Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Интернет кабель
Интернет кабель
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:19

Штрафы, жалобы и "Госуслуги": чем обернулся интернет-контроль в домах ПИК

ФАС возбудила антимонопольное дело против структур ПИК и оператора "Ловител"

Антимонопольное дело против структур девелопера ПИК стало одной из главных тем на телекоммуникационном рынке осени 2025 года. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила производство в отношении оператора связи "Ловител" и аффилированных управляющих компаний, а Минцифры РФ поддержало это решение, назвав его важным прецедентом для всей отрасли.

В чём суть дела

По данным ФАС, управляющие компании, входящие в группу ПИК, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области ограничивали доступ других интернет-провайдеров к инфраструктуре жилых комплексов. Это лишало жильцов права выбора и ограничивало конкуренцию на рынке.

23 сентября 2025 года было возбуждено антимонопольное дело, по которому компаниям грозят оборотные штрафы по части 2 статьи 14.31 КоАП РФ — от 0,01% до 0,15% выручки.

"Ведомство установило, что входящие в группу лиц ПИК оператор связи "Ловител" и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре. По мнению ФАС России, такие действия ущемляют интересы жильцов, а также могут ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа к сети интернет", — пояснили в ФАС.

Позиция Минцифры

Министерство цифрового развития поддержало действия ФАС. В ведомстве подчеркнули, что это дело станет показателем для всей сферы телекоммуникаций. В Минцифры напомнили: с апреля 2024 года действует закон о беспрепятственном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Однако жалобы продолжают поступать — для этого даже был создан отдельный сервис на "Госуслугах".

В министерстве не исключают, что по итогам анализа практики могут быть внесены поправки в законодательство, включая введение административной ответственности для управляющих компаний, игнорирующих закон.

Значение для рынка

Для жителей такие ограничения означают отсутствие выбора и зачастую более высокие тарифы. Для независимых операторов — потерю абонентов и снижение конкуренции. Для государства — угрозу монополизации и снижение качества услуг.

Сравнение: до и после закона 2024 года

Параметр До закона После закона
Доступ провайдеров в дома Зависел от позиции УК Обязан быть свободным
Возможности жильцов Часто только 1 провайдер Выбор из нескольких операторов
Контроль государства Ограниченный Усиленный, через Минцифры и ФАС
Ответственность УК Не конкретизирована Возможно введение штрафов

Советы шаг за шагом для жильцов

  1. Проверяйте, какие провайдеры реально доступны в вашем доме.

  2. Если УК ограничивает доступ, подавайте жалобу через "Госуслуги".

  3. Сохраняйте переписку и ответы управляющей компании — это доказательства.

  4. Объединяйтесь с соседями: коллективные жалобы эффективнее.

  5. Следите за решениями ФАС — их практика может повлиять на вашу ситуацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Не подать жалобу на действия УК → отсутствие конкуренции в доме → использовать сервис Минцифры на "Госуслугах".

  • Довериться единственному провайдеру → переплата и низкое качество → добиваться подключения альтернативных операторов.

  • Игнорировать изменения в законе → невозможность отстоять свои права → изучить нормы закона о доступе провайдеров.

А что если…

Если дело завершится штрафами для ПИК, это станет сигналом другим застройщикам и управляющим компаниям о недопустимости ограничений. Если же антимонопольные меры окажутся мягкими, риски сохранения барьеров останутся. В перспективе возможно создание отдельного регламента для подключения провайдеров в новые жилые комплексы.

Плюсы и минусы ситуации для пользователей

Плюсы Минусы
Усиление контроля со стороны ФАС и Минцифры Ограничение конкуренции в ряде ЖК сохраняется
Возможность жалоб через "Госуслуги" Долгие разбирательства
Вероятность появления новых операторов Риски роста тарифов при отсутствии конкуренции
Прецедент для рынка Неопределённость итоговых штрафов

FAQ

Что именно нарушили структуры ПИК?
Ограничивали доступ провайдеров в жилые комплексы.

Что грозит компании?
Оборотные штрафы от 0,01% до 0,15% выручки.

Когда вступил в силу закон о свободном доступе провайдеров?
В апреле 2024 года.

Как жильцы могут пожаловаться?
Через сервис на "Госуслугах".

Будут ли изменения в законе?
Минцифры допускает введение административной ответственности для УК.

Мифы и правда

  • Миф: жильцы не могут влиять на выбор провайдера.
    Правда: закон 2024 года закрепил право свободного доступа операторов.

  • Миф: дело касается только Москвы.
    Правда: ограничения выявлены также в Подмосковье, Петербурге и Ленобласти.

  • Миф: штрафы минимальны и не повлияют на ПИК.
    Правда: оборотные штрафы могут составлять сотни миллионов рублей.

Три интересных факта

  1. Сервис для жалоб на ограничение доступа провайдеров был создан на "Госуслугах" в 2024 году.

  2. По данным ФАС, ПИК контролирует сотни жилых комплексов в крупных регионах России.

  3. Закон о беспрепятственном доступе провайдеров был разработан по аналогии с нормами Евросоюза.

Исторический контекст

  • 2020-2023: рост жалоб на ограничение доступа провайдеров в новые ЖК.

  • Апрель 2024: вступает в силу закон о свободном доступе операторов.

  • Май 2025: ФАС фиксирует нарушения в жилых комплексах ПИК.

  • Сентябрь 2025: ФАС возбуждает антимонопольное дело, Минцифры поддерживает его.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Google и Qualcomm объединят Android и ChromeOS в единую систему для ПК сегодня в 8:18

Google сносит границы: Android и ChromeOS превращаются в одну операционку

Google и Qualcomm объединяют Android и ChromeOS в новую ОС для ноутбуков и планшетов. Эксперты ждут серьёзных перемен на рынке ПК.

Читать полностью » сегодня в 8:18

Новый центр, новые правила: как "Яндекс" готовит инфраструктуру под ИИ будущего

«Яндекс» строит новый дата-центр во Владимирской области. Его мощность превысит 40 МВт, а технологии сделают площадку одной из самых эффективных в России.

Читать полностью » Microsoft продлит бесплатные обновления безопасности Windows 10 до октября 2026 года сегодня в 7:18

Windows 10 спасли в последний момент: Microsoft даёт ещё один год — но не всем

Microsoft продлевает обновления безопасности для Windows 10 ещё на год. Решение касается США и Европы и затрагивает сотни миллионов устройств.

Читать полностью » Meituan запустила службу роботизированной доставки в аэропорту Шэньчжэнь-Баоань сегодня в 6:19

Будущее началось с сэндвича: пока вы стоите в очереди на посадку, ваш бургер уже едет к вам сам

В аэропорту Шэньчжэня начали доставлять еду роботы Bumblebee. Сервис обещает новый уровень удобства и может изменить представление о путешествиях.

Читать полностью » Приложение Neon Mobile платит до $30 в день за продажу голосовых данных сегодня в 5:18

Ты говоришь — они зарабатывают: как Neon Mobile превращает звонки в бизнес на ИИ

Приложение обещает лёгкий заработок за звонки, но цена может оказаться слишком высокой. В то же время в Бразилии тестируют совершенно иной подход.

Читать полностью » YouTube добавил кнопку для скрытия конечных заставок в видеоплеере сегодня в 4:26

YouTube дал кнопку, о которой мечтали миллионы: теперь конец видео больше не испорчен

YouTube добавил кнопку «Скрыть» для конечных заставок и убрал подписку через водяной знак. Разбираем, что изменилось для зрителей и авторов.

Читать полностью » Lionsgate и стартап Runaway заключили партнёрство для создания фильмов с ИИ сегодня в 3:29

OpenAI снимает, Lionsgate думает: кто первым взломает кино с помощью ИИ

Lionsgate и Runaway объединили усилия для создания фильмов с ИИ. Но хватит ли данных и как решат проблему авторских прав?

Читать полностью » Фонд Python сообщил о массовой рассылке фишинговых писем для пользователей PyPI сегодня в 2:28

Зашёл не туда — пакет уже не ваш: как работает поддельный PyPI и кто под угрозой

Сообщество Python столкнулось с новой фишинговой кампанией против PyPI. Разбираем, как атакуют злоумышленники и как защитить свои проекты.

Читать полностью »

Новости
Наука

Атмосферные реки несут разрушительные последствия для осадков и климата — предупредил ученый Же Ли
Культура и шоу-бизнес

Джимми Фэллон сообщил о выступлении Адель на финале NFL 2026 года
СФО

В Югре прогнозируют открытие более 50 новых месторождений нефти
Туризм

Полный список экипировки для велопохода: от палатки и ремонта велосипеда до аптечки
Питомцы

Породы кошек, подходящие для занятых людей: британская, русская голубая и другие
Авто и мото

Volvo вложит дополнительные средства в завод в Южной Каролине к 2026 году
Спорт и фитнес

Почему глубокий прогиб в пояснице при лодочке повышает риск травмы позвоночника
Дом

Конструкция царговых дверей: стойки, поперечины и модульный принцип сборки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet