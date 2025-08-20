913 рублей уходит в прошлое: сколько придётся отдавать за ТО

С 2026 года россиянам придётся платить больше за обязательный техосмотр. Минимальная цена проверки легкового автомобиля вырастет с нынешних 913 рублей до 1360 рублей. Таким образом, рост составит около 50% — заметно выше уровня официальной инфляции. Повышение коснётся и других категорий транспорта.

Новые тарифы для общественного транспорта

Впервые в проекте предусмотрена максимальная цена техосмотра для трамваев и троллейбусов — 1710 рублей за каждую проверку. Это решение призвано унифицировать правила для разных видов транспорта.

Вопрос о НДС

Ранее Федеральная антимонопольная служба предлагала включить НДС в тариф на ТО. Однако от этой идеи отказались. Несмотря на это, с октября 2024 года услуги техосмотра уже подпадают под налогообложение в соответствии с Налоговым кодексом.

Госпошлина за диагностическую карту

С 1 сентября 2025 года вводится отдельная госпошлина — 500 рублей за внесение изменений в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении каждой диагностической карты.

Проблема в том, что пока неясно, кто именно будет платить — операторы или автовладельцы. Союз операторов настаивает на том, что обязанность должна быть закреплена за владельцем авто: водитель оплачивает пошлину и предъявляет квитанцию перед прохождением ТО.

Пополнение бюджета за счёт автомобилистов

По данным МВД, ежегодно оформляется около 9 млн диагностических карт. Это значит, что новая госпошлина может принести федеральному бюджету порядка 4,5 млрд рублей в год.

Для автовладельцев грядут сразу два финансовых новшества: повышение стоимости ТО и обязательная госпошлина за оформление карт. В сумме это делает процедуру заметно дороже и превращает техосмотр в ещё одну статью пополнения бюджета.