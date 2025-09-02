Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зубы
Зубы
© Designed by Freepik by asierromero is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:07

Как пить газировку и соки без вреда для зубов: простые хитрости стоматологов

Врач-диетолог Соломатина назвала газировку и соки главной угрозой для зубов

Многие продукты и напитки, которые мы употребляем ежедневно, оказывают влияние на здоровье зубов. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life. ru подробно объяснила, какие из них наиболее опасны для эмали.

Газировка и соки — главные враги зубов

По словам специалиста, наибольший ущерб эмали наносят сладкие газированные напитки. Причина в том, что в них содержится ортофосфорная кислота. Она разрушает зубную ткань быстрее других веществ.

Не менее вредны и кислые фруктовые соки. В них высокая концентрация кислоты сочетается с сахаром, что создает агрессивную для эмали среду. Даже натуральные свежевыжатые соки могут при частом употреблении провоцировать истончение защитного слоя зубов.

Кофе и сладкие напитки

Кофе также относится к продуктам, неблагоприятным для зубов. Он не только окрашивает эмаль, но и способствует ее ослаблению при регулярном употреблении. Особенно опасен кофе с сахаром, который усиливает воздействие кислот.

Аналогичная ситуация и со сладкими напитками в целом: вне зависимости от состава, высокая концентрация сахара всегда играет против здоровья зубов.

А что с чаем?

Многие задаются вопросом: вреден ли чай для зубов так же, как кофе или газировка? Здесь специалист делает важное уточнение.

"Чай тоже, конечно, содержит определенные кислоты, но там меньшее содержание и антиоксидантов, и катехинов, и того же танина, который связывает жизнедеятельность бактерий, не дает им размножаться, и часто танин даже применяют в медицинской практике", — сказала Соломатина.

То есть чай в умеренных количествах не только не разрушает зубы так активно, как газировка или соки, но и обладает защитными свойствами.

Как минимизировать вред

Чтобы снизить негативное влияние напитков, стоматологи советуют:
• не пить газировку и соки на голодный желудок;
• использовать трубочку, чтобы жидкость меньше контактировала с зубами;
• после сладких и кислых напитков ополаскивать рот водой;
• не чистить зубы сразу после употребления кислой пищи или напитков — лучше подождать 20-30 минут, чтобы не повредить размягченную эмаль.

Регулярные визиты к стоматологу и сбалансированное питание помогают сохранить эмаль крепкой, даже если полностью отказаться от любимых напитков не получается.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Перес: мочеиспускание под душем у женщин нарушает работу мышц тазового дна вчера в 23:19

Как избежать проблем с тазовым дном: простое правило для женщин

Почему привычка мочиться в душе может обернуться нарушением работы мочевого пузыря и спровоцировать непроизвольное подтекание мочи у женщин

Читать полностью » Исследование JAMA: силовые тренировки снижают риск лимфедемы у женщин после лечения рака груди вчера в 23:10

Гантели сильнее химиотерапии: неожиданный союз медицины и фитнеса

Силовые тренировки могут изменить жизнь онкопациентов. Узнайте, как физическая активность помогает в борьбе с раком и восстанавливает уверенность.

Читать полностью » Дерматологи назвали ошибки ухода, из-за которых дольше держатся тёмные пятна на коже вчера в 22:36

Кремы не помогают, а пигментация становится ярче: что вы делаете не так

Даже самые дорогие сыворотки не спасут от тёмных пятен, если в уходе за кожей допускать эти ошибки. Разбираем, что делает пятна ещё заметнее.

Читать полностью » Врач Васильева развеяла миф о том, что статины назначают только пожилым людям вчера в 22:28

Молодые тоже рискуют: препараты от холестерина нужны не только пожилым

Почему общий анализ на холестерин не отражает реального риска и зачем лекарства могут понадобиться уже в 30 лет объяснила кардиолог Ирина Васильева.

Читать полностью » Исследования показали, что регулярное употребление овощей с витамином С снижает риск гипертонии вчера в 22:07

Апельсины уступают: какой овощ бьёт рекорды по содержанию витамина С

Овощи — неожиданные источники витамина С, которые могут укрепить ваш иммунитет и обогатить рацион. Узнайте 7 лучших из них и их пользу для здоровья.

Читать полностью » Профессор Университета Пенсильвании: питание влияет на развитие нейтрофильной астмы вчера в 21:05

Жир из котлет и сосисок оказался спусковым крючком тяжёлой астмы

Исследования показывают, что определённые жирные кислоты из обработанных продуктов могут вызывать тяжёлую астму у детей, среди них - нейтрофильная форма. Узнайте больше о влиянии диеты!

Читать полностью » Диетологи: крестоцветные овощи и средиземноморская диета снижают риск рака и диабета вчера в 20:03

Красное мясо против оливкового масла: какая еда реально продлевает жизнь

Измените свою жизнь за несколько дней с 10 простыми советами, основанными на рекомендациях врачей: от йоги до питания - узнайте, как улучшить самочувствие.

Читать полностью » Профессор Копенгагенского университета назвал калий ключевым элементом для здоровья сердца вчера в 19:00

Сердце не выдерживает натрия: какой продукт тайно спасает сосуды

Употребление продуктов, богатых калием, может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Узнайте, какие продукты помогут сохранить здоровье сердца.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Harvard Health указали расход калорий при езде на велотренажёре
Садоводство

Универсальное осеннее средство для дачи: сода против вредителей и сорняков – как применять
Наука и технологии

Ученые фиксируют связь между деламинацией Атлантики и увеличением сейсмической активности
Культура и шоу-бизнес

Киркоров назвал Люсю Чеботину будущей Примадонной России
Наука и технологии

Исследователи университета обнаружили древнего родственника крокодилов
Дом

Сантехники назвали безопасный способ очистки сковороды от нагара без химии
Авто и мото

Сотрудники ГАИ имеют право изымать ножи и огнетушители из машин
Красота и здоровье

Дерматологи объяснили, какие изменения происходят с волосами после 40 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet