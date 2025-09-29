Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Смартфон ночью
Смартфон ночью
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:36

Каждое утро мы совершаем одну ошибку, и именно она ворует у нас здоровье: проверьте себя

Психотерапевт раскрыла неприятные последствия популярной утренней привычки

Чтение новостей сразу после пробуждения повышает стресс и негативно влияет на организм. О последствиях популярной привычки в беседе с NewsInfo рассказала врач-психотерапевт Лариса Никитина.

Никитина подчеркнула, что утро — это время, когда организму важно настроиться на дневной ритм, а не погружаться в информационный поток.

"Утром человек ещё не проснулся, у него совершенно другие процессы в организме происходят. В это время хорошо бы с чашечкой кофе, чая или какао. Или ещё лучше начать утро со стакана тёплой воды, в это время посидеть, посмотреть в окно на зелёные ветки, посозерцать, чтобы организм как бы проснулся и медленно настроился на дневной ритм", — советует врач.

Она добавила, что привычка читать новости сразу после сна провоцирует внутреннее напряжение и негативно отражается на состоянии человека.

"Пока вы ещё такие все тёплые, нежные, расслабленные, не загружайте себя новостями. Человек сразу сжимается, он читает, здесь одно произошло, здесь другое, там убили, здесь зарезали, здесь отобрали. Всё равно внутренне мы напрягаемся. У нас сразу повышается тонус сосудов, тонус всех сфинктеров, чего угодно", — пояснила психотерапевт.

По словам Никитиной, важно уделять внимание и вечерним привычкам.

"Должно быть время тишины перед сном два часа, желательно для всех. Можно посмотреть какой-то хороший фильм, ещё лучше почитать что-нибудь, послушать музыку, помедитировать, особенно если не очень хорошо человек спит, если деятельность связана с тем, что он перегружается", — порекомендовала врач.

