Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Туман в лесу
Туман в лесу
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:36

Телефон садится, фонарь гаснет — и лес забирает уверенность: набор вещей, который решает всё

Григорий Сергеев призвал ждать помощи только при уверенности, что идут поиски — ТАСС

Лесная прогулка нередко превращается в испытание не из-за погоды или сложного рельефа, а из-за переоценки собственных сил и недооценки простых правил безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григория Сергеева.

Он подчёркивает: оставаться на месте и ждать помощи можно только при одном условии — когда человек уверен, что его действительно ищут, потому что о походе заранее знали другие люди.

Когда ожидание помощи — разумная тактика

Эксперт объясняет: "ждать" — это не значит стоять без движения и терять силы. Напротив, речь идёт о том, чтобы обеспечить себе базовый комфорт и безопасность: развести костёр, организовать укрытие, поддерживать тепло. Это снижает риск переохлаждения и помогает переждать время до прибытия спасателей.

"Если так получилось, что мы заблудились, мы ждем помощи в том случае, если точно знаем, что нас ищут. Что такое "ждем помощи"? Это не значит, что буквально стоим на месте, это значит, что обеспечиваем себе комфортный быт: организуем костер, укрытие и, занимаясь этим, согреваемся. То есть у нас с собой, не забываем, есть все средства для розжига огня, мы прекрасно понимаем, куда пошли, что должно произойти", — сказал председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Сергеев отдельно отмечает: перед выходом в лес важно предупредить о планах минимум два источника. Это снижает вероятность, что информация потеряется или будет недоступна, а также повышает шанс на своевременное начало поисков. В таких ситуациях именно скорость реакции часто становится ключевой.

Температурный баланс и набор обязательных вещей

По словам эксперта, в лесу необходимо постоянно следить за температурным балансом. Одежда должна соответствовать сезону, а в рюкзаке важно иметь сменный сухой комплект, который может спасти в случае сырости или промокания. Дополнительный комфорт дают современные решения: химические грелки, стельки и куртки с подогревом, но грелки нельзя прикладывать напрямую к коже.

Однако Сергеев подчёркивает: технологичные средства помогают в штатных условиях, когда ситуация остаётся контролируемой. Если же что-то идёт не так, опираться нужно на простые и проверенные вещи — тёплую одежду по сезону и инструменты, такие как нож и топор. Они позволяют подготовить дрова, укрепить укрытие и поддерживать огонь.

Отдельное внимание уделяется связи и освещению: мобильный телефон должен быть всегда заряжен, а при себе необходимо иметь дополнительный аккумулятор. Также важен яркий фонарь с запасными батареями — он помогает ориентироваться, сохранять уверенность и подавать сигналы. В сумме эти элементы дают человеку шанс дождаться помощи в безопасных условиях, а не тратить силы на борьбу с холодом и темнотой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пенсионеры в России могут получить льготы по налогу на имущество — Мельникова сегодня в 5:23
Один дом — и никаких налогов: как пенсионеры могут сэкономить на собственности

Пенсионеры в России освобождены от уплаты налогов на имущество и могут рассчитывать на льготы по земельному и транспортному налогам.

Читать полностью » В 2026 году россияне будут отдыхать рекордные 118 дней — ТАСС сегодня в 3:43
118 дней отдыха — звучит как праздник, но с ними придёт и другая сторона отдыха

В 2026 году россияне смогут отдыхать 118 дней, что в 2,1 раза больше рабочих дней. Подробности о праздниках и переносах — в нашем обзоре.

Читать полностью » Мошенники обманывают россиян через звонки о замене счетчиков воды — ТАСС сегодня в 3:43
Мошенники придумали новый способ: почему звонок с водоканала может привести к потере всех средств

Мошенники выманивают у россиян персональные данные и деньги, маскируясь под работников водоканала с просьбой о замене счетчиков.

Читать полностью » Трактористы и комбайнеры могут зарабатывать до 300 тыс. рублей в месяц — Оглоблина сегодня в 3:43
Сезонные работы на поле — зарплата до 300 тыс. рублей, но что на самом деле скрывается за этой цифрой

В России трактористы и комбайнеры могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц, что делает аграрную профессию привлекательной для квалифицированных специалистов.

Читать полностью » Изменение жилищных условий запланировали 15% россиян — Стройгазета вчера в 17:03
Новый год — новые планы: что россияне действительно собираются менять в жизни

Большинство россиян задумываются о переменах с нового года: в приоритете карьера, жильё и путешествия, но решаются на действия не все.

Читать полностью » Подорожание непродовольственных товаров оценили в 6–6,5% — экономист Остапкович вчера в 16:27
Продукты пойдут вверх, машины — в паузе: как изменятся цены в 2026 году

Экономист ВШЭ спрогнозировал рост цен в 2026 году: продукты подорожают сильнее инфляции, а рынки авто и жилья останутся вялым.

Читать полностью » Продажи зимних шапок в России выросли вдвое — аналитики Атол вчера в 15:03
Шапки разлетались, цены падали: как россияне переоделись к зиме в 2025 году

Россияне в 2025 году вдвое чаще покупали зимние шапки и обувь. Аналитики объяснили, какие товары подешевели, а какие — подорожали.

Читать полностью » Полный запрет продажи алкоголя установили в Тыве — зампред комитета ГД Гусев вчера в 13:07
Десять дней без тормозов — или без алкоголя: регионы ищут способ снизить риски

Депутат Госдумы поддержал запрет и ограничения на продажу алкоголя в праздники, связав рост преступности с новогодними каникулами.

Читать полностью »

Новости
Россия
Власти Москвы сделали парковку бесплатной 71 день в 2026 году — Максим Ликсутов
Общество
Правительство РФ поручило создать платформу данных о киберпреступлениях — Михаил Мишустин
Общество
Вице-премьер Патрушев исполнил мечту 15-летнего подростка о танках — ТАСС
Общество
МРОТ с 1 января установлен на уровне 27 093 рубля — Вячеслав Володин
Наука
Основная часть рельефа Земли находится под поверхностью океана — Earth
Авто и мото
Следы алкоголя в организме фиксируются дольше ожидаемого — автоюрист
Наука
Палеонтологи нашли позвонки гигантской акулы в формации Дарвина — Communications Biology
Наука
Исследователи датировали череп денисовца возрастом 146 тысяч лет — РИА Новости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet