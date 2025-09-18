Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:01

Увлечение спортом едва не лишило подростка ноги

В Подмосковье юноша получил перелом бедра из-за заклинившей педали газа на мотоцикле

В Подмосковье врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы оказали помощь 16-летнему подростку, пострадавшему при падении с кроссового мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Как произошла авария

Во время катания у юноши заклинила педаль газа. Потеряв контроль над мотоциклом, он вылетел с трассы и приземлился на бетонную плиту. В результате сильного удара подросток получил тяжёлую травму — перелом бедренной кости.

Ход операции

Врачи провели сложное вмешательство:

  • выполнили репозицию отломков кости, вернув их в правильное положение;

  • закрепили фрагменты при помощи специальной фиксирующей конструкции для надёжного сращивания;

  • восстановили анатомическую функцию ноги.

Восстановление

Состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Дальнейшее лечение будет включать:

  • удаление металлических конструкций после полного сращивания кости;

  • снятие гипса через полгода;

  • курс реабилитации для восстановления подвижности.

Заключение

Несчастный случай с кроссовым мотоциклом показал, насколько важно использовать защитное снаряжение и проверять исправность техники перед поездкой. Благодаря своевременной медицинской помощи врачи сохранили подростку полноценную функцию ноги.

