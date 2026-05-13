Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пожилой человек с телефоном
Пожилой человек с телефоном
© unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Технологии
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:50

Дешевый телефон следит за владельцем: вот что нужно сделать сразу после покупки

Перед покупкой подержанного смартфона лучше сразу сделать полный сброс до заводских настроек, посоветовал программист, эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов. О том, как понять, что даже новый телефон может быть заражен вирусом, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее издание Газета.ру сообщило, что в России резко выросло число заражений гаджетов вирусом-трояном Mamont.

Ситнов пояснил, что в случае с новыми недорогими смартфонами проблема не всегда связана именно с вирусным заражением.

"Если говорим о недорогом телефоне купленном новом, то заражения как такового у него нет. Некоторые антивирусные программы могут воспринимать как "троян" то программное обеспечение, которое уже встроено в телефон", — рассказал Ситнов.

Эксперт отметил, что дешевые смартфоны иногда изначально содержат программы, собирающие сведения о пользователе. Такая информация может использоваться для формирования цифрового профиля, анализа поисковой истории, просмотров и предпочтений, а затем — для показа более точной рекламы.

При покупке телефона с рук, по словам специалиста, надежнее всего не пытаться вручную искать признаки заражения, а полностью очистить устройство.

"Сделать полный сброс телефона к заводским настройкам с полным форматированием и удалением всех данных. В этом случае телефон полностью чистит свою внутреннюю память и тем самым вы получаете телефон с голой операционной системой и без каких-то дополнительных вшитых утилит в ядро самой операционной системы", — посоветовал Ситнов.

Он добавил, что опасность могут представлять и бесплатные приложения, которые обещают ускорить смартфон, очистить память или удалить лишние файлы. Такие программы, отметил эксперт, нередко зарабатывают на сборе информации о пользователе.

Чтобы защитить пожилых родственников, специалист рекомендовал заранее установить им только нужные и проверенные приложения. После этого, по его словам, стоит ограничить возможность установки сторонних программ и поставить пароль на такие действия.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Смартфон погас, но память жива: способ быстро реанимировать гаджет 26.02.2026 в 18:51

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал NewsInfo, как реанимировать внезапно выключившийся смартфон. 

Читать полностью » Юрист Айвар: россиянам не грозит ответственность за использование Telegram в случае признания его экстремистским 25.02.2026 в 22:26
Мессенджер в тени закона: что грозит россиянам за использование Telegram?

Юрист уверена, что даже статус экстремистского ресурса не приведет к автоматическим запретам для пользователей. Государство откажется, но граждане продолжат безнаказанно.

Читать полностью » Память телефона забита, а фото удалять жалко: решение проще, чем кажется 02.02.2026 в 12:33

Эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий рассказал NewsInfo, как освободить память телефона, не удаляя важные фото и видео.

Читать полностью » Отключение превью возвращает автосохранение скриншотов — Моника Торрес 21.01.2026 в 9:38
Скриншоты в iOS 26 превратились в лишний квест — решение оказалось в одном переключателе

Технологии и мобильные устройства: iOS 26 обновление меняет скриншоты и добавляет настройки превью. Разбираемся, зачем Apple усложнила процесс и как вернуть мгновенное сохранение.

Читать полностью » Пароли нужно менять каждые три месяца —IT-эксперт Дворянский 16.01.2026 в 13:31
Кажется надежным, но работает против вас: когда пароли нужно срочно менять

Эксперт по IT-безопасности Александр Дворянский рассказал NewsInfo, как часто нужно менять пароли и почему одинаковые комбинации опасны.

Читать полностью » CES 2026 в Лас-Вегасе собрала более 4100 компаний и стартапов - РБК 12.01.2026 в 18:33
Lenovo растянула ноутбук, Samsung сложила планшет: CES 2026 собрала технологии, которые ломают привычки

На CES 2026 в Лас-Вегасе представлены потрясающие технологии: от трансформируемых экранов до домашних роботов. Убедитесь, что вы знаете все подробности!

Читать полностью » После износа батареек их можно использовать в пульте для телевизора — эксперт 09.01.2026 в 5:09
Меньше батареек — больше сэкономленных рублей: как правильно использовать их до последней капли

Узнайте, как продлить срок службы батареек и не тратить деньги зря. Маленькая хитрость поможет вам экономить на источниках питания.

Читать полностью » В 2025 году для России актуальны DDoS-атаки и кибершпионаж — Станислав Кузнецов 03.01.2026 в 5:23
Злоумышленники атакуют по всем фронтам: как выжить в мире киберугроз и не потерять бизнес

В 2025 году киберугрозы для российских организаций остаются актуальными, включая DDoS-атаки и программы-шифровальщики, сумма выкупа за которые может достигать 500 млн рублей.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Предпенсионеров хотят поддержать рублем: почему хорошие льготы могут так и остаться на бумаге
Недвижимость
Не просто дорожка: отмостка — главный защитник дома или его тихий разрушитель
Россия
Даже перевод самому себе может заблокировать карту: за что теперь банки блокируют карты
Наука
Женщина с ДНК мужчины: криминалисты раскрыли шокирующую правду о человеке-химере
Авто и мото
Не трогайте права: в МВД напомнили, почему любая отметка в ВУ может стать роковой
Авто и мото
Экономьте на балансировке: владелец шиномонтажа объяснил, как читать цветные метки на шинах
Недвижимость
Домофон в квитанции: кто должен платить и как проверить, за что вы платите
Садоводство
Не верьте солнцу: теплая земля на поверхности может быть ловушкой для рассады
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet