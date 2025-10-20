Ожирение после экзаменов: врачи рассказали, как стресс ломает обмен веществ у школьников

Период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ становится для школьников настоящим испытанием. Месяцы напряжённой учёбы, недосып и тревога за будущее приводят не только к эмоциональному выгоранию, но и к набору лишнего веса. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины Алла Овсянникова в беседе с ТАСС рассказала, почему стресс во время экзаменов так часто оборачивается ожирением у подростков и как этого избежать.

"Подростки плохо справляются со стрессом, что делает их уязвимыми", — отметила врач-эндокринолог Алла Овсянникова.

Как стресс влияет на вес

Когда подросток переживает стресс — из-за экзаменов, ожиданий родителей или перегрузки — в организме повышается уровень кортизола, гормона, отвечающего за реакцию на тревогу. Он усиливает аппетит, особенно тягу к сладкому и жирной пище.

Одновременно с этим снижается уровень дофамина — "гормона удовольствия", из-за чего организм пытается восполнить его с помощью еды. В результате появляется привычка "заедать стресс", и уже через несколько месяцев вес может увеличиться на 5-10 килограммов.

Кроме того, хроническое напряжение замедляет обмен веществ, ухудшает сон и снижает физическую активность — всё это усугубляет ситуацию.

Почему ожирение у подростков опасно

Избыточный вес в юном возрасте — не просто косметическая проблема. Он приводит к ранним метаболическим нарушениям, которые в будущем повышают риск развития сахарного диабета, гипертонии и болезней сердца.

Но, по словам Аллы Овсянниковой, подростковое ожирение требует особого подхода:

нельзя применять жёсткие диеты;

нельзя ограничивать питание до голода;

необходимо учитывать психологическое состояние ребёнка.

Комплексная терапия должна включать не только коррекцию рациона, но и помощь специалистов — эндокринолога, психолога и врача лечебной физкультуры.

Как мозг мешает двигаться

Учёные отмечают, что у подростков с избыточным весом снижается активность зон мозга, отвечающих за мотивацию и самоконтроль. Это делает их менее склонными к физической активности. В результате они реже двигаются, предпочитая пассивные занятия — компьютер, соцсети, сериалы.

"Лечение ожирения у них требует комплексного подхода, включающего помощь эндокринолога, психолога или психотерапевта для решения психологических проблем, влияющих на пищевое поведение", — подчеркнула Алла Овсянникова.

Чтобы вернуть интерес к движению, врач лечебной физкультуры может подобрать мягкие и приятные формы активности - плавание, йогу, танцы, скандинавскую ходьбу или лёгкий фитнес.

Сравнение: здоровые и вредные привычки во время подготовки к экзаменам