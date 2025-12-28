Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
сим-карта
сим-карта
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:04

Один закон — сотни тысяч рублей штрафов: рынок связи входит в эпоху жёстких ограничений

Штрафы за нарушения с SIM-картами достигли 500 тыс. рублей — Совет Федерации

С начала 2026 года рынок связи и интернет-инфраструктуры в России столкнется с заметным ужесточением правил, за нарушение которых предусмотрены крупные штрафы. Новые нормы затрагивают операторов связи, хостинг-провайдеров и владельцев сетевой инфраструктуры и напрямую связаны с контролем SIM-карт, серверов и трафика. Об этом сообщает Совет Федерации, одобривший соответствующий закон 24 декабря 2025 года.

Контроль SIM-карт и ответственность операторов

Одним из ключевых положений закона стало введение штрафов для операторов связи за оказание услуг абонентам с нарушением установленных требований. Речь идет о случаях, когда данные абонента не подтверждены, превышен лимит SIM-карт или действует самозапрет на их оформление.

Для граждан России лимит установлен на уровне до 20 SIM-карт, для иностранных граждан — до 10. Если оператор продолжит обслуживать абонента сверх этих ограничений или после оформления самозапрета, ему грозит административная ответственность. Для юридических лиц штрафы могут достигать 500 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей.

Передача данных в Роскомнадзор

Закон также вводит санкции за нарушение обязанностей по предоставлению информации в Роскомнадзор. Речь идет о данных, позволяющих идентифицировать устройства и оборудование пользователей интернета на территории России.

За непредоставление таких сведений или передачу недостоверной информации предусмотрены штрафы: для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Эти меры направлены на усиление контроля за цифровой средой и прозрачностью интернет-трафика.

Хостинг, серверы и доступ спецслужб

Отдельный блок изменений касается хостинг-провайдеров. За предоставление серверных мощностей компаниям, не включенным в государственный реестр, вводятся жесткие санкции. Для физических лиц штраф может составить до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 500 тыс., для юридических лиц — до 1 млн рублей.

Кроме того, законом закрепляется требование обеспечить доступ спецслужб к вычислительным мощностям для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Эта норма напрямую затрагивает операторов дата-центров и крупных IT-провайдеров.

Защита интернет-инфраструктуры

Еще одно направление изменений связано с противодействием угрозам для сетевой инфраструктуры. Операторы связи и владельцы точек обмена трафиком обязаны устанавливать специальные технические средства защиты.

За неисполнение этих требований предусмотрены штрафы до 50 тыс. рублей для должностных лиц, до 100 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и до 1 млн рублей для юридических лиц. Законодатели подчеркивают, что меры направлены на повышение устойчивости и безопасности национального сегмента интернета.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года, при этом отдельные его положения начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Церковь не имеет единого мнения о существовании инопланетян — теологи сегодня в 9:07
Православие против НЛО: почему священники не верят в зеленых человечков

Православные священники призывают осторожнее относиться к теме инопланетян: в церкви нет единого мнения, но фантастика влияет сильнее, чем кажется.

Читать полностью » Госдума предлагает запретить рекламу безрецептурных лекарств по ТВ — Леонов сегодня в 7:57
Самолечение может стоить жизни: почему в Госдуме решили бороться с рекламой лекарств

В Госдуме предложили запретить рекламу безрецептурных лекарств по ТВ. Депутат объяснил, почему ролики могут толкать людей к самолечению.

Читать полностью » Для страховой пенсии нужно 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов — Машаров сегодня в 7:44
Пенсия зависит от баллов: почему люди с одинаковым стажем получают разную сумму

В ОП напомнили, сколько пенсионных баллов и лет стажа нужно для страховой пенсии по старости, и назвали параметры выплат на 2026 год.

Читать полностью » Стоимость детского новогоднего подарка достигла 454 рубля — эксперт АКРА Тренин сегодня в 7:31
Билет в детство подорожал: как скачок котировок на какао отразился на новогодних подарках

Детский новогодний шоколадный подарок подорожал почти на 15% и теперь стоит около 450 рублей. Эксперты объяснили, что повлияло на цену.

Читать полностью » МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей с 1 января 2026 года — Правительство РФ сегодня в 7:21
В России признают новые профессии: в классификатор добавят SMM-менеджеров и ИИ-специалистов

С 1 января 2026 года в России вступают в силу десятки изменений: вырастет МРОТ, проиндексируют пенсии и появятся новые льготы для семей.

Читать полностью » Управляющие компании будут публиковать единый отчёт с 2026 года — Минстрой РФ сегодня в 7:08
Минстрой даёт жильцам ключ от финансовой кухни УК — единый формат отчёта

С 1 января 2026 года УК начнут публиковать отчеты по единому стандарту в ГИС ЖКХ. Новый формат может изменить правила контроля за ЖКХ.

Читать полностью » В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель — Бессараб сегодня в 7:03
Россиянам повезло: 2026 год станет подарком для всех, кто работает по пятидневке

В 2026 году россиян не ждут шестидневные рабочие недели, но уже в 2027-м график изменится — и одна суббота станет рабочей.

Читать полностью » Телефонные аферисты выманивают деньги под предлогом замены купюр — МВД РФ сегодня в 4:11
Обвинение, которого не было: как запугивание превращают в способ отъёма денег

МВД предупредило о новой схеме мошенников: людей пугают обвинениями в госизмене и выманивают деньги под видом замены купюр.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Волосы у большинства людей вырастают в среднем на 1,3 см в месяц – трихологи
Туризм
Туристы остались без забронированных вилл на Фукуоке — Турпром
Питомцы
Натуральный рацион требует добавления масел — зоодиетологи
Туризм
Бодрум вошёл в число курортов с чистыми пляжами — Турпром
Дом
Грамотная планировка кухни повышает комфорт на годы — дизайнеры
ЮФО
В Крыму сохранили запрет на салюты в новогодние праздники — МВД Крыма
ЮФО
В Крыму сохранили льготные ставки УСН для бизнеса — АиФ-Крым
ЮФО
Археологи выявили неизвестное население горного Крыма — археолог Стоянова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet