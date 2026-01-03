Телефон садится, фонарь гаснет — и лес забирает уверенность: набор вещей, который решает всё

Лесная прогулка нередко превращается в испытание не из-за погоды или сложного рельефа, а из-за переоценки собственных сил и недооценки простых правил безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григория Сергеева.

Он подчёркивает: оставаться на месте и ждать помощи можно только при одном условии — когда человек уверен, что его действительно ищут, потому что о походе заранее знали другие люди.

Когда ожидание помощи — разумная тактика

Эксперт объясняет: "ждать" — это не значит стоять без движения и терять силы. Напротив, речь идёт о том, чтобы обеспечить себе базовый комфорт и безопасность: развести костёр, организовать укрытие, поддерживать тепло. Это снижает риск переохлаждения и помогает переждать время до прибытия спасателей.

"Если так получилось, что мы заблудились, мы ждем помощи в том случае, если точно знаем, что нас ищут. Что такое "ждем помощи"? Это не значит, что буквально стоим на месте, это значит, что обеспечиваем себе комфортный быт: организуем костер, укрытие и, занимаясь этим, согреваемся. То есть у нас с собой, не забываем, есть все средства для розжига огня, мы прекрасно понимаем, куда пошли, что должно произойти", — сказал председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Сергеев отдельно отмечает: перед выходом в лес важно предупредить о планах минимум два источника. Это снижает вероятность, что информация потеряется или будет недоступна, а также повышает шанс на своевременное начало поисков. В таких ситуациях именно скорость реакции часто становится ключевой.

Температурный баланс и набор обязательных вещей

По словам эксперта, в лесу необходимо постоянно следить за температурным балансом. Одежда должна соответствовать сезону, а в рюкзаке важно иметь сменный сухой комплект, который может спасти в случае сырости или промокания. Дополнительный комфорт дают современные решения: химические грелки, стельки и куртки с подогревом, но грелки нельзя прикладывать напрямую к коже.

Однако Сергеев подчёркивает: технологичные средства помогают в штатных условиях, когда ситуация остаётся контролируемой. Если же что-то идёт не так, опираться нужно на простые и проверенные вещи — тёплую одежду по сезону и инструменты, такие как нож и топор. Они позволяют подготовить дрова, укрепить укрытие и поддерживать огонь.

Отдельное внимание уделяется связи и освещению: мобильный телефон должен быть всегда заряжен, а при себе необходимо иметь дополнительный аккумулятор. Также важен яркий фонарь с запасными батареями — он помогает ориентироваться, сохранять уверенность и подавать сигналы. В сумме эти элементы дают человеку шанс дождаться помощи в безопасных условиях, а не тратить силы на борьбу с холодом и темнотой.