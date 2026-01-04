Техника не была зарегистрирована — а выезд на лёд стал смертельным: ребёнок погиб после провала снегохода

Поездка на льду, которая выглядела как обычное зимнее развлечение, закончилась трагедией: ребёнок погиб после того, как снегоход ушёл под воду. Об этом сообщает "СтарХит". ЧП произошло в минувшую субботу, 3 января, на заливе Лаврентия, где компания выехала кататься по льду и отъехала всего на десять метров от берега.

Как началась поездка и почему люди оказались в воде

По данным издания, 28-летний мужчина прицепил детские сани к снегоходу "Ямаха". Затем он усадил в салазки 39-летнюю женщину и ребёнка. После этого все трое начали кататься по льду залива Лаврентия, не покидая прибрежную зону.

Отмечается, что компания успела отъехать примерно на 10 метров от берега. В какой-то момент техника провалилась под воду. Вместе со снегоходом в ледяной воде оказались и пассажиры, находившиеся в санях, а также водитель. Ситуация развивалась стремительно, и времени на реакцию практически не оставалось.

Спасение и гибель ребёнка от переохлаждения

Как пишет "СтарХит", водитель чудом сумел выбраться и вытащить из воды женщину и ребёнка. Однако ребёнок не выжил: он скончался от переохлаждения прямо на месте происшествия. Женщина получила помощь и была доставлена в медицинское учреждение.

О состоянии пострадавшей на момент публикации сведений не приводится. Известно лишь, что её удалось эвакуировать после провала техники и передать медикам. Трагедия произошла на фоне сильного холода, а пребывание в ледяной воде даже в течение короткого времени может быть критическим.

Уголовное дело и детали проверки

По информации регионального следственного комитета, после трагедии в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Следствие усмотрело признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Решение принято по итогам первоначальной проверки обстоятельств происшествия.

Предварительно установлено, что транспортное средство, которым управлял подозреваемый, не было зарегистрировано. Следственные действия продолжаются, и правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая законность эксплуатации техники и соблюдение требований безопасности при выезде на лёд.