Tele2 провёл ребрендинг и сменил название

Российская телекоммуникационная компания Tele2 осуществила ребрендинг и поменяла название на t2. Об этом информировала организация на своём сайте.

Официальный сайт российского оператора мобильной связи уже переделан в новом стиле. Организация приняла решение поменять собственное название. Отныне она называется t2. Разработчики также переделали дизайн и лого, которые окрашены в чёрный и белый цвета с розовой полосой с левой стороны.

Как известно, лицензия организации на применение бренда Швеции Tele2 заканчивается в конце текущего года. Телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги мобильной связи, фиксированной телефонии и интернета, сообщила о своих намерениях осуществить ребрендинг до конца этого года ещё в середине весны. В тот момент организация запросила регистрацию пяти торговых марок. В итоге их регистрация была завершена в начале лета 2024 года.

Не так давно Tele2 значился подразделением международной телекоммуникационной компании Tele2 AB, штаб-квартира которой находится в Стокгольме. Весной 2013 оператора купил российский универсальный коммерческий банк ВТБ, приобретя права на применение бренда на десять лет. Четыре года назад 100% акций Tele2 объединил крупнейший в России провайдер цифровых услуг, услуг связи и сервисов населению и другим организациям "Ростелеком".

Фото: commons. wikimedia. org / Holger.Ellgaard (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)