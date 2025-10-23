Гормоны, тревога и ночные перекусы: почему экзамены становятся ловушкой для подростков
Подростковый возраст — время бурных перемен, когда формируется характер, привычки и отношение к себе. Но именно в этот период на детей ложится серьёзная нагрузка — подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Переживания, бессонные ночи, страх перед неудачей и постоянное давление со стороны взрослых часто приводят не только к тревоге, но и к набору лишнего веса.
"Подростки в возрасте 15-17 лет часто сталкиваются с ожирением на фоне стресса, вызванного подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ", — заявила старший научный сотрудник Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины Алла Овсянникова.
Стресс и еда: как связаны эмоции и аппетит
Во время подготовки к экзаменам организм школьника постоянно находится в состоянии напряжения. Повышается уровень гормонов стресса — кортизола и адреналина, которые влияют на обмен веществ и аппетит. У многих подростков в такие моменты усиливается тяга к сладкому и жирной пище, ведь именно она быстро повышает уровень дофамина — "гормона удовольствия".
"Учащиеся 9-х и 11-х классов особенно уязвимы в период экзаменов, поскольку ещё не умеют эффективно справляться с эмоциональным напряжением", — отметила Алла Овсянникова.
Сначала кажется, что еда помогает: шоколад поднимает настроение, фастфуд дарит ощущение комфорта. Но регулярное "заедание" тревоги формирует зависимость, нарушает метаболизм и приводит к ожирению.
Почему набор веса у подростков опасен
Ожирение — это не только внешний дефект, но и сигнал о сбое в работе организма. По данным специалистов, у подростков с лишним весом часто наблюдается:
-
гормональный дисбаланс, особенно нарушение выработки лептина и инсулина;
-
повышенная тревожность и депрессия;
-
нарушения сна, связанные с ночными перекусами;
-
снижение мотивации к движению из-за снижения активности дофаминовой системы.
"В 70% случаев ожирение сопровождается психологическими расстройствами — от тревожности до депрессии", — уточнила Алла Овсянникова.
Такой замкнутый круг — стресс, переедание, чувство вины и снова стресс — делает подростков уязвимыми и психологически, и физиологически.
Основные причины "экзаменационного ожирения"
-
Недостаток сна. Из-за поздней подготовки нарушается выработка гормона мелатонина, а вместе с ним — и обмен веществ.
-
Гиподинамия. Многочасовое сидение за учебниками снижает расход калорий и ухудшает кровообращение.
-
Эмоциональное переедание. Еда становится заменой отдыха и поддержки.
-
Неправильное питание. Перекусы на ходу, фастфуд, сладкие напитки и энергетики быстро приводят к набору веса.
-
Дефицит общения. Отсутствие времени на друзей и спорт лишает подростков естественных способов разрядки.
Советы шаг за шагом: как помочь ребёнку справиться со стрессом без еды
-
Организуйте режим. Пусть у школьника будет чёткий график учёбы, отдыха и сна. Ночной мозговой штурм хуже помогает запомнить материал.
-
Замените сладости полезными перекусами. Йогурт, банан, орехи, сухофрукты обеспечат энергию без скачков сахара.
-
Двигайтесь. Даже 20-30 минут прогулки или домашней разминки снижают уровень кортизола и повышают концентрацию.
-
Не ругайте за ошибки. Эмоциональная поддержка родителей помогает снять напряжение лучше любой диеты.
-
Пейте воду. Обезвоживание усиливает усталость и провоцирует ложное чувство голода.
-
Следите за режимом питания. Завтрак обязателен — он стабилизирует уровень сахара и предотвращает переедание вечером.
Таблица: что можно и нельзя в стрессовый период
|Продукты
|Можно
|Нельзя
|Сладости
|Тёмный шоколад, мёд
|Конфеты, пирожные, газировки
|Перекусы
|Фрукты, орехи, йогурт
|Чипсы, сухарики, фастфуд
|Напитки
|Вода, травяной чай
|Энергетики, крепкий кофе
|Ужин
|Овощи, рыба, каши
|Жирное мясо, фастфуд, полуфабрикаты
|Эмоциональная поддержка
|Прогулка, спорт, хобби
|Изоляция, постоянное сидение за книгами
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ограничивать ребёнка в еде и резко сажать на диету.
