита, простая настройка
|Необходимость помнить пароль
|Контроль устройств
|Позволяет быстро завершить чужие сеансы
|Требует регулярной проверки
|Удаление аккаунта
|Полное устранение угрозы
|Потеря переписок и файлов
3 интересных факта о безопасности Telegram
-
Telegram хранит данные сессий в "облаке", поэтому можно контролировать активность с любого авторизованного устройства.
-
Если аккаунт долго не используется, Telegram автоматически удаляет его — это предотвращает утечку данных.
-
Код Telegram-клиентов частично открыт, что позволяет сообществу находить и исправлять уязвимости.
Мифы и правда
Миф: "Взлом Telegram невозможен".
Правда: прямой взлом серверов маловероятен, но злоумышленники часто получают доступ через SIM-замену или фишинг.
Миф: "Двухэтапная аутентификация — лишняя сложность".
Правда: это один из самых надёжных способов защиты, который спасает аккаунт даже при краже SIM-карты.
Миф: "Удаление аккаунта бесполезно — злоумышленник всё равно получит доступ".
Правда: после удаления учётной записи её данные стираются, и все переписки становятся недоступны.
