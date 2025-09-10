Мошенники меняют тактику, но телефоны умнее: как Пензенская область отбивается от киберпреступников

В августе 2025 года в Пензенской области оператор Билайн за одну неделю автоматически сбросил 4 727 мошеннических звонков. Это стало возможным благодаря системе антифрода, запущенной в июне того же года.

Как работает защита

Алгоритмы Билайна прерывают вызов, если одновременно выполняются два условия:

абоненту звонят с подозрительного номера;

в этот момент он получает СМС с кодом от банка или "Госуслуг".

Таким образом блокируются типичные сценарии выманивания данных, когда мошенники стараются узнать коды подтверждения у жертвы.

Кого чаще атакуют мошенники

По данным аналитиков:

58% звонков пришлись на людей от 31 до 50 лет ;

на втором месте — абоненты 51-65 лет ;

реже всего атаковали молодёжь до 30 лет.

Чаще всего звонки происходили до полудня. В качестве повода для блокировки выступали СМС от банков и "Госуслуг".

Масштаб проблемы в России

Только за одну неделю по всей стране система защитила абонентов от 446 000 опасных вызовов, затронув более 232 000 клиентов.

Отдельные случаи выглядят шокирующе:

в Адыгее зафиксирован рекорд — 892 звонка за 1 час на один номер;

более чем в 20 случаях людей пытались набрать свыше 100 раз подряд.

Важная деталь

Функция защиты действует для всех абонентов автоматически, подключать её не нужно и дополнительной платы она не требует.