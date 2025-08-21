Полина Солдаткина рассказала, как на самом деле работают пасты для белизны зубов
Ослепительно белая улыбка "как в рекламе" — мечта многих, и производители отбеливающих паст активно играют на этом желании. Но действительно ли такие средства работают? Спойлер: не совсем.
Отбеливание или просто "чистка по-глубже"?
Стоматолог-терапевт Полина Солдаткина ("СМ-Стоматология") объясняет, что большинство отбеливающих зубных паст не отбеливают эмаль, а лишь очищают её поверхность.
В состав паст входят:
- абразивы (диоксид кремния, карбонат кальция),
- ферменты (папаин, бромелайн),
- которые удаляют налёт от кофе, чая и табака. Визуально зубы могут выглядеть светлее, но внутренний пигмент эмали остаётся неизменным.
"Настоящее отбеливание происходит только при использовании пероксидов — в профессиональных кабинетах или в домашних системах, подобранных стоматологом", — объясняет врач.
В чём скрытая опасность
Абразивные пасты с высоким RDA (>100) могут стирать эмаль, особенно если она уже повреждена. Это приводит к:
- повышенной чувствительности зубов;
- истончению эмали;
- риску кариеса.
Некоторые производители добавляют синий пигмент, который создаёт иллюзию белизны (зубы выглядят светлее за счёт оптического эффекта). Такой метод безопасен, но временный — эффект исчезает через несколько часов.
Когда отбеливающие пасты не работают совсем
Такие средства бесполезны, если:
- зубы изменили цвет из-за внутренних причин (приём антибиотиков в детстве, избыток фтора);
- есть врождённая пигментация эмали.
Что действительно помогает
- профессиональная чистка у стоматолога;
- отказ от красящих продуктов и курения;
- профессиональное отбеливание в клинике;
- домашние отбеливающие капы с пероксидом (только по назначению врача).
"Отбеливающие пасты — не "развод”, но их возможности сильно ограничены. Для ежедневного ухода выбирайте средства с RDA не выше 70-80 и не ждите "голливудского” эффекта", — резюмирует Полина Солдаткина.
