Штрафы, жалобы и "Госуслуги": чем обернулся интернет-контроль в домах ПИК

Антимонопольное дело против структур девелопера ПИК стало одной из главных тем на телекоммуникационном рынке осени 2025 года. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила производство в отношении оператора связи "Ловител" и аффилированных управляющих компаний, а Минцифры РФ поддержало это решение, назвав его важным прецедентом для всей отрасли.

В чём суть дела

По данным ФАС, управляющие компании, входящие в группу ПИК, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области ограничивали доступ других интернет-провайдеров к инфраструктуре жилых комплексов. Это лишало жильцов права выбора и ограничивало конкуренцию на рынке.

23 сентября 2025 года было возбуждено антимонопольное дело, по которому компаниям грозят оборотные штрафы по части 2 статьи 14.31 КоАП РФ — от 0,01% до 0,15% выручки.

"Ведомство установило, что входящие в группу лиц ПИК оператор связи "Ловител" и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре. По мнению ФАС России, такие действия ущемляют интересы жильцов, а также могут ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа к сети интернет", — пояснили в ФАС.

Позиция Минцифры

Министерство цифрового развития поддержало действия ФАС. В ведомстве подчеркнули, что это дело станет показателем для всей сферы телекоммуникаций. В Минцифры напомнили: с апреля 2024 года действует закон о беспрепятственном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Однако жалобы продолжают поступать — для этого даже был создан отдельный сервис на "Госуслугах".

В министерстве не исключают, что по итогам анализа практики могут быть внесены поправки в законодательство, включая введение административной ответственности для управляющих компаний, игнорирующих закон.

Значение для рынка

Для жителей такие ограничения означают отсутствие выбора и зачастую более высокие тарифы. Для независимых операторов — потерю абонентов и снижение конкуренции. Для государства — угрозу монополизации и снижение качества услуг.

Сравнение: до и после закона 2024 года

Параметр До закона После закона Доступ провайдеров в дома Зависел от позиции УК Обязан быть свободным Возможности жильцов Часто только 1 провайдер Выбор из нескольких операторов Контроль государства Ограниченный Усиленный, через Минцифры и ФАС Ответственность УК Не конкретизирована Возможно введение штрафов

Советы шаг за шагом для жильцов

Проверяйте, какие провайдеры реально доступны в вашем доме. Если УК ограничивает доступ, подавайте жалобу через "Госуслуги". Сохраняйте переписку и ответы управляющей компании — это доказательства. Объединяйтесь с соседями: коллективные жалобы эффективнее. Следите за решениями ФАС — их практика может повлиять на вашу ситуацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Не подать жалобу на действия УК → отсутствие конкуренции в доме → использовать сервис Минцифры на "Госуслугах".

Довериться единственному провайдеру → переплата и низкое качество → добиваться подключения альтернативных операторов.

Игнорировать изменения в законе → невозможность отстоять свои права → изучить нормы закона о доступе провайдеров.

А что если…

Если дело завершится штрафами для ПИК, это станет сигналом другим застройщикам и управляющим компаниям о недопустимости ограничений. Если же антимонопольные меры окажутся мягкими, риски сохранения барьеров останутся. В перспективе возможно создание отдельного регламента для подключения провайдеров в новые жилые комплексы.

Плюсы и минусы ситуации для пользователей

Плюсы Минусы Усиление контроля со стороны ФАС и Минцифры Ограничение конкуренции в ряде ЖК сохраняется Возможность жалоб через "Госуслуги" Долгие разбирательства Вероятность появления новых операторов Риски роста тарифов при отсутствии конкуренции Прецедент для рынка Неопределённость итоговых штрафов

FAQ

Что именно нарушили структуры ПИК?

Ограничивали доступ провайдеров в жилые комплексы.

Что грозит компании?

Оборотные штрафы от 0,01% до 0,15% выручки.

Когда вступил в силу закон о свободном доступе провайдеров?

В апреле 2024 года.

Как жильцы могут пожаловаться?

Через сервис на "Госуслугах".

Будут ли изменения в законе?

Минцифры допускает введение административной ответственности для УК.

Мифы и правда

Миф: жильцы не могут влиять на выбор провайдера.

Правда: закон 2024 года закрепил право свободного доступа операторов.

Миф: дело касается только Москвы.

Правда: ограничения выявлены также в Подмосковье, Петербурге и Ленобласти.

Миф: штрафы минимальны и не повлияют на ПИК.

Правда: оборотные штрафы могут составлять сотни миллионов рублей.

Три интересных факта

Сервис для жалоб на ограничение доступа провайдеров был создан на "Госуслугах" в 2024 году. По данным ФАС, ПИК контролирует сотни жилых комплексов в крупных регионах России. Закон о беспрепятственном доступе провайдеров был разработан по аналогии с нормами Евросоюза.

Исторический контекст