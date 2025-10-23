Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
подростки сдают экзамен
подростки сдают экзамен
© создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:03

Гормоны, тревога и ночные перекусы: почему экзамены становятся ловушкой для подростков

Врач Алла Овсянникова: стресс перед ОГЭ и ЕГЭ часто приводит к ожирению у подростков

Подростковый возраст — время бурных перемен, когда формируется характер, привычки и отношение к себе. Но именно в этот период на детей ложится серьёзная нагрузка — подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Переживания, бессонные ночи, страх перед неудачей и постоянное давление со стороны взрослых часто приводят не только к тревоге, но и к набору лишнего веса.

"Подростки в возрасте 15-17 лет часто сталкиваются с ожирением на фоне стресса, вызванного подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ", — заявила старший научный сотрудник Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины Алла Овсянникова.

Стресс и еда: как связаны эмоции и аппетит

Во время подготовки к экзаменам организм школьника постоянно находится в состоянии напряжения. Повышается уровень гормонов стресса — кортизола и адреналина, которые влияют на обмен веществ и аппетит. У многих подростков в такие моменты усиливается тяга к сладкому и жирной пище, ведь именно она быстро повышает уровень дофамина — "гормона удовольствия".

"Учащиеся 9-х и 11-х классов особенно уязвимы в период экзаменов, поскольку ещё не умеют эффективно справляться с эмоциональным напряжением", — отметила Алла Овсянникова.

Сначала кажется, что еда помогает: шоколад поднимает настроение, фастфуд дарит ощущение комфорта. Но регулярное "заедание" тревоги формирует зависимость, нарушает метаболизм и приводит к ожирению.

Почему набор веса у подростков опасен

Ожирение — это не только внешний дефект, но и сигнал о сбое в работе организма. По данным специалистов, у подростков с лишним весом часто наблюдается:

  • гормональный дисбаланс, особенно нарушение выработки лептина и инсулина;

  • повышенная тревожность и депрессия;

  • нарушения сна, связанные с ночными перекусами;

  • снижение мотивации к движению из-за снижения активности дофаминовой системы.

"В 70% случаев ожирение сопровождается психологическими расстройствами — от тревожности до депрессии", — уточнила Алла Овсянникова.

Такой замкнутый круг — стресс, переедание, чувство вины и снова стресс — делает подростков уязвимыми и психологически, и физиологически.

Основные причины "экзаменационного ожирения"

  1. Недостаток сна. Из-за поздней подготовки нарушается выработка гормона мелатонина, а вместе с ним — и обмен веществ.

  2. Гиподинамия. Многочасовое сидение за учебниками снижает расход калорий и ухудшает кровообращение.

  3. Эмоциональное переедание. Еда становится заменой отдыха и поддержки.

  4. Неправильное питание. Перекусы на ходу, фастфуд, сладкие напитки и энергетики быстро приводят к набору веса.

  5. Дефицит общения. Отсутствие времени на друзей и спорт лишает подростков естественных способов разрядки.

Советы шаг за шагом: как помочь ребёнку справиться со стрессом без еды

  1. Организуйте режим. Пусть у школьника будет чёткий график учёбы, отдыха и сна. Ночной мозговой штурм хуже помогает запомнить материал.

  2. Замените сладости полезными перекусами. Йогурт, банан, орехи, сухофрукты обеспечат энергию без скачков сахара.

  3. Двигайтесь. Даже 20-30 минут прогулки или домашней разминки снижают уровень кортизола и повышают концентрацию.

  4. Не ругайте за ошибки. Эмоциональная поддержка родителей помогает снять напряжение лучше любой диеты.

  5. Пейте воду. Обезвоживание усиливает усталость и провоцирует ложное чувство голода.

  6. Следите за режимом питания. Завтрак обязателен — он стабилизирует уровень сахара и предотвращает переедание вечером.

