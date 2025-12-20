Телефонная атака без масок: аферисты выманили миллионы у осведомлённого жителя Приморья

Телефонный звонок, начавшийся с тревожного предупреждения о "проблемах с кредитом", обернулся для жителя Приморья потерей крупной суммы. Молодой мужчина, несмотря на осведомлённость о мошеннических схемах, стал жертвой тщательно выстроенного психологического давления. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру.

Схема обмана под видом банковской безопасности

Инцидент произошёл в Большом Камне. 23-летнему местному жителю позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили о якобы возникшей угрозе списания средств и необходимости срочно погасить кредит, чтобы избежать финансовых и правовых последствий.

Злоумышленники убедили мужчину, что его деньги находятся под угрозой, и предложили "единственный способ защиты" — перевести все накопления на так называемый безопасный счёт. Для этого его направили к банкомату, где он выполнил все указания звонивших.

Потеря 1,6 млн рублей и новые угрозы

Следуя инструкциям мошенников, потерпевший перевёл 1,6 млн рублей. Как установлено, он знал о подобных схемах телефонного мошенничества, однако уверенный тон собеседников и нагнетаемая срочность сыграли решающую роль.

После перевода денег аферисты заявили, что перечисленной суммы недостаточно. Они потребовали дополнительные средства и стали угрожать привлечением к уголовной ответственности за якобы несвоевременное погашение кредита. Только на этом этапе мужчина осознал, что имеет дело с мошенниками, и обратился в правоохранительные органы.

Реакция прокуратуры и ход расследования

Большекаменская межрайонная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере. Надзорное ведомство взяло расследование на особый контроль.

В прокуратуре подчеркнули, что под контролем находятся не только ход и результаты следственных действий, но и вопрос возмещения причинённого потерпевшему материального ущерба. Правоохранительные органы продолжают устанавливать личности причастных к преступлению.