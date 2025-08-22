Подростки из Крыма и сим-боксы: как работала схема мошенников под украинским контролем

Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым была выявлена и полностью ликвидирована сеть узлов связи, которую дистанционно использовали украинские колл-центры для проведения мошеннических операций. В ходе операции были задержаны два организатора из Татарстана, которые занимались техническим обслуживанием оборудования.

Установлено, что в преступной деятельности, помимо прочих, были задействованы и несовершеннолетние, двое из которых находятся в возрасте 15 и 17 лет. Как выяснили правоохранители, их украинские кураторы обеспечивали еженедельные выплаты в размере 600 долларов каждому, а также арендовали в Симферополе квартиру для размещения специального оборудования.

В ходе обысков по месту проживания злоумышленников было изъято три многопортовых сим-бокса, одиннадцать GSM-шлюзов, два ноутбука, восемь мобильных телефонов и более восьмисот сим-карт, которые, по данным следствия, мошенники меняли ежедневно для сокрытия своей деятельности.

Преступники, действуя от имени сотрудников популярных операторов связи, обманным путем выманивали у граждан конфиденциальные данные для доступа к учетным записям на портале «Госуслуги». Получив личную информацию, злоумышленники либо оформляли на своих жертв микрозаймы, либо проводили классические схемы обмана с так называемыми безопасными счетами.