Последствие: усиление тревоги и срыв с перееданием.
Альтернатива: формирование сбалансированного питания с участием диетолога.
-
Ошибка: разрешать перекусы сладким во время учёбы.
Последствие: скачки сахара, сонливость, потеря концентрации.
Альтернатива: полезные перекусы — яблоко, орехи, сухофрукты.
-
Ошибка: игнорировать физическую активность.
Последствие: ухудшение обмена веществ и настроения.
Альтернатива: лёгкая гимнастика или прогулка после занятий.
А что если ребёнок уже набрал вес?
"Лечение ожирения должно быть комплексным: подросткам необходимы консультации врача ЛФК для подбора физической нагрузки и помощь диетолога, который научит формировать здоровые пищевые привычки без жёстких ограничений и голодовок", — подчеркнула Алла Овсянникова.
Главное — не паниковать и не превращать борьбу с лишним весом в наказание. Диеты и запреты лишь усиливают стресс. Лучше мягко изменить образ жизни: добавить движение, сбалансировать питание, нормализовать сон и снизить нагрузку.
Плюсы и минусы популярных "экзаменационных" диет
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Отказ от сладкого
|Быстро снижает уровень сахара
|Может вызывать раздражительность
|Белковая диета
|Уменьшает аппетит
|Избыточная нагрузка на почки
|Раздельное питание
|Легко усваивается
|Требует планирования
|Сбалансированное питание с учётом калорий
|Подходит всем
|Не даёт мгновенного эффекта
Мифы и правда
Миф 1. Лишний вес у подростков пройдёт сам, когда они вырастут.
Правда: без коррекции питания и физической активности ожирение переходит во взрослую жизнь.
Миф 2. Главное — меньше есть.
Правда: важно не только количество, но и качество еды. Недоедание усиливает стресс.
Миф 3. Стресс нельзя контролировать.
Правда: дыхательные упражнения, прогулки и разговор с близкими снижают тревожность.
Миф 4. Диеты безопасны, если короткие.
Правда: резкие ограничения нарушают обмен веществ и могут спровоцировать срывы.
FAQ
— Как понять, что ребёнок "заедает" стресс?
Если ест без чувства голода, делает это быстро и тайком, жалуется на усталость и потерю интереса к учёбе — это признаки эмоционального переедания.
— Что делать, если подросток стесняется своего веса?
Важно не критиковать, а поддерживать. Совместные прогулки и обсуждение питания помогают вернуть уверенность.
— Можно ли позволять фастфуд во время экзаменов?
Редко и в ограниченном количестве. Лучше приготовить домашний бургер из цельнозерновой булки, курицы и овощей.
— Сколько часов сна нужно школьнику?
Не менее 8 часов. Недосып увеличивает уровень гормона грелина, который усиливает аппетит.
— Помогают ли витамины при стрессовом переедании?
Да, особенно магний и витамины группы B, которые стабилизируют нервную систему.
Три интересных факта
-
Подростки, которые спят менее 6 часов в сутки, в 2 раза чаще страдают ожирением.
-
Уровень тревоги у школьников в период экзаменов выше, чем у взрослых перед важными переговорами.
-
Даже 10 минут прогулки на свежем воздухе снижают уровень кортизола на 15%.
Исторический контекст
Ещё в 1970-х годах врачи заметили связь между стрессом и набором веса, но долго считали это чисто психологической реакцией. Сегодня доказано, что хронический стресс меняет гормональный баланс и влияет на работу дофаминовых рецепторов, отвечающих за удовольствие. Поэтому специалисты по всему миру считают профилактику подросткового ожирения частью психического здоровья, а не просто вопросом питания.
