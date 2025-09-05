Подтягивания при весе 50 кг — вот почему подростки растут вширь быстрее взрослых

Юношеский возраст — время, когда организм сам помогает создавать спортивное тело. С 13-14 до 18-20 лет уровень гормонов, отвечающих за рост мышц, достигает пика. Именно поэтому худым подросткам намного проще сформировать рельефное телосложение, чем мужчинам после 30.

В этот период открыты зоны роста костей, что облегчает расширение плеч и укрепление скелета. Но здесь есть и обратная сторона: чрезмерные силовые нагрузки могут повлиять на рост в высоту.

Что можно и чего нельзя подростку

Главное правило — регулярные физические упражнения. Они укрепляют кости, улучшают гормональный баланс и придают уверенность в себе. Однако подросткам до 18 лет противопоказаны тяжелые базовые упражнения со штангой — приседания, становая тяга, жимы. Они создают вертикальную нагрузку на позвоночник и повышают риск замедления роста.

Оптимальные варианты:

функциональный тренинг (турник, упражнения с собственным весом),

активные виды спорта (плавание, баскетбол),

базовые упражнения для пресса.

Тип телосложения — половина успеха

Эктоморфы: высокие, худые, с узкими костями.

Эндоморфы: склонны к набору жира.

Мезоморфы: изначально спортивное телосложение.

Каждый тип требует своей стратегии тренировок и калорийности рациона.

Как накачать пресс

Простой и честный метод — тренировать пресс ежедневно по 10-15 минут в течение двух месяцев. Это не быстрый результат, но гарантированный.

Регулярные упражнения должны сочетаться с правильным питанием и аэробикой.

Начинать можно в любом возрасте, но в подростковом периоде эффект достигается быстрее. Особенно полезны статические нагрузки — планка и вакуум живота.

Влияют ли тренировки на рост?

Да, но только тяжелые силовые упражнения. Они сдавливают позвоночник и ускоряют закрытие зон роста. Легкие тренажёры и работа с собственным весом — безопаснее.

До 15-16 лет идеальным спортом остаётся плавание: оно гармонично развивает фигуру. Лёгкие тренировки с гантелями возможны с 16-17 лет, а со штангой лучше работать только после 18.

Турник как лучший друг подростка

Подтягивания легче осваивать при весе 50 кг, чем во взрослом возрасте. Это упражнение развивает спину, плечи, руки и даже пресс. Кроме того, оно улучшает осанку.

Заниматься на турнике и брусьях можно с 13-14 лет. Лучший результат даёт комбинация:

подтягивания,

отжимания на брусьях,

отжимания от пола,

плавание.

Особенно это важно для худых подростков, стремящихся расширить плечи.

Питание и восстановление

Рост мышц невозможен без калорийного и сбалансированного питания. Суточную норму стоит увеличить на 15-20%, делая упор на полноценные продукты, а не на сладости и фастфуд.

Ключевую роль играют минералы и витамины: магний, железо, цинк и йод. Их недостаток может затормозить рост.

Что касается спортивного питания, протеин подросткам до 17-18 лет лучше не употреблять. Все необходимые белки организм легко получает из обычной пищи.