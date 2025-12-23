Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:03

Техас потрясен крушением мексиканского самолета: все погибшие, в том числе ребенок, и причина трагедии остаются загадкой

Самолет Мексики потерпел крушение при посадке в Галвестоне – Минобороны

Самолет Министерства военно-морских сил Мексики, выполнявший медицинскую миссию, потерпел крушение при заходе на посадку в районе Галвестона, штат Техас. Об этом сообщает министерство в своем официальном аккаунте в Х. По данным ведомства, происшествие произошло во время захода на посадку в условиях густого тумана и ограниченной видимости.

Воздушное судно выполняло рейс из Монтеррея, Мексика, в Галвестон, где планировалась посадка в международном аэропорту Скоулз. В аварии погибли все находившиеся на борту — два пилота и шесть пассажиров, включая ребенка. Самолет упал в залив Галвестон. Министр военно-морских сил Мексики отметил, что сразу после крушения были активированы протоколы поиска и спасения, и спасательные операции координируются с местными властями США.

Причины крушения остаются неизвестными

В настоящее время причины трагедии остаются неизвестными. На момент инцидента условия видимости были крайне неблагоприятными из-за густого тумана, что могло существенно осложнить посадку. Местные власти в Техасе активно сотрудничают с мексиканскими специалистами для выяснения всех обстоятельств происшествия. По информации The Daily News, самолет потерпел крушение недалеко от международного аэропорта Скоулз, и спасательные службы оперативно начали поисковые работы.

Роль медицинского рейса и дальнейшие расследования

Этот рейс был частью программы, направленной на оказание медицинской помощи, и являлся важным звеном в международной гуманитарной миссии. Министерство военно-морских сил Мексики выразило соболезнования семьям погибших и подчеркнуло важность быстрого реагирования спасательных служб. Пока что остается неизвестным, какие именно причины привели к аварии, и будет проведено дополнительное расследование.

"Мы приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших. Мы продолжаем работать с местными властями для выяснения всех обстоятельств случившегося", — отметил министр военно-морских сил Мексики.

Службы спасения продолжают искать возможные останки самолета в водах залива, а специалисты намерены вскоре установить точные причины крушения. Выводы могут быть сделаны только после завершения расследования.

