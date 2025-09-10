Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Телефонные мошенники
Телефонные мошенники
© https://t.me/mediamvd
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:12

Мошенники меняют тактику, но телефоны умнее: как Пензенская область отбивается от киберпреступников

В Пензенской области за неделю предотвратили 4 727 звонков мошенников

В августе 2025 года в Пензенской области оператор Билайн за одну неделю автоматически сбросил 4 727 мошеннических звонков. Это стало возможным благодаря системе антифрода, запущенной в июне того же года.

Как работает защита

Алгоритмы Билайна прерывают вызов, если одновременно выполняются два условия:

  • абоненту звонят с подозрительного номера;

  • в этот момент он получает СМС с кодом от банка или "Госуслуг".

Таким образом блокируются типичные сценарии выманивания данных, когда мошенники стараются узнать коды подтверждения у жертвы.

Кого чаще атакуют мошенники

По данным аналитиков:

  • 58% звонков пришлись на людей от 31 до 50 лет;

  • на втором месте — абоненты 51-65 лет;

  • реже всего атаковали молодёжь до 30 лет.

Чаще всего звонки происходили до полудня. В качестве повода для блокировки выступали СМС от банков и "Госуслуг".

Масштаб проблемы в России

Только за одну неделю по всей стране система защитила абонентов от 446 000 опасных вызовов, затронув более 232 000 клиентов.

Отдельные случаи выглядят шокирующе:

  • в Адыгее зафиксирован рекорд — 892 звонка за 1 час на один номер;

  • более чем в 20 случаях людей пытались набрать свыше 100 раз подряд.

Важная деталь

Функция защиты действует для всех абонентов автоматически, подключать её не нужно и дополнительной платы она не требует.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Власти Пензенской области сообщили о планах открыть 20 новых зарядных станций для электрокаров 05.09.2025 в 15:16

Из трёх — в два десятка: регион резко увеличивает число станций для электромобилей

В Пензенской области установят 20 новых быстрых зарядных станций для электромобилей. Пенза получит 9 площадок, ещё 11 — районы региона.

Читать полностью » В Саратове начнётся строительство завода КАМАЗа по выпуску раздаточных коробок в 2026 году 05.09.2025 в 15:03

Локализация ключевых узлов: как новый завод изменит рынок грузовиков

КАМАЗ вложит 20 млрд рублей в строительство завода раздаточных коробок в Саратове. Стройка стартует в 2026 году, окончание — в 2027-м.

Читать полностью » В Пензенской области лжесотрудники ФСБ похищают деньги через фейковые видеозвонки 04.09.2025 в 23:26

Лжесотрудники ФСБ звонят жителям: новая схема обмана в регионе

В ФСБ предупредили: в Пензенской области мошенники крадут деньги и пытаются втянуть людей в диверсии под видом помощи в их возврате.

Читать полностью » Минздрав сообщил о закупке сепараторов крови для областного центра за 7 млн рублей 04.09.2025 в 21:12

Ошибки при переливании уходят в прошлое: в центре крови Пензы появилось новое оборудование

В Пензенском центре крови появились новые сепараторы за 7 млн рублей — они позволяют точнее разделять донорскую кровь на компоненты.

Читать полностью » Экономисты прогнозируют рост цен на гречку до 15% 04.09.2025 в 20:43

"Чёрное золото" кухни: когдацены на гречку начнут ползти вверх

Урожай гречихи сократился на 35%, и цена на крупу в 2026 году может вырасти ещё на 15%. Дефицита не ждут — производители накопили запасы.

Читать полностью » Росстат: рост зарплат россиян замедлился впервые с 2020 года 04.09.2025 в 19:11

Экономика нажала на тормоз: почему доходы замедлились впервые за пять лет

Росстат зафиксировал замедление роста зарплат: в июне 2025-го они выросли на 15%, но впервые со времён пандемии темпы снижаются второй месяц подряд.

Читать полностью » СФР напомнил о сроке отказа от набора соцуслуг: остался месяц до срока подачи заявления 04.09.2025 в 18:11

До 30 сентября нужно решить: лекарства и путёвки или ежемесячные выплаты

Россияне до конца сентября должны выбрать, как получать набор соцуслуг — деньгами или в натуральной форме. Что входит в НСУ и сколько составит выплата?

Читать полностью » Эксперт предупредила о росте кибермошенничества и уходе преступников в онлайн 04.09.2025 в 17:11

Звонки от "банков" уходят в прошлое, а риски только растут: появилась новая угроза для россиян

Эксперты предупреждают: телефонные схемы уходят в прошлое, а в ближайшие годы Россию ждёт настоящий бум кибермошенничества.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Доктор Робертс: возбудители половых инфекций не выживают на поверхности унитаза
Авто и мото

Типичные схемы автоподставщиков на дорогах — эксперты по безопасности
Туризм

Пассажиры требовали 7,5 млн руб. от "Аэрофлота" за отмену дешёвых билетов
Еда

Врачи объяснили, безопасен ли глутамат натрия при умеренном употреблении
Спорт и фитнес

Спортивные диетологи назвали главные ошибки питания перед и после тренировок
Наука

Раскопки в Бибер-Дереси выявили маршрут заселения Европы 400 тыс. лет назад
Садоводство

Агрономы назвали многолетники, которые нужно обрезать осенью для защиты от болезней
Дом

Мытьё окон без разводов: специалисты рекомендуют уксус с водой и микрофибру
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet