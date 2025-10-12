У вас есть 24 часа: что делать, если Telegram начали взламывать

Когда злоумышленники получают доступ к Telegram-аккаунту, система даёт пользователю 24 часа, чтобы удалить несанкционированные сессии и восстановить контроль. После этого времени атакующий сможет закрыть все предыдущие входы, окончательно вытеснив владельца из своего профиля. Как действовать, если вы заметили взлом, рассказал создатель Telegram-клиента Фанис Садыков.

Что происходит при несанкционированном входе

Telegram устроен таким образом, что при авторизации нового устройства старые сессии остаются активными в течение суток. Этот интервал даёт шанс пользователю вернуть доступ до того, как злоумышленник сможет полностью захватить учётную запись.

"Если на одном из ваших устройств сохранилась активная сессия, войдите в неё и переходите к следующим действиям, не закрывая приложение", — пояснил разработчик Telega Фанис Садыков.

Первые действия при подозрении на взлом

Проверьте SIM-карту. Убедитесь, что номер телефона всё ещё под вашим контролем. Если SIM-карта утеряна или заменена, восстановите её в салоне оператора. Используйте авторизованное устройство. Попробуйте войти в Telegram с гаджета, где вы уже были залогинены ранее. Это ускорит возврат контроля. Зайдите в раздел "Устройства". В меню Telegram есть список всех активных сеансов. Незнакомые подключения можно завершить одним касанием. Не закрывайте приложение. Пока злоумышленник не успел завершить все сессии, важно действовать быстро — каждая минута на счету.

"Telegram специально блокирует возможность удалять чужие сеансы с нового устройства на протяжении суток", — отметил эксперт.

Как укрепить защиту после восстановления доступа

После возврата учётной записи необходимо включить двухэтапную аутентификацию (облачный пароль). Эта функция добавляет дополнительный уровень безопасности и не позволяет войти в аккаунт только по коду из SMS.

Настройка находится в разделе "Конфиденциальность" → "Двухэтапная аутентификация". Telegram предложит придумать пароль и указать резервный e-mail, на который можно будет восстановить доступ при утрате пароля.

Если время упущено

Бывает, что пользователь не замечает уведомления о новом входе, и сутки истекают. В этом случае злоумышленник получает возможность завершить все сессии, включая старые.

"Если злоумышленник закрыл все сеансы после 24 часов с момента входа, попробуйте снова запросить код авторизации через SMS. Если код не приходит, заполните форму на сайте поддержки support@telegram.org и укажите номер телефона и дату последнего доступа", — добавил Садыков.

Иногда Telegram может задерживать SMS-коды, особенно при подозрении на массовые запросы. Поэтому важно подождать несколько минут и не запрашивать код слишком часто, чтобы избежать временной блокировки.

Что делать, если восстановить доступ не удалось

Если злоумышленник успел сменить настройки безопасности и заблокировать все попытки входа, остаётся радикальный, но действенный вариант — удалить аккаунт. Это позволит предотвратить обман других пользователей и защитить ваши данные.

"Если доступ восстановить не удаётся, а учётная запись используется во вред, можно удалить её на сайте my. telegram.org. После этого вы сможете создать новый аккаунт на том же номере телефона, а злоумышленник лишится переписок и медиа", — сообщил эксперт.

После удаления старой учётной записи можно создать новую — переписки будут утеряны, но риск распространения ложной информации от вашего имени исчезнет. Дополнительно рекомендуется отправить жалобу на abuse@telegram.org, чтобы Telegram заблокировал злоумышленника.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорирование уведомлений о новом входе.

Последствие: потеря аккаунта через 24 часа.

Альтернатива: проверяйте уведомления сразу и завершайте неизвестные сеансы. Ошибка: отсутствие двухэтапной аутентификации.

Последствие: злоумышленник легко входит по SMS-коду.

Альтернатива: включите облачный пароль и резервную почту. Ошибка: использование одного и того же номера на разных устройствах без защиты.

Последствие: повышенный риск кражи сессии.

Альтернатива: настройте PIN-код на SIM-карте и избегайте публичных Wi-Fi-сетей.

А что если взлом всё же произошёл?

Если злоумышленник получил доступ к вашему аккаунту, главное — не паниковать и действовать по шагам. Telegram построен с учётом сценариев компрометации, и пока вы сохраняете хотя бы одну активную сессию, шансы вернуть управление очень высоки. Даже если доступ полностью утрачен, удаление аккаунта и жалоба в поддержку помогут свести ущерб к минимуму.

Таблица "Плюсы и минусы" способов защиты

Метод Плюсы Минусы Двухэтапная аутентификация Высокая защита, простая настройка Необходимость помнить пароль Контроль устройств Позволяет быстро завершить чужие сеансы Требует регулярной проверки Удаление аккаунта Полное устранение угрозы Потеря переписок и файлов

3 интересных факта о безопасности Telegram

Telegram хранит данные сессий в "облаке", поэтому можно контролировать активность с любого авторизованного устройства. Если аккаунт долго не используется, Telegram автоматически удаляет его — это предотвращает утечку данных. Код Telegram-клиентов частично открыт, что позволяет сообществу находить и исправлять уязвимости.

Мифы и правда

Миф: "Взлом Telegram невозможен".

Правда: прямой взлом серверов маловероятен, но злоумышленники часто получают доступ через SIM-замену или фишинг.

Миф: "Двухэтапная аутентификация — лишняя сложность".

Правда: это один из самых надёжных способов защиты, который спасает аккаунт даже при краже SIM-карты.

Миф: "Удаление аккаунта бесполезно — злоумышленник всё равно получит доступ".

Правда: после удаления учётной записи её данные стираются, и все переписки становятся недоступны.