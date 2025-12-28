Один закон — сотни тысяч рублей штрафов: рынок связи входит в эпоху жёстких ограничений

С начала 2026 года рынок связи и интернет-инфраструктуры в России столкнется с заметным ужесточением правил, за нарушение которых предусмотрены крупные штрафы. Новые нормы затрагивают операторов связи, хостинг-провайдеров и владельцев сетевой инфраструктуры и напрямую связаны с контролем SIM-карт, серверов и трафика. Об этом сообщает Совет Федерации, одобривший соответствующий закон 24 декабря 2025 года.

Контроль SIM-карт и ответственность операторов

Одним из ключевых положений закона стало введение штрафов для операторов связи за оказание услуг абонентам с нарушением установленных требований. Речь идет о случаях, когда данные абонента не подтверждены, превышен лимит SIM-карт или действует самозапрет на их оформление.

Для граждан России лимит установлен на уровне до 20 SIM-карт, для иностранных граждан — до 10. Если оператор продолжит обслуживать абонента сверх этих ограничений или после оформления самозапрета, ему грозит административная ответственность. Для юридических лиц штрафы могут достигать 500 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей.

Передача данных в Роскомнадзор

Закон также вводит санкции за нарушение обязанностей по предоставлению информации в Роскомнадзор. Речь идет о данных, позволяющих идентифицировать устройства и оборудование пользователей интернета на территории России.

За непредоставление таких сведений или передачу недостоверной информации предусмотрены штрафы: для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Эти меры направлены на усиление контроля за цифровой средой и прозрачностью интернет-трафика.

Хостинг, серверы и доступ спецслужб

Отдельный блок изменений касается хостинг-провайдеров. За предоставление серверных мощностей компаниям, не включенным в государственный реестр, вводятся жесткие санкции. Для физических лиц штраф может составить до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 500 тыс., для юридических лиц — до 1 млн рублей.

Кроме того, законом закрепляется требование обеспечить доступ спецслужб к вычислительным мощностям для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Эта норма напрямую затрагивает операторов дата-центров и крупных IT-провайдеров.

Защита интернет-инфраструктуры

Еще одно направление изменений связано с противодействием угрозам для сетевой инфраструктуры. Операторы связи и владельцы точек обмена трафиком обязаны устанавливать специальные технические средства защиты.

За неисполнение этих требований предусмотрены штрафы до 50 тыс. рублей для должностных лиц, до 100 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и до 1 млн рублей для юридических лиц. Законодатели подчеркивают, что меры направлены на повышение устойчивости и безопасности национального сегмента интернета.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года, при этом отдельные его положения начнут действовать с 1 марта 2026 года.