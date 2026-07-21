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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:16

Первая вакансия больше не станет ловушкой: как изменятся правила подработки для подростков

Создание специализированного цифрового сервиса с верифицированными вакансиями для подростков способно защитить молодежь от криминальных схем и недобросовестных нанимателей. О перспективах внедрения такой системы NewsInfo рассказала независимый HR-эксперт, хедхантер Зулия Лоикова.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ выступил с инициативой запустить платформу для трудоустройства несовершеннолетних, где будут представлены исключительно проверенные компании. Авторы идеи полагают, что это поможет оградить школьников и студентов от мошеннических предложений и незаконной деятельности.

При этом в экспертном сообществе обращают внимание на риски, с которыми сталкиваются соискатели при обращении к скрытым схемам оплаты труда, негативно влияющим на будущие социальные гарантии.

По словам эксперта, подростки остаются наиболее уязвимой категорией на рынке труда. Специалист отметила, что отсутствие опыта и понимания базовых принципов безопасного трудоустройства зачастую делает их легкой добычей для злоумышленников, вовлекающих детей в противоправные действия.

"Для многих подростков это первая работа, они часто сталкиваются с обманом, непорядочных нанимателей хватает. Но даже опытные сотрудники сейчас попадают в неприятные истории, когда компании массово банкротятся или перестают платить деньги. Безопасная среда и доступ только к легальным предложениям — это большой плюс, который может снизить число вовлеченных в криминал ребят на двадцать-тридцать процентов", — пояснила хедхантер.

Эксперт подчеркнула, что помимо проверки юридической чистоты работодателей, сервис должен предлагать возможности для гибкого графика, учитывающего учебный процесс. Также критически важно обеспечить информационную поддержку, обучая молодежь маркерам безопасного найма, поскольку зачастую расхождение заявленных и реальных доходов становится приманкой для обмана соискателей.

Лоикова добавила, что развитие кадровых инициатив для молодежи должно опираться на существующую экспертизу крупных площадок. Отрасль уже фиксирует, что активность соискателей в стране демонстрирует заметный рост, а компании все чаще адаптируют процессы под нужды новичков. При этом эксперт предостерегла от излишней изоляции сервиса, предложив интегрировать его возможности с родительским контролем и государственными информационными системами.

"Необходимо проработать технические барьеры для защиты персональных данных несовершеннолетних, возможно, через авторизацию на Госуслугах. Геймификация внутри приложения, система рейтингов и отзывов от сверстников также помогут повысить интерес молодежи. Когда подросток видит, как другие ребята оценивают работодателя, он может сделать более осознанный выбор, а компании, в свою очередь, будут ответственнее относиться к выполнению трудовых прав", — добавила Лоикова.

Сегодня крупные предприятия вынуждены внедрять собственные системы подготовки, так как кадровый голод остается серьезным вызовом для промышленности. Профессионалы уверены, что структурированный подход к первому трудоустройству позволит выстроить доверительную коммуникацию между молодым поколением и работодателями, при этом даже поиск подработки может стать фундаментом для будущего карьерного роста, если среда будет профессиональной и защищенной.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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