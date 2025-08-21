Полина Солдаткина рассказала, как на самом деле работают пасты для белизны зубов

Ослепительно белая улыбка "как в рекламе" — мечта многих, и производители отбеливающих паст активно играют на этом желании. Но действительно ли такие средства работают? Спойлер: не совсем.

Отбеливание или просто "чистка по-глубже"?

Стоматолог-терапевт Полина Солдаткина ("СМ-Стоматология") объясняет, что большинство отбеливающих зубных паст не отбеливают эмаль, а лишь очищают её поверхность.

В состав паст входят:

абразивы (диоксид кремния, карбонат кальция),

ферменты (папаин, бромелайн),

которые удаляют налёт от кофе, чая и табака. Визуально зубы могут выглядеть светлее, но внутренний пигмент эмали остаётся неизменным.

"Настоящее отбеливание происходит только при использовании пероксидов — в профессиональных кабинетах или в домашних системах, подобранных стоматологом", — объясняет врач.

В чём скрытая опасность

Абразивные пасты с высоким RDA (>100) могут стирать эмаль, особенно если она уже повреждена. Это приводит к:

повышенной чувствительности зубов;

истончению эмали;

риску кариеса.

Некоторые производители добавляют синий пигмент, который создаёт иллюзию белизны (зубы выглядят светлее за счёт оптического эффекта). Такой метод безопасен, но временный — эффект исчезает через несколько часов.

Когда отбеливающие пасты не работают совсем

Такие средства бесполезны, если:

зубы изменили цвет из-за внутренних причин (приём антибиотиков в детстве, избыток фтора);

есть врождённая пигментация эмали.

Что действительно помогает

профессиональная чистка у стоматолога;

отказ от красящих продуктов и курения;

профессиональное отбеливание в клинике;

домашние отбеливающие капы с пероксидом (только по назначению врача).