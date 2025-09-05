Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортзал
Спортзал
© Unsplash by Danielle Cerullo is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:12

Подтягивания при весе 50 кг — вот почему подростки растут вширь быстрее взрослых

Какие нагрузки противопоказаны подросткам при тренировках — мнение врачей

Юношеский возраст — время, когда организм сам помогает создавать спортивное тело. С 13-14 до 18-20 лет уровень гормонов, отвечающих за рост мышц, достигает пика. Именно поэтому худым подросткам намного проще сформировать рельефное телосложение, чем мужчинам после 30.

В этот период открыты зоны роста костей, что облегчает расширение плеч и укрепление скелета. Но здесь есть и обратная сторона: чрезмерные силовые нагрузки могут повлиять на рост в высоту.

Что можно и чего нельзя подростку

Главное правило — регулярные физические упражнения. Они укрепляют кости, улучшают гормональный баланс и придают уверенность в себе. Однако подросткам до 18 лет противопоказаны тяжелые базовые упражнения со штангой — приседания, становая тяга, жимы. Они создают вертикальную нагрузку на позвоночник и повышают риск замедления роста.

Оптимальные варианты:

  • функциональный тренинг (турник, упражнения с собственным весом),
  • активные виды спорта (плавание, баскетбол),
  • базовые упражнения для пресса.

Тип телосложения — половина успеха

  • Эктоморфы: высокие, худые, с узкими костями.
  • Эндоморфы: склонны к набору жира.
  • Мезоморфы: изначально спортивное телосложение.

Каждый тип требует своей стратегии тренировок и калорийности рациона.

Как накачать пресс

  • Простой и честный метод — тренировать пресс ежедневно по 10-15 минут в течение двух месяцев. Это не быстрый результат, но гарантированный.
  • Регулярные упражнения должны сочетаться с правильным питанием и аэробикой.

Начинать можно в любом возрасте, но в подростковом периоде эффект достигается быстрее. Особенно полезны статические нагрузки — планка и вакуум живота.

Влияют ли тренировки на рост?

Да, но только тяжелые силовые упражнения. Они сдавливают позвоночник и ускоряют закрытие зон роста. Легкие тренажёры и работа с собственным весом — безопаснее.

До 15-16 лет идеальным спортом остаётся плавание: оно гармонично развивает фигуру. Лёгкие тренировки с гантелями возможны с 16-17 лет, а со штангой лучше работать только после 18.

Турник как лучший друг подростка

Подтягивания легче осваивать при весе 50 кг, чем во взрослом возрасте. Это упражнение развивает спину, плечи, руки и даже пресс. Кроме того, оно улучшает осанку.

Заниматься на турнике и брусьях можно с 13-14 лет. Лучший результат даёт комбинация:

  • подтягивания,
  • отжимания на брусьях,
  • отжимания от пола,
  • плавание.

Особенно это важно для худых подростков, стремящихся расширить плечи.

Питание и восстановление

Рост мышц невозможен без калорийного и сбалансированного питания. Суточную норму стоит увеличить на 15-20%, делая упор на полноценные продукты, а не на сладости и фастфуд.

Ключевую роль играют минералы и витамины: магний, железо, цинк и йод. Их недостаток может затормозить рост.

Что касается спортивного питания, протеин подросткам до 17-18 лет лучше не употреблять. Все необходимые белки организм легко получает из обычной пищи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Растяжка сгибателей бедра: упражнения для снижения боли в пояснице и шее вчера в 19:50

Сидячая жизнь крадёт подвижность: 7 растяжек, которые спасают бёдра

Напряжение в бёдрах способно вызвать боль в спине и шее. Узнайте, какие 7 простых упражнений помогут вернуть лёгкость движения.

Читать полностью » Упражнения для поддержания формы в поездке перечислили врачи вчера в 19:10

Чемодан вместо спортзала: неожиданный лайфхак для поддержания формы

Даже в поездке можно поддерживать тело в тонусе. Узнайте, как простые упражнения помогут сохранить энергию и привычный ритм.

Читать полностью » Ходьба снижает уровень тревожности у взрослых — данные исследований 2018 года вчера в 18:50

Шаг за шагом — и паника отступает: метод, о котором забывают

Ходьба способна не только укрепить сердце, но и помочь справиться с тревогой. Почему простой шаг может стать поддержкой для психики?

Читать полностью » Упражнения для рук без оборудования: врачи назвали эффективный комплекс на 10 минут вчера в 18:10

Усталость в мышцах за минуты: тренировка, которая доводит до дрожи и меняет форму рук

Узнай, как всего за десять минут прокачать руки без спортзала и гантелей. Простые, но эффективные упражнения подойдут даже новичкам.

Читать полностью » Упражнения для улучшения баланса и устойчивости рекомендовали врачи вчера в 17:50

Четыре движения, без которых старость превращается в испытание

Простые упражнения для равновесия могут стать вашим главным союзником в повседневной жизни. Узнайте, какие движения поддержат стабильность.

Читать полностью » Нормы физической активности для взрослых опубликовал Минздрав США вчера в 17:10

Уличная тренировка, которая заменит фитнес-клуб

Как превратить обычный парк в спортзал и совместить кардио с силовыми нагрузками? Простая программа на 30 минут поможет почувствовать лето на максимум.

Читать полностью » Онлайн-тренировки: какие платформы предлагают занятия дома вчера в 16:50

Спортзал под угрозой: как цифровые платформы переписывают правила фитнеса

Онлайн-тренировки вытесняют походы в спортзал. Узнайте, чем они полезны, как помогают экономить и какие платформы стоит попробовать.

Читать полностью » Упражнения на лестнице для домашних тренировок: рекомендации врачей вчера в 16:10

Самая простая часть дома оказалась самым сложным тренажёром

Лестница в доме может заменить спортзал. Узнайте, какие упражнения помогут прокачать тело, используя всего несколько ступеней.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Инструкторы по силовым тренировкам объяснили, как правильно выбирать вес гири
Дом

Организация кладовой: лучшие варианты хранения вещей в доме
Питомцы

Врачи объяснили, почему игрушки так же важны для питомцев, как корм и сон
Авто и мото

Эксперт Ладушкин назвал условия оформления аварии без вызова сотрудников ГИБДД
Еда

Салат из белой фасоли "Marry Me" стал популярным рецептом EatingWell
Авто и мото

Honda представила обновлённый Civic Hybrid: цены снижены на 850 евро
Туризм

Болгарка Лидия Иванова вошла в список лучших специалистов Conde Nast Traveler
Наука и технологии

Google, Apple и Microsoft внедряют ключи доступа вместо паролей — FIDO Alliance
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet