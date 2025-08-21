Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:02

Полина Солдаткина рассказала, как на самом деле работают пасты для белизны зубов

Стоматолог Полина Солдаткина: отбеливающие пасты не меняют цвет эмали

Ослепительно белая улыбка "как в рекламе" — мечта многих, и производители отбеливающих паст активно играют на этом желании. Но действительно ли такие средства работают? Спойлер: не совсем.

Отбеливание или просто "чистка по-глубже"?

Стоматолог-терапевт Полина Солдаткина ("СМ-Стоматология") объясняет, что большинство отбеливающих зубных паст не отбеливают эмаль, а лишь очищают её поверхность.

В состав паст входят:

  • абразивы (диоксид кремния, карбонат кальция),
  • ферменты (папаин, бромелайн),
  • которые удаляют налёт от кофе, чая и табака. Визуально зубы могут выглядеть светлее, но внутренний пигмент эмали остаётся неизменным.

"Настоящее отбеливание происходит только при использовании пероксидов — в профессиональных кабинетах или в домашних системах, подобранных стоматологом", — объясняет врач.

В чём скрытая опасность

Абразивные пасты с высоким RDA (>100) могут стирать эмаль, особенно если она уже повреждена. Это приводит к:

  • повышенной чувствительности зубов;
  • истончению эмали;
  • риску кариеса.

Некоторые производители добавляют синий пигмент, который создаёт иллюзию белизны (зубы выглядят светлее за счёт оптического эффекта). Такой метод безопасен, но временный — эффект исчезает через несколько часов.

Когда отбеливающие пасты не работают совсем

Такие средства бесполезны, если:

  • зубы изменили цвет из-за внутренних причин (приём антибиотиков в детстве, избыток фтора);
  • есть врождённая пигментация эмали.

Что действительно помогает

  • профессиональная чистка у стоматолога;
  • отказ от красящих продуктов и курения;
  • профессиональное отбеливание в клинике;
  • домашние отбеливающие капы с пероксидом (только по назначению врача).

"Отбеливающие пасты — не "развод”, но их возможности сильно ограничены. Для ежедневного ухода выбирайте средства с RDA не выше 70-80 и не ждите "голливудского” эффекта", — резюмирует Полина Солдаткина.

