Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:15

Почему спиртное разрушает мозг подростков быстрее, чем взрослых

Педиатр Марина Дьякова: алкоголь особенно разрушителен для организма подростков

Подростковый возраст — время экспериментов и поиска себя, но именно в этот период закладываются привычки, которые могут определить будущее. Одной из самых опасных ошибок становится знакомство с алкоголем.

Почему подростки тянутся к спиртному

Желание казаться взрослее, давление компании, любопытство и подражание старшим — главные причины, по которым дети берут в руки бокал. При этом они редко осознают, что для их организма алкоголь куда более разрушителен, чем для взрослого.

Мнение специалиста

"Подростковый организм не имеет развитых ферментных систем для переработки этого токсина, что ведёт к более длительному и интенсивному отравляющему воздействию на все органы и ткани", — предупредила врач-педиатр, заместитель главного врача по медицинской части детской клинической поликлиники №15 Волгограда Марина Дьякова.

По её словам, спиртное нарушает обмен глюкозы, витаминов и минералов, вызывает гипогликемию и дефицит витаминов группы B, а также обезвоживает организм.

Влияние на мозг

Мозг подростка активно развивается, и алкоголь буквально вмешивается в этот процесс:

  • сокращает объём серого вещества;

  • разрушает связи между нейронами;

  • ухудшает работу гиппокампа, отвечающего за память;

  • снижает концентрацию и способность к обучению.

Результатом становятся проблемы с критическим мышлением, рост импульсивности, раздражительность и рискованное поведение.

Последствия для здоровья

  • раздражение слизистой желудка → гастрит, язвы;

  • нагрузка на печень → риск гепатита и цирроза;

  • нарушение всасывания витаминов и минералов → задержка роста и развития;

  • пробуждение хронических заболеваний.

Алкоголь также повышает вероятность тревожности, апатии и депрессии, что дополнительно осложняет подростковый возраст.

Социальные риски

Злоупотребление спиртным у школьников связано с пропусками занятий, падением успеваемости, девиантным поведением и конфликтами. В итоге вредная привычка может "украсть" не только здоровье, но и жизненные перспективы.

Заключение

Выбор в пользу алкоголя в юности — это испытание организма на прочность. Подростковый мозг и тело особенно уязвимы, поэтому даже редкое употребление способно нанести непоправимый ущерб. Гораздо безопаснее формировать здоровые привычки, которые станут фундаментом для будущего.

