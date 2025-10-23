Гормоны, тревога и ночные перекусы: почему экзамены становятся ловушкой для подростков

Подростковый возраст — время бурных перемен, когда формируется характер, привычки и отношение к себе. Но именно в этот период на детей ложится серьёзная нагрузка — подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Переживания, бессонные ночи, страх перед неудачей и постоянное давление со стороны взрослых часто приводят не только к тревоге, но и к набору лишнего веса.

"Подростки в возрасте 15-17 лет часто сталкиваются с ожирением на фоне стресса, вызванного подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ", — заявила старший научный сотрудник Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины Алла Овсянникова.

Стресс и еда: как связаны эмоции и аппетит

Во время подготовки к экзаменам организм школьника постоянно находится в состоянии напряжения. Повышается уровень гормонов стресса — кортизола и адреналина, которые влияют на обмен веществ и аппетит. У многих подростков в такие моменты усиливается тяга к сладкому и жирной пище, ведь именно она быстро повышает уровень дофамина — "гормона удовольствия".

"Учащиеся 9-х и 11-х классов особенно уязвимы в период экзаменов, поскольку ещё не умеют эффективно справляться с эмоциональным напряжением", — отметила Алла Овсянникова.

Сначала кажется, что еда помогает: шоколад поднимает настроение, фастфуд дарит ощущение комфорта. Но регулярное "заедание" тревоги формирует зависимость, нарушает метаболизм и приводит к ожирению.

Почему набор веса у подростков опасен

Ожирение — это не только внешний дефект, но и сигнал о сбое в работе организма. По данным специалистов, у подростков с лишним весом часто наблюдается:

гормональный дисбаланс , особенно нарушение выработки лептина и инсулина;

повышенная тревожность и депрессия ;

нарушения сна , связанные с ночными перекусами;

снижение мотивации к движению из-за снижения активности дофаминовой системы.

"В 70% случаев ожирение сопровождается психологическими расстройствами — от тревожности до депрессии", — уточнила Алла Овсянникова.

Такой замкнутый круг — стресс, переедание, чувство вины и снова стресс — делает подростков уязвимыми и психологически, и физиологически.

Основные причины "экзаменационного ожирения"

Недостаток сна. Из-за поздней подготовки нарушается выработка гормона мелатонина, а вместе с ним — и обмен веществ. Гиподинамия. Многочасовое сидение за учебниками снижает расход калорий и ухудшает кровообращение. Эмоциональное переедание. Еда становится заменой отдыха и поддержки. Неправильное питание. Перекусы на ходу, фастфуд, сладкие напитки и энергетики быстро приводят к набору веса. Дефицит общения. Отсутствие времени на друзей и спорт лишает подростков естественных способов разрядки.

Советы шаг за шагом: как помочь ребёнку справиться со стрессом без еды

Организуйте режим. Пусть у школьника будет чёткий график учёбы, отдыха и сна. Ночной мозговой штурм хуже помогает запомнить материал. Замените сладости полезными перекусами. Йогурт, банан, орехи, сухофрукты обеспечат энергию без скачков сахара. Двигайтесь. Даже 20-30 минут прогулки или домашней разминки снижают уровень кортизола и повышают концентрацию. Не ругайте за ошибки. Эмоциональная поддержка родителей помогает снять напряжение лучше любой диеты. Пейте воду. Обезвоживание усиливает усталость и провоцирует ложное чувство голода. Следите за режимом питания. Завтрак обязателен — он стабилизирует уровень сахара и предотвращает переедание вечером.

Таблица: что можно и нельзя в стрессовый период