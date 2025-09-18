Увлечение спортом едва не лишило подростка ноги
В Подмосковье врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы оказали помощь 16-летнему подростку, пострадавшему при падении с кроссового мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Как произошла авария
Во время катания у юноши заклинила педаль газа. Потеряв контроль над мотоциклом, он вылетел с трассы и приземлился на бетонную плиту. В результате сильного удара подросток получил тяжёлую травму — перелом бедренной кости.
Ход операции
Врачи провели сложное вмешательство:
-
выполнили репозицию отломков кости, вернув их в правильное положение;
-
закрепили фрагменты при помощи специальной фиксирующей конструкции для надёжного сращивания;
-
восстановили анатомическую функцию ноги.
Восстановление
Состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Дальнейшее лечение будет включать:
-
удаление металлических конструкций после полного сращивания кости;
-
снятие гипса через полгода;
-
курс реабилитации для восстановления подвижности.
Заключение
Несчастный случай с кроссовым мотоциклом показал, насколько важно использовать защитное снаряжение и проверять исправность техники перед поездкой. Благодаря своевременной медицинской помощи врачи сохранили подростку полноценную функцию ноги.
