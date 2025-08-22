Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© kremlin.ru by Кристина Кормилицына
Алла Малькова Опубликована сегодня в 14:22

Враги вмешались в разговор: президент Белоруссии раскрыл детали звонка главе Белого дома

Лукашенко рассказал о неких врагах, которые вклинились во время разговора с Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления поделился ранее неизвестными деталями своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, вскоре после начала беседы связь неожиданно прервалась.

Как сообщает информационное агентство БелТА, американский политик сам перезвонил, чтобы продолжить диалог. Лукашенко в шутливой форме прокомментировал произошедшее, предположив, что в их переговоры могли вмешаться некие враждебно настроенные силы.

"Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор", — сказал Лукашенко своему коллеге.

В рамках общения два лидера также коснулись темы возможной встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным. О том, что белорусский глава позвонил президенту США стало известно накануне встречи на Аляске Путина с Трампом.

