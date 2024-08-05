Телефонные мошенники нацелились на банковские карты несовершеннолетних

Новая опасная тактика телефонных мошенников быстро распространяется по стране. Теперь они нацелены на подростков, у которых есть банковские карты.

Подростки становятся жертвами предложений о легком заработке в интернете. Мошенники представляются работодателями и предлагают подросткам переводить деньги через их банковские карты или продать свои карты. Эти действия делают детей соучастниками схемы по отмыванию денег, что грозит серьезными последствиями.

Обманутые дети часто остаются без обещанных денег и сталкиваются с угрозами и шантажом со стороны мошенников. Родителям следует разъяснить детям опасности таких схем и предупредить о возможных последствиях. В случае причинения ущерба, ответственность могут нести родители, а владельцы карт могут столкнуться с юридическими проблемами и блокировкой банковских услуг.

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