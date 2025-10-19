Телефон в шкафчике — дружба под угрозой: почему отказ от гаджетов не всегда делает детей счастливее

Вокруг школьных запретов на смартфоны уже не первый год кипят споры — и у педагогов, и у родителей, и у самих учеников. Одни считают их спасением от отвлекающих факторов, другие — лишением права на общение и самовыражение. Пока в одних странах ограничения только обсуждаются, другие уже подвели первые итоги.

Недавнее исследование специалистов из Неймегенского университета Радбода (Нидерланды) показало: у полного запрета есть как плюсы, так и неожиданные последствия.

Что показал голландский эксперимент

С 1 января 2024 года в Нидерландах введён национальный запрет на использование телефонов, планшетов и других умных устройств в классах. Некоторые школы пошли дальше — полностью изъяли гаджеты из учебного дня, требуя оставлять их в шкафчиках.

Команда под руководством Саньегиты Кхаре провела два опроса среди учеников двух средних школ — один в декабре 2023 года (до вступления запрета в силу), другой весной 2024 года. Цель — понять, как изменилось психологическое состояние школьников.

"Если школы всё же решат ввести полный запрет на смартфоны, есть определённые вещи, на которые следует обратить внимание. Социально уязвимая молодёжь может испытывать некоторые трудности; ученики могут чувствовать себя немного более оторванными от своих друзей", — отметила Саньегита Кхаре.

Исследователи анализировали два вида одиночества — социальное (чувство принадлежности к группе) и эмоциональное (ощущение близости и доверия).

Оказалось, что после запрета социальное одиночество практически не изменилось, но эмоциональное слегка увеличилось. Это может быть связано с тем, что часть школьников потеряла возможность общаться с близкими друзьями, учившимися в других школах.

Сравнение: последствия запрета

Показатель До запрета После запрета Социальное одиночество Без изменений Без изменений Эмоциональное одиночество Ниже среднего Незначительно выросло Общая адаптация учеников Стабильная Сложнее у социально уязвимых

По словам исследователей, эти изменения не обязательно постоянны — дети могут адаптироваться к новым правилам, если школа обеспечит альтернативные формы общения.

Советы шаг за шагом: как ввести запрет без вреда для детей

Начните с обсуждения. Объясните ученикам, зачем нужен запрет, и дайте им возможность высказать мнение. Создайте альтернативы. Пусть в школе будут зоны отдыха, где можно общаться офлайн. Вовлеките родителей. Попросите их поддерживать новые правила и объяснять их смысл дома. Сделайте переход плавным. Вместо внезапного запрета дайте время привыкнуть — например, начните с ограничений во время уроков. Отслеживайте последствия. Проводите анонимные опросы и психологические консультации, чтобы понимать, как дети реагируют на перемены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: вводить запрет внезапно и без объяснений.

Последствие: ученики будут воспринимать его как наказание и искать обходные пути.

Альтернатива: провести подготовительный этап с обсуждениями и разъяснениями.

Ошибка: полностью исключить телефоны без замены способов связи.

Последствие: возрастает тревожность, особенно у подростков, зависящих от общения.

Альтернатива: разрешить использовать школьные мессенджеры или специальные часы связи с родителями.

Ошибка: игнорировать индивидуальные различия учеников.

Последствие: дети с низкой социальной адаптацией рискуют стать изолированными.

Альтернатива: внедрить групповые активности и программы взаимопомощи.

А что если…

А что если запрет на смартфоны действительно улучшает концентрацию, но одновременно усиливает чувство одиночества? В этом случае важно искать баланс. Не нужно полностью исключать гаджеты — достаточно разумного режима, при котором телефоны не мешают учебе, но остаются средством общения. Некоторые школы уже тестируют "умные шкафчики", где дети могут хранить устройства, но получать к ним доступ на переменах.

Плюсы и минусы полного запрета

Аргументы Плюсы Минусы Учебная концентрация Учащиеся меньше отвлекаются Меньше возможностей для цифрового обучения Социальные отношения Повышается вовлечённость в живое общение Может усилиться чувство изоляции у замкнутых детей Безопасность Снижается риск кибербуллинга Родители теряют мгновенную связь с ребёнком Дисциплина Упрощается контроль в классе Требуется дополнительная организация от школы

Мифы и правда

Миф: запрет на телефоны улучшает успеваемость у всех.

Правда: результаты зависят от уровня самодисциплины и поддержки со стороны учителей.

Миф: подростки станут общительнее без телефонов.

Правда: часть из них, напротив, чувствует себя более изолированной без онлайн-контактов.

Миф: запрет решает все проблемы отвлечения.

Правда: дети могут переключиться на другие формы отвлечения — например, разговоры или игры.

FAQ

Как школьники реагируют на запрет телефонов?

Сначала с недовольством, но со временем большинство адаптируется. Важно, чтобы учителя объясняли смысл запрета и предлагали альтернативы.

Влияет ли запрет на результаты обучения?

Да, но не напрямую. Ученики становятся внимательнее, однако без поддержки педагогов эффект быстро сходит на нет.

Можно ли разрешить телефоны на переменах?

Да, это компромиссный вариант. Он снижает стресс и позволяет поддерживать связь с друзьями вне уроков.

Исторический контекст

Первая волна ограничений на телефоны в школах появилась в начале 2010-х годов, когда смартфоны стали массовыми. Франция стала одной из первых стран, полностью запретивших их использование в школах в 2018 году. Позже к ней присоединились Италия, Китай, Канада, Австралия и теперь Нидерланды.

Во всех этих странах аргументы одинаковы: дети проводят слишком много времени онлайн, а концентрация внимания падает. Однако через несколько лет исследований выяснилось, что эффект запрета далеко не однозначен — многое зависит от контекста, возраста учеников и поддержки взрослых.

Три интересных факта