Тревожный звонок: почему без спорта подросткам грозит эмоциональный кризис

Оказывается, спорт помогает не только поддерживать физическую форму, но и укрепляет психическое здоровье. К такому выводу пришли китайские учёные из Университета Хуанхуай.

Что показало исследование?

В эксперименте участвовали 484 старшеклассника. Учёные выяснили, что подростки, которые занимаются спортом, чувствуют себя счастливее и реже сталкиваются с депрессией. Особенно полезны командные виды спорта — они дают поддержку сверстников и тренеров, что положительно влияет на эмоциональное состояние.

Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов — гормонов, которые снижают тревожность и улучшают настроение.

Что советуют учёные?

Развивать спортивные программы в школах и колледжах, чтобы помочь подросткам сохранять не только физическое, но и ментальное здоровье.

Авторы исследования уверены: спорт — это простой и эффективный способ поддержать психику в сложный подростковый период.