Ожирение после экзаменов: врачи рассказали, как стресс ломает обмен веществ у школьников
Период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ становится для школьников настоящим испытанием. Месяцы напряжённой учёбы, недосып и тревога за будущее приводят не только к эмоциональному выгоранию, но и к набору лишнего веса. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины Алла Овсянникова в беседе с ТАСС рассказала, почему стресс во время экзаменов так часто оборачивается ожирением у подростков и как этого избежать.
"Подростки плохо справляются со стрессом, что делает их уязвимыми", — отметила врач-эндокринолог Алла Овсянникова.
Как стресс влияет на вес
Когда подросток переживает стресс — из-за экзаменов, ожиданий родителей или перегрузки — в организме повышается уровень кортизола, гормона, отвечающего за реакцию на тревогу. Он усиливает аппетит, особенно тягу к сладкому и жирной пище.
Одновременно с этим снижается уровень дофамина — "гормона удовольствия", из-за чего организм пытается восполнить его с помощью еды. В результате появляется привычка "заедать стресс", и уже через несколько месяцев вес может увеличиться на 5-10 килограммов.
Кроме того, хроническое напряжение замедляет обмен веществ, ухудшает сон и снижает физическую активность — всё это усугубляет ситуацию.
Почему ожирение у подростков опасно
Избыточный вес в юном возрасте — не просто косметическая проблема. Он приводит к ранним метаболическим нарушениям, которые в будущем повышают риск развития сахарного диабета, гипертонии и болезней сердца.
Но, по словам Аллы Овсянниковой, подростковое ожирение требует особого подхода:
-
нельзя применять жёсткие диеты;
-
нельзя ограничивать питание до голода;
-
необходимо учитывать психологическое состояние ребёнка.
Комплексная терапия должна включать не только коррекцию рациона, но и помощь специалистов — эндокринолога, психолога и врача лечебной физкультуры.
Как мозг мешает двигаться
Учёные отмечают, что у подростков с избыточным весом снижается активность зон мозга, отвечающих за мотивацию и самоконтроль. Это делает их менее склонными к физической активности. В результате они реже двигаются, предпочитая пассивные занятия — компьютер, соцсети, сериалы.
"Лечение ожирения у них требует комплексного подхода, включающего помощь эндокринолога, психолога или психотерапевта для решения психологических проблем, влияющих на пищевое поведение", — подчеркнула Алла Овсянникова.
Чтобы вернуть интерес к движению, врач лечебной физкультуры может подобрать мягкие и приятные формы активности - плавание, йогу, танцы, скандинавскую ходьбу или лёгкий фитнес.
Сравнение: здоровые и вредные привычки во время подготовки к экзаменам
|Поведение
|Последствия
|Альтернатива
|Частые перекусы сладостями
|Скачки сахара, набор веса
|Фрукты, орехи, йогурт
|Долгое сидение за книгами
|Снижение обмена веществ
|Перерывы и растяжка каждые 40 минут
|Отсутствие сна
|Повышенный аппетит, усталость
|Не менее 8 часов сна
|Кофеин и энергетики
|Перенапряжение нервной системы
|Травяной чай, вода
|Отказ от прогулок
|Нарушение кровообращения
|Ежедневная ходьба на 30 минут
Советы шаг за шагом: как справиться со стрессом и не набрать вес
-
Организуйте режим дня. Чёткий график учёбы, отдыха и сна снижает тревожность.
-
Не ешьте за учебным столом. Это формирует автоматическую привычку перекусывать без чувства голода.
-
Добавьте физическую активность. Короткие прогулки, растяжка, дыхательные упражнения.
-
Ешьте регулярно. Три основных приёма пищи и два лёгких перекуса.
-
Не ограничивайте себя резко. Полный запрет на любимую еду вызывает срывы. Лучше соблюдать умеренность.
-
Общайтесь. Разговор с друзьями, психологом или родителями помогает снизить эмоциональное напряжение.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Полный отказ от еды перед экзаменом.
Последствие: Падение сахара, головокружение, паническая атака.
Альтернатива: Лёгкий завтрак с белком и сложными углеводами (овсянка, яйцо, фрукт).
-
Ошибка: Частое употребление сладких напитков и энергетиков.
Последствие: Колебания сахара и повышенная тревожность.
Альтернатива: Минеральная вода или травяной чай.
-
Ошибка: Игнорирование сна.
Последствие: Нарушение гормонального баланса и усиление аппетита.
Альтернатива: Режим "отбой — в одно и то же время".
Питание при умственных нагрузках
Подростки, готовящиеся к экзаменам, тратят много энергии, поэтому питание должно быть сбалансированным.
|Продукт
|Польза для организма
|Рыба и морепродукты
|Омега-3 кислоты, улучшающие работу мозга
|Крупы и бобовые
|Медленные углеводы для стабильной энергии
|Орехи
|Источник магния и полезных жиров
|Ягоды и фрукты
|Антиоксиданты, поддержка иммунитета
|Молочные продукты
|Кальций и белок для восстановления сил
Диетолог поможет составить рацион, в котором не придётся голодать. Главное — исключить чрезмерно жирную, солёную и сладкую еду, не прибегая к крайностям.
А что если ребёнок уже набрал вес?
Не стоит начинать борьбу с лишними килограммами во время экзаменационного периода. Строгие ограничения могут усугубить стресс. Лучше выстроить постепенную систему изменений:
-
перейти на регулярное питание;
-
добавить лёгкие физические нагрузки;
-
нормализовать сон;
-
обратиться к эндокринологу после экзаменов.
Главное — поддержка семьи и отсутствие давления. Восстановить нормальный вес проще, если не винить подростка, а помочь ему научиться понимать своё тело.
Плюсы и минусы подхода "без диет"
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Мягкое снижение веса
|Без стресса и срывов
|Результат медленнее
|Поддержка психики
|Уменьшает тревожность
|Требует терпения
|Нормализация привычек
|Формирует здоровое поведение
|Нужен контроль специалистов
FAQ
Можно ли подростку сидеть на диете?
Нет, строгие диеты противопоказаны. Организм активно растёт и нуждается в сбалансированном питании.
Как мотивировать ребёнка заниматься спортом?
Выбирайте приятные виды активности — плавание, танцы, прогулки с друзьями. Главное — движение без давления.
Нужен ли психолог при ожирении у подростка?
Да, если есть признаки переедания на фоне тревоги. Психолог поможет скорректировать пищевое поведение.
Мифы и правда
Миф: Подростковое ожирение проходит само.
Правда: Без лечения и поддержки вес чаще продолжает расти.
Миф: Нужно просто меньше есть.
Правда: Важно нормализовать питание и уровень стресса.
Миф: Спорт сразу решит проблему.
Правда: Без изменения образа жизни физическая нагрузка малоэффективна.
Сон и психология
Недосып усиливает выработку грелина — гормона, отвечающего за чувство голода. Поэтому подросток, спящий менее 7 часов, почти всегда тянется к сладкому и жирному. Восстановление режима сна — одно из важнейших условий нормализации веса.
Психологическая поддержка не менее важна. Экзаменационный стресс требует не только контроля знаний, но и заботы о состоянии ребёнка. Разговоры, совместные прогулки и доверие помогают снизить тревогу и предотвратить переедание.
