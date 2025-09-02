Как пить газировку и соки без вреда для зубов: простые хитрости стоматологов

Многие продукты и напитки, которые мы употребляем ежедневно, оказывают влияние на здоровье зубов. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life. ru подробно объяснила, какие из них наиболее опасны для эмали.

Газировка и соки — главные враги зубов

По словам специалиста, наибольший ущерб эмали наносят сладкие газированные напитки. Причина в том, что в них содержится ортофосфорная кислота. Она разрушает зубную ткань быстрее других веществ.

Не менее вредны и кислые фруктовые соки. В них высокая концентрация кислоты сочетается с сахаром, что создает агрессивную для эмали среду. Даже натуральные свежевыжатые соки могут при частом употреблении провоцировать истончение защитного слоя зубов.

Кофе и сладкие напитки

Кофе также относится к продуктам, неблагоприятным для зубов. Он не только окрашивает эмаль, но и способствует ее ослаблению при регулярном употреблении. Особенно опасен кофе с сахаром, который усиливает воздействие кислот.

Аналогичная ситуация и со сладкими напитками в целом: вне зависимости от состава, высокая концентрация сахара всегда играет против здоровья зубов.

А что с чаем?

Многие задаются вопросом: вреден ли чай для зубов так же, как кофе или газировка? Здесь специалист делает важное уточнение.

"Чай тоже, конечно, содержит определенные кислоты, но там меньшее содержание и антиоксидантов, и катехинов, и того же танина, который связывает жизнедеятельность бактерий, не дает им размножаться, и часто танин даже применяют в медицинской практике", — сказала Соломатина.

То есть чай в умеренных количествах не только не разрушает зубы так активно, как газировка или соки, но и обладает защитными свойствами.

Как минимизировать вред

Чтобы снизить негативное влияние напитков, стоматологи советуют:

• не пить газировку и соки на голодный желудок;

• использовать трубочку, чтобы жидкость меньше контактировала с зубами;

• после сладких и кислых напитков ополаскивать рот водой;

• не чистить зубы сразу после употребления кислой пищи или напитков — лучше подождать 20-30 минут, чтобы не повредить размягченную эмаль.

Регулярные визиты к стоматологу и сбалансированное питание помогают сохранить эмаль крепкой, даже если полностью отказаться от любимых напитков не получается.