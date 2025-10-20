Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by jannoon028 is licensed under Public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:29

Ожирение после экзаменов: врачи рассказали, как стресс ломает обмен веществ у школьников

Период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ становится для школьников настоящим испытанием. Месяцы напряжённой учёбы, недосып и тревога за будущее приводят не только к эмоциональному выгоранию, но и к набору лишнего веса. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины Алла Овсянникова в беседе с ТАСС рассказала, почему стресс во время экзаменов так часто оборачивается ожирением у подростков и как этого избежать.

"Подростки плохо справляются со стрессом, что делает их уязвимыми", — отметила врач-эндокринолог Алла Овсянникова.

Как стресс влияет на вес

Когда подросток переживает стресс — из-за экзаменов, ожиданий родителей или перегрузки — в организме повышается уровень кортизола, гормона, отвечающего за реакцию на тревогу. Он усиливает аппетит, особенно тягу к сладкому и жирной пище.

Одновременно с этим снижается уровень дофамина — "гормона удовольствия", из-за чего организм пытается восполнить его с помощью еды. В результате появляется привычка "заедать стресс", и уже через несколько месяцев вес может увеличиться на 5-10 килограммов.

Кроме того, хроническое напряжение замедляет обмен веществ, ухудшает сон и снижает физическую активность — всё это усугубляет ситуацию.

Почему ожирение у подростков опасно

Избыточный вес в юном возрасте — не просто косметическая проблема. Он приводит к ранним метаболическим нарушениям, которые в будущем повышают риск развития сахарного диабета, гипертонии и болезней сердца.

Но, по словам Аллы Овсянниковой, подростковое ожирение требует особого подхода:

  • нельзя применять жёсткие диеты;

  • нельзя ограничивать питание до голода;

  • необходимо учитывать психологическое состояние ребёнка.

Комплексная терапия должна включать не только коррекцию рациона, но и помощь специалистов — эндокринолога, психолога и врача лечебной физкультуры.

Как мозг мешает двигаться

Учёные отмечают, что у подростков с избыточным весом снижается активность зон мозга, отвечающих за мотивацию и самоконтроль. Это делает их менее склонными к физической активности. В результате они реже двигаются, предпочитая пассивные занятия — компьютер, соцсети, сериалы.

"Лечение ожирения у них требует комплексного подхода, включающего помощь эндокринолога, психолога или психотерапевта для решения психологических проблем, влияющих на пищевое поведение", — подчеркнула Алла Овсянникова.

Чтобы вернуть интерес к движению, врач лечебной физкультуры может подобрать мягкие и приятные формы активности - плавание, йогу, танцы, скандинавскую ходьбу или лёгкий фитнес.

Сравнение: здоровые и вредные привычки во время подготовки к экзаменам

Поведение Последствия Альтернатива
Частые перекусы сладостями Скачки сахара, набор веса Фрукты, орехи, йогурт
Долгое сидение за книгами Снижение обмена веществ Перерывы и растяжка каждые 40 минут
Отсутствие сна Повышенный аппетит, усталость Не менее 8 часов сна
Кофеин и энергетики Перенапряжение нервной системы Травяной чай, вода
Отказ от прогулок Нарушение кровообращения Ежедневная ходьба на 30 минут

Советы шаг за шагом: как справиться со стрессом и не набрать вес

  1. Организуйте режим дня. Чёткий график учёбы, отдыха и сна снижает тревожность.

  2. Не ешьте за учебным столом. Это формирует автоматическую привычку перекусывать без чувства голода.

  3. Добавьте физическую активность. Короткие прогулки, растяжка, дыхательные упражнения.

  4. Ешьте регулярно. Три основных приёма пищи и два лёгких перекуса.

  5. Не ограничивайте себя резко. Полный запрет на любимую еду вызывает срывы. Лучше соблюдать умеренность.

  6. Общайтесь. Разговор с друзьями, психологом или родителями помогает снизить эмоциональное напряжение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полный отказ от еды перед экзаменом.
    Последствие: Падение сахара, головокружение, паническая атака.
    Альтернатива: Лёгкий завтрак с белком и сложными углеводами (овсянка, яйцо, фрукт).

  • Ошибка: Частое употребление сладких напитков и энергетиков.
    Последствие: Колебания сахара и повышенная тревожность.
    Альтернатива: Минеральная вода или травяной чай.

  • Ошибка: Игнорирование сна.
    Последствие: Нарушение гормонального баланса и усиление аппетита.
    Альтернатива: Режим "отбой — в одно и то же время".

Питание при умственных нагрузках

Подростки, готовящиеся к экзаменам, тратят много энергии, поэтому питание должно быть сбалансированным.

Продукт Польза для организма
Рыба и морепродукты Омега-3 кислоты, улучшающие работу мозга
Крупы и бобовые Медленные углеводы для стабильной энергии
Орехи Источник магния и полезных жиров
Ягоды и фрукты Антиоксиданты, поддержка иммунитета
Молочные продукты Кальций и белок для восстановления сил

Диетолог поможет составить рацион, в котором не придётся голодать. Главное — исключить чрезмерно жирную, солёную и сладкую еду, не прибегая к крайностям.

А что если ребёнок уже набрал вес?

Не стоит начинать борьбу с лишними килограммами во время экзаменационного периода. Строгие ограничения могут усугубить стресс. Лучше выстроить постепенную систему изменений:

  • перейти на регулярное питание;

  • добавить лёгкие физические нагрузки;

  • нормализовать сон;

  • обратиться к эндокринологу после экзаменов.

Главное — поддержка семьи и отсутствие давления. Восстановить нормальный вес проще, если не винить подростка, а помочь ему научиться понимать своё тело.

Плюсы и минусы подхода "без диет"

Аспект Плюсы Минусы
Мягкое снижение веса Без стресса и срывов Результат медленнее
Поддержка психики Уменьшает тревожность Требует терпения
Нормализация привычек Формирует здоровое поведение Нужен контроль специалистов

FAQ

Можно ли подростку сидеть на диете?
Нет, строгие диеты противопоказаны. Организм активно растёт и нуждается в сбалансированном питании.

Как мотивировать ребёнка заниматься спортом?
Выбирайте приятные виды активности — плавание, танцы, прогулки с друзьями. Главное — движение без давления.

Нужен ли психолог при ожирении у подростка?
Да, если есть признаки переедания на фоне тревоги. Психолог поможет скорректировать пищевое поведение.

Мифы и правда

Миф: Подростковое ожирение проходит само.
Правда: Без лечения и поддержки вес чаще продолжает расти.

Миф: Нужно просто меньше есть.
Правда: Важно нормализовать питание и уровень стресса.

Миф: Спорт сразу решит проблему.
Правда: Без изменения образа жизни физическая нагрузка малоэффективна.

Сон и психология

Недосып усиливает выработку грелина — гормона, отвечающего за чувство голода. Поэтому подросток, спящий менее 7 часов, почти всегда тянется к сладкому и жирному. Восстановление режима сна — одно из важнейших условий нормализации веса.

Психологическая поддержка не менее важна. Экзаменационный стресс требует не только контроля знаний, но и заботы о состоянии ребёнка. Разговоры, совместные прогулки и доверие помогают снизить тревогу и предотвратить переедание.

