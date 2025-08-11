Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована 11.08.2025 в 23:13

Улыбка уходит: 6 причин потемнения зубов и как с этим бороться

6 ошибок, из-за которых ваши зубы теряют белизну — как их избежать

На любимых фотографиях мы часто улыбаемся — будь то семейный праздник или встреча с друзьями. Но со временем многие замечают, что улыбка становится тусклее. По данным Кливлендской клиники, с возрастом верхний слой зубов — эмаль — истончается, обнажая дентин, который имеет природный желтоватый оттенок. Этот процесс неизбежен, но определённые привычки могут его ускорить.

Ошибка № 1 — чрезмерное использование ополаскивателя
По словам Гарольда Каца, основателя Калифорнийской клиники дыхания и создателя линейки Therabreathодной из самых неблагоприятных сред для зубов является сухость во рту. Слюна помогает поддерживать нейтральный pH и защищает эмаль от разрушения, а также смывает бактерии и налёт. Многие же коммерческие жидкости для полоскания рта имеют повышенную кислотность, и при частом применении могут повреждать эмаль. Исследование в Journal of Oral Science показало, что у людей, использовавших ополаскиватель ежедневно в течение 12 недель, наблюдалось большее истончение эмали и потемнение зубов, чем в контрольной группе. Вместо постоянного применения таких средств стоматолог рекомендует чаще чистить зубы щёткой и пользоваться зубной нитью.

Ошибка № 2 — избыток кислых продуктов и напитков
Кац отметил, что кислоты из цитрусовых, томатов, ананасов, уксуса, газированных и некоторых спортивных напитков разрушают эмаль. Исследование в BMC Oral Health подтвердило их эрозивный эффект. Полностью отказываться от полезных фруктов и овощей не стоит, но полезно запивать их водой — это снижает кислотность и предотвращает появление пятен, например, от чёрники, крепкого чая или красного вина.

Ошибка № 3 — регулярное и длительное употребление кофе
Катя Фридман, соучредитель Friedman Dental Group,пояснила, что две-три чашки кофе в день держат эмаль в постоянном контакте с красителями. Пористая структура зуба впитывает пигмент, и со временем это приводит к пожелтению. Чтобы снизить эффект, она советует пить кофе быстрее или использовать трубочку, направляя поток за зубы. По её словам, аналогично действует и чёрный чай.

Ошибка № 4 — курение
Фридман добавила, что смолы и никотин из сигарет прочно закрепляются на эмали, а длительное курение делает этот эффект заметнее. Кроме того, табак повышает риск кариеса, заболеваний дёсен и их кровоточивости.

Ошибка № 5 — пренебрежение гигиеной
Фридман подчеркнула, что регулярная чистка зубов щёткой и нитью предотвращает образование налёта, который может истончать эмаль и придавать зубам жёлтый оттенок. Она рекомендует профессиональную чистку хотя бы раз в год.

Ошибка № 6 — чрезмерное усердие при чистке
Мазен Натур, стоматолог-ортопед из Манхэттена, отметил, что слишком энергичная чистка, особенно абразивной пастой, может стирать эмаль и обнажать дентин. Он советует проконсультироваться со стоматологом о более щадящих методах ухода и при необходимости рассмотреть профессиональное отбеливание.

Белоснежная улыбка — это не только эстетика, но и показатель здоровья. Сократив количество кислых продуктов и кофе, отказавшись от курения и соблюдая правильную гигиену, можно замедлить пожелтение зубов. А при уже заметных изменениях стоматологи советуют профессиональные процедуры, чтобы вернуть улыбке свежесть.