Таблица: что можно и нельзя в стрессовый период

Продукты Можно Нельзя
Сладости Тёмный шоколад, мёд Конфеты, пирожные, газировки
Перекусы Фрукты, орехи, йогурт Чипсы, сухарики, фастфуд
Напитки Вода, травяной чай Энергетики, крепкий кофе
Ужин Овощи, рыба, каши Жирное мясо, фастфуд, полуфабрикаты
Эмоциональная поддержка Прогулка, спорт, хобби Изоляция, постоянное сидение за книгами

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничивать ребёнка в еде и резко сажать на диету.
    Последствие: усиление тревоги и срыв с перееданием.
    Альтернатива: формирование сбалансированного питания с участием диетолога.

  • Ошибка: разрешать перекусы сладким во время учёбы.
    Последствие: скачки сахара, сонливость, потеря концентрации.
    Альтернатива: полезные перекусы — яблоко, орехи, сухофрукты.

  • Ошибка: игнорировать физическую активность.
    Последствие: ухудшение обмена веществ и настроения.
    Альтернатива: лёгкая гимнастика или прогулка после занятий.

А что если ребёнок уже набрал вес?

"Лечение ожирения должно быть комплексным: подросткам необходимы консультации врача ЛФК для подбора физической нагрузки и помощь диетолога, который научит формировать здоровые пищевые привычки без жёстких ограничений и голодовок", — подчеркнула Алла Овсянникова.

Главное — не паниковать и не превращать борьбу с лишним весом в наказание. Диеты и запреты лишь усиливают стресс. Лучше мягко изменить образ жизни: добавить движение, сбалансировать питание, нормализовать сон и снизить нагрузку.

Плюсы и минусы популярных "экзаменационных" диет

Метод Плюсы Минусы
Отказ от сладкого Быстро снижает уровень сахара Может вызывать раздражительность
Белковая диета Уменьшает аппетит Избыточная нагрузка на почки
Раздельное питание Легко усваивается Требует планирования
Сбалансированное питание с учётом калорий Подходит всем Не даёт мгновенного эффекта

Мифы и правда

Миф 1. Лишний вес у подростков пройдёт сам, когда они вырастут.
Правда: без коррекции питания и физической активности ожирение переходит во взрослую жизнь.

Миф 2. Главное — меньше есть.
Правда: важно не только количество, но и качество еды. Недоедание усиливает стресс.

Миф 3. Стресс нельзя контролировать.
Правда: дыхательные упражнения, прогулки и разговор с близкими снижают тревожность.

Миф 4. Диеты безопасны, если короткие.
Правда: резкие ограничения нарушают обмен веществ и могут спровоцировать срывы.

FAQ

— Как понять, что ребёнок "заедает" стресс?
Если ест без чувства голода, делает это быстро и тайком, жалуется на усталость и потерю интереса к учёбе — это признаки эмоционального переедания.

— Что делать, если подросток стесняется своего веса?
Важно не критиковать, а поддерживать. Совместные прогулки и обсуждение питания помогают вернуть уверенность.

— Можно ли позволять фастфуд во время экзаменов?
Редко и в ограниченном количестве. Лучше приготовить домашний бургер из цельнозерновой булки, курицы и овощей.

— Сколько часов сна нужно школьнику?
Не менее 8 часов. Недосып увеличивает уровень гормона грелина, который усиливает аппетит.

— Помогают ли витамины при стрессовом переедании?
Да, особенно магний и витамины группы B, которые стабилизируют нервную систему.

Три интересных факта

  1. Подростки, которые спят менее 6 часов в сутки, в 2 раза чаще страдают ожирением.

  2. Уровень тревоги у школьников в период экзаменов выше, чем у взрослых перед важными переговорами.

  3. Даже 10 минут прогулки на свежем воздухе снижают уровень кортизола на 15%.

Исторический контекст

Ещё в 1970-х годах врачи заметили связь между стрессом и набором веса, но долго считали это чисто психологической реакцией. Сегодня доказано, что хронический стресс меняет гормональный баланс и влияет на работу дофаминовых рецепторов, отвечающих за удовольствие. Поэтому специалисты по всему миру считают профилактику подросткового ожирения частью психического здоровья, а не просто вопросом питания.

