Дешевый телефон следит за владельцем: вот что нужно сделать сразу после покупки

Перед покупкой подержанного смартфона лучше сразу сделать полный сброс до заводских настроек, посоветовал программист, эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов. О том, как понять, что даже новый телефон может быть заражен вирусом, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее издание Газета.ру сообщило, что в России резко выросло число заражений гаджетов вирусом-трояном Mamont.

Ситнов пояснил, что в случае с новыми недорогими смартфонами проблема не всегда связана именно с вирусным заражением.

"Если говорим о недорогом телефоне купленном новом, то заражения как такового у него нет. Некоторые антивирусные программы могут воспринимать как "троян" то программное обеспечение, которое уже встроено в телефон", — рассказал Ситнов.

Эксперт отметил, что дешевые смартфоны иногда изначально содержат программы, собирающие сведения о пользователе. Такая информация может использоваться для формирования цифрового профиля, анализа поисковой истории, просмотров и предпочтений, а затем — для показа более точной рекламы.

При покупке телефона с рук, по словам специалиста, надежнее всего не пытаться вручную искать признаки заражения, а полностью очистить устройство.

"Сделать полный сброс телефона к заводским настройкам с полным форматированием и удалением всех данных. В этом случае телефон полностью чистит свою внутреннюю память и тем самым вы получаете телефон с голой операционной системой и без каких-то дополнительных вшитых утилит в ядро самой операционной системы", — посоветовал Ситнов.

Он добавил, что опасность могут представлять и бесплатные приложения, которые обещают ускорить смартфон, очистить память или удалить лишние файлы. Такие программы, отметил эксперт, нередко зарабатывают на сборе информации о пользователе.

Чтобы защитить пожилых родственников, специалист рекомендовал заранее установить им только нужные и проверенные приложения. После этого, по его словам, стоит ограничить возможность установки сторонних программ и поставить пароль на такие действия.