Одна утренняя привычка подростков бьет по всему организму: тревога может быть лишь первым сигналом

Стресс и высокая учебная нагрузка заставляют подростков осознанно отказываться от утренних приемов пищи, однако такая привычка провоцирует резкие скачки глюкозы и приступы тревоги, пояснил гастроэнтеролог и эндокринолог Никита Харлов. В комментарии для NewsInfo.Ru эксперт подчеркнул, что взаимосвязь между питанием и ментальным здоровьем имеет двусторонний характер: психологический дискомфорт мешает нормальному аппетиту, а дефицит энергии усугубляет эмоциональную нестабильность.

Ранее китайские ученые опубликовали результаты исследования в British Journal of Nutrition (BJN), согласно которым подростки, редко принимающие пищу по утрам, значительно чаще сталкиваются с психологическими проблемами. Специалисты связывают завтрак с долгосрочной поддержкой метаболизма и стабильным самочувствием в течение дня.

По словам Харлова, школьники часто жертвуют едой ради сохранения концентрации, так как плотный прием пищи вызывает расслабленность, которая мешает учебному процессу. Однако длительное голодание приводит к падению уровня сахара в крови, что провоцирует развитие гипогликемии. Это состояние сопровождается дрожью в руках, упадком сил, потливостью и даже риском потери сознания. Для предотвращения подобных сбоев важно понимать, как уровень сахара влияет на повседневные реакции организма.

"Особенность их исследований в том, что они не позволяют установить одностороннюю связь. Здесь связь может работать в обе стороны: либо пропуск завтрака усугубляет психологическое состояние, либо психологическое состояние заставляет пропускать завтрак", — отметил он.

Эксперт добавил, что реакция на отсутствие еды зависит от телосложения человека. Людям с лишним весом небольшая пауза может пойти на пользу, в то время как для астеничных подростков пропуск питания более 12 часов становится критическим. Врачи часто указывают на то, что рацион питания должен подбираться индивидуально, исходя из потребностей конкретного организма.

"Качество каждого приёма пищи напрямую влияет на психику — не только в ближайшие часы, но и на дни вперёд. Связь здесь абсолютная. Ведь пища, которую мы едим, становится частью нас, и её качество определяет наше состояние в долгосрочной перспективе", — рассказал Харлов.

Состав тарелки напрямую влияет на когнитивные способности и работоспособность мозга. Неправильный выбор продуктов может привести к тому, что энергия быстро иссякнет, сменяясь сонливостью. Кроме того, стоит учитывать, что избыток быстрых углеводов в рационе школьников создает дополнительные риски, так как сахар у подростков часто становится скрытой причиной повышенной тревожности.

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