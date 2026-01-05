Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© https://ru.freepik.com by yanalya is licensed under Free
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:42

Технологий не было, но холод не побеждал: советская многослойность работает лучше дорогих курток

Шерстяные свитеры и кальсоны стали базой зимней одежды в СССР — PrimaMedia

Зимние морозы в СССР нередко доходили до экстремальных отметок, а выбор одежды оставался куда скромнее, чем сегодня. Об этом сообщает ИА PrimaMedia, напоминая: даже без мембран, термобелья и современных утеплителей люди умели не мёрзнуть и подолгу находиться на улице. Секрет заключался не в технологиях, а в простых и продуманных правилах — правильных тканях, тёплой обуви и грамотной многослойности.

Эти привычки формировались не из моды, а из необходимости: суровый климат требовал практичности. Многие решения, которые использовали десятилетиями, по сути, остаются актуальными и сегодня — только теперь их часто заменяют более дорогими аналогами.

Натуральные ткани как фундамент зимнего гардероба

В повседневной зимней одежде в СССР делали ставку на материалы, которые хорошо держат тепло и при этом не превращают тело в "парник". Чаще всего использовали шерсть, хлопок, фланель и байку. Такие ткани помогали сохранять тепло и одновременно позволяли коже "дышать", что снижало риск перегрева и пота.

Важно было и другое: влажная одежда на морозе быстро охлаждает тело, поэтому натуральные материалы ценились за способность поддерживать комфортный микроклимат. Шерстяные свитеры, плотные рубашки и тёплые кальсоны считались базой, а вещи старались подбирать так, чтобы они не сидели впритык и не стесняли движения. Свободная посадка помогала сохранить нормальную циркуляцию крови, а значит — и тепло.

Валенки, стельки и обувь "на размер больше"

Отдельное внимание уделялось обуви. Валенки считались самым надёжным вариантом для зимы, поскольку они хорошо удерживали тепло и защищали ноги от промёрзшей земли и снега. Их воспринимали не как "деревенскую" обувь, а как практичное решение для сильных морозов.

Для дополнительного утепления применяли простой приём: стельки из фольги. Между слоями подкладывали войлок или плотную ткань, а фольга помогала отражать холод. Такой способ позволял дольше находиться на улице без ощущения замёрзших ног. Ещё одно правило касалось размера: обувь часто брали больше, чтобы надеть толстые шерстяные носки и не пережимать стопу. Свободная посадка снова работала на тепло — за счёт нормального кровообращения.

Многослойность как главный принцип выживания в мороз

Зимнюю одежду в СССР подбирали так, чтобы между слоями оставалась воздушная прослойка. Именно воздух считается одним из лучших природных утеплителей, а многослойность позволяла удерживать тепло даже при длительных прогулках или работе на улице. Сначала надевали рубашку или свитер, затем — куртку или ватник, сверху — пальто или длинную верхнюю одежду.

Такой подход давал и практическое преимущество: температуру можно было регулировать. Если становилось жарко, один слой снимали, не подвергая организм резкому переохлаждению. Поэтому многослойность стала не просто привычкой, а универсальным способом адаптации к морозам при ограниченном наборе вещей.

