Новый мини-робот создан в России для создания "умных" минных полей

На форуме "Армия-2024", прошедшем в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа, компания "Гумич" представила инновационную разработку - роботизированную мини-платформу "Жало", предназначенную для создания "умных" минных полей. Эта система позволяет пропускать бронетехнику своих войск и одновременно наносить ущерб машинам противника.

По словам генерального директора компании Александра Гаврилова, "Жало" представляет собой мини-платформу, на которую устанавливается противотанковая мина ТМ-62. Затем сотни роботов этих платформ могут выезжать на поле и образовывать "умное" минное поле. Когда необходимо пропустить собственную технику, роботы разъезжаются в стороны, а после этого возвращаются на исходную позицию.

Мини-платформа "Жало" характеризуется компактными размерами - не более полметра на полметра - и оснащена четырьмя ведущими колесами. Она оборудована системой сброса мин и способна оставить мину в необходимом месте, а затем отправиться на следующее задание. Эта функция позволяет создавать динамичные и адаптивные минные поля, которые могут быть легко настроены в зависимости от тактической ситуации.

Фото: From Wikimedia Commons/ Robobotics (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)