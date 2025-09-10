Мошенники меняют тактику, но телефоны умнее: как Пензенская область отбивается от киберпреступников
В августе 2025 года в Пензенской области оператор Билайн за одну неделю автоматически сбросил 4 727 мошеннических звонков. Это стало возможным благодаря системе антифрода, запущенной в июне того же года.
Как работает защита
Алгоритмы Билайна прерывают вызов, если одновременно выполняются два условия:
-
абоненту звонят с подозрительного номера;
-
в этот момент он получает СМС с кодом от банка или "Госуслуг".
Таким образом блокируются типичные сценарии выманивания данных, когда мошенники стараются узнать коды подтверждения у жертвы.
Кого чаще атакуют мошенники
По данным аналитиков:
-
58% звонков пришлись на людей от 31 до 50 лет;
-
на втором месте — абоненты 51-65 лет;
-
реже всего атаковали молодёжь до 30 лет.
Чаще всего звонки происходили до полудня. В качестве повода для блокировки выступали СМС от банков и "Госуслуг".
Масштаб проблемы в России
Только за одну неделю по всей стране система защитила абонентов от 446 000 опасных вызовов, затронув более 232 000 клиентов.
Отдельные случаи выглядят шокирующе:
-
в Адыгее зафиксирован рекорд — 892 звонка за 1 час на один номер;
-
более чем в 20 случаях людей пытались набрать свыше 100 раз подряд.
Важная деталь
Функция защиты действует для всех абонентов автоматически, подключать её не нужно и дополнительной платы она не требует.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru