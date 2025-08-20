Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:14

Эмаль зубов кричит о помощи: стоматолог бьет тревогу из-за одной распространенной ошибки

Потемнение зубов: стоматолог Гришина назвала главные причины и методы профилактики

Изменение цвета зубов — распространенная проблема, которая может быть вызвана различными факторами. Стоматолог-гигиенист Инна Гришина рассказала о наиболее частых причинах потемнения зубов, а также о способах профилактики и поддержания здоровья полости рта.

По словам врача, наиболее распространенной причиной изменения цвета зубов является злоупотребление продуктами, содержащими красящие пигменты. К ним относятся кофе, чай и красное вино. Эти напитки и продукты могут проникать в поры эмали и оставлять на ней пигментные отложения, что приводит к изменению цвета зубов.

Медикаменты: влияние на цвет эмали

Прием некоторых медикаментов также может влиять на цвет зубов. Некоторые антибиотики, особенно тетрациклины, могут вызывать изменение цвета зубов, особенно у детей в период формирования зубной эмали.

Курение является еще одной распространенной причиной потемнения зубов. Никотин и смолы, содержащиеся в табачном дыме, проникают в поры эмали и вызывают ее потемнение. Эмаль может приобрести желтоватый или сероватый оттенок.

Табачный дым, помимо изменения цвета зубов, может спровоцировать развитие различных заболеваний полости рта, таких как гингивит, пародонтит и даже рак полости рта. Курение является серьезным фактором риска для здоровья зубов и десен.

Неправильное отбеливание: повреждение эмали

Неправильное применение методов отбеливания зубов также может привести к изменению их цвета. Чрезмерное использование отбеливающих средств или неправильная техника отбеливания могут повредить эмаль и сделать зубы более восприимчивыми к воздействию красящих веществ.

Недостаточная гигиена полости рта является еще одной распространенной причиной потемнения зубов. Неправильная или недостаточная чистка зубов приводит к образованию налета, который со временем минерализуется и превращается в зубной камень. Зубной камень имеет темный цвет и может придавать зубам желтоватый или коричневатый оттенок.

Регулярная и правильная чистка зубов является основой профилактики потемнения зубов. Зубы следует чистить дважды в день: утром и вечером, используя зубную щетку и зубную пасту.

Выбор зубной пасты: отбеливающие свойства

При выборе зубной пасты следует обращать внимание на ее состав. Отбеливающие зубные пасты содержат абразивные частицы, которые помогают удалить налет и поверхностные пигментные отложения. Однако, следует помнить, что чрезмерное использование отбеливающих зубных паст может повредить эмаль.

Использование зубной нити является важным компонентом гигиены полости рта. Зубная нить помогает удалить налет и остатки пищи из межзубных промежутков, которые труднодоступны для зубной щетки.

Профессиональная гигиена: удаление зубного камня

Регулярное посещение стоматолога-гигиениста и проведение профессиональной гигиены полости рта является важным способом профилактики потемнения зубов. Стоматолог-гигиенист удалит зубной налет и зубной камень, а также проведет полировку зубов.

Ограничение употребления продуктов, содержащих красящие пигменты, таких как кофе, чай и красное вино, поможет сохранить белизну зубов. Если вы употребляете эти продукты, рекомендуется сразу после этого чистить зубы или хотя бы полоскать рот водой.

Интересные факты о зубах:

Эмаль зуба — самая твердая ткань в человеческом организме.
Зубы начинают формироваться еще до рождения.
У человека, в среднем, 32 зуба (включая зубы мудрости).
Разные люди имеют разную форму зубов.

Изменение цвета зубов — это распространенная проблема, которая может быть вызвана различными факторами. Соблюдение правил гигиены полости рта, ограничение употребления красящих продуктов, регулярное посещение стоматолога и отказ от курения помогут сохранить белизну зубов и здоровье полости рта.

