В Сеченовском университете создали первый зубной имплант, обработанный лазером. Новый метод позволяет точно формировать структуру имплантата, улучшая его интеграцию с костной тканью и снижая риск отторжения, сообщает Газета.Ру.
В отличие от традиционных методов, таких как ионная бомбардировка и пескоструйная обработка, лазер не оставляет примесей на поверхности. Тестовые образцы уже исследованы на животных, и в ближайшее время начнется апробация на людях.
Планируется завершить исследования и начать использование новых имплантатов в практике до конца года.
Фото: commons.wikimedia.org/dozenist (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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