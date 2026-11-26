Рис не ждёт своей кастрюли: как обычный фарш превращается в сытный домашний ужин
В этом рецепте привлекает прямолинейность: никакой предварительной обжарки, лишнего жира или сложных манипуляций. Только сочетание мясного фарша и сырого риса, которые в процессе томления в соусе отдают друг другу всё самое важное. Рис здесь работает не просто как наполнитель, а как губка, впитывающая мясной сок и кисло-сладкую среду соуса, что делает структуру тефтелей плотной, но при этом мягкой.
Мясные тефтели с рисом в сметанно-томатном соусе
Ингредиенты:
- Мясной фарш — 500 г
- Рис — ½ стакана
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сметана — 200 г
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Вода — 1,5 стакана
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Промыть сырой рис. Соединить его с сырым фаршем и тертым на терке луком. Посолить по вкусу и тщательно перемешать.
- Сформировать из массы шарики и плотно уложить их в сотейник.
- Приготовить заливку: в 1,5 стаканах воды развести сметану и томатную пасту до однородного состояния.
- Залить тефтели полученным соусом.
- Тушить под крышкой на медленном огне в течение 35-40 минут.
Результат — классический домашний ужин с глянцевым, густым соусом, который объединяет мясо и крупу в единое целое. Интересно, что использование именно сырого риса делает блюдо более цельным; если заменить его на предварительно отваренный, текстура станет более рыхлой, а вкус — менее насыщенным.
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