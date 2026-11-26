сегодня в 8:32

Тонкие блинчики из пшена — это необычное, но очень вкусное блюдо с характерной зернистой текстурой. Такие блинчики подходят тем, кто избегает глютена, а также для разнообразия повседневного рациона. Их мягкий, слегка сладковатый вкус прекрасно сочетается с различными добавками.

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вчера в 23:18

Жареная курица превращает обычный овощной салат в полноценный обед или ужин. Она хорошо сочетается с хрустящими листьями салата, помидорами, авокадо, сыром, сухариками и даже со сладкими сухофруктами.

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вчера в 22:29

Говядина Веллингтон в тесте — одно из самых узнаваемых блюд британской кухни. По большому счету уточнение «в тесте» в названии рецепта лишнее: без теста это уже никакой не "Веллингтон".

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вчера в 22:16

Знаю-знаю, на сайте много рецептов маринованного лука. Я предлагаю попробовать ещё один. С клюквой. Очень приятный на вкус лук подойдёт к мясным и рыбным блюдам, к супам, борщам, бутербродам и салатам. Рецепт нашла на кулинарном сайте.

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вчера в 19:47

Ташкентский плов когда-то готовили в столице Узбекистана только по большим праздникам. Сегодня он повсеместно вытесняет чайханский, который еще недавно считался самым популярным среди всех видов этого блюда. Чем отличается один от другого?

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вчера в 18:47

Нежные кусочки в золотистом сиропе с лимонной кислинкой.

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вчера в 18:26

Куриная грудка «Цезарь» в духовке — любопытная интерпретация знаменитого салата, в которой курица перестает играть роль второго плана, а становится солисткой. Да и салатные листья здесь выступают в непривычной для себя роли — горячего гарнира.

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вчера в 17:18

Кокосовое молоко в супе не просто модная азиатская добавка. Оно кардинально меняет вкус бульона: делает его бархатистым, слегка сладковатым и смягчает остроту специй.

